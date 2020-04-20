В кабмине заявили о решении проблем 9 тыс. обманутых дольщиков

Марат Хуснуллин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Проблемы около 9 тыс. участников долевого строительства, которые так и не получили оплаченные квартиры, будут решены после докапитализации Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд руб. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

«Фонд дольщиков будет докапитализирован на 30 млрд руб., что позволит достроить объекты со сроком ввода в 2020–2021 годах и закрыть обязательства перед максимально возможным количеством обманутых дольщиков в этом году. Эти объемы позволят восстановить права еще 9 тыс. дольщиков», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что речь идет не только о помощи дольщикам, но и об облегчении ситуации в строительной отрасли, поскольку в ней и смежных отраслях работают около 10 млн человек.

Докапитализировать фонд поручал президент Владимир Путин.