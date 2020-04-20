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В кабмине заявили о решении проблем 9 тыс. обманутых дольщиков

Марат Хуснуллин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Проблемы около 9 тыс. участников долевого строительства, которые так и не получили оплаченные квартиры, будут решены после докапитализации Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд руб. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

«Фонд дольщиков будет докапитализирован на 30 млрд руб., что позволит достроить объекты со сроком ввода в 2020–2021 годах и закрыть обязательства перед максимально возможным количеством обманутых дольщиков в этом году. Эти объемы позволят восстановить права еще 9 тыс. дольщиков», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что речь идет не только о помощи дольщикам, но и об облегчении ситуации в строительной отрасли, поскольку в ней и смежных отраслях работают около 10 млн человек.

Докапитализировать фонд поручал президент Владимир Путин.

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Кроме того, 16 апреля он поручил разработать дополнительные меры поддержки строительной отрасли, среди них — программа льготной ипотеки. «В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% на покупку нового жилья комфорт-класса», — сказал тогда президент и добавил, что стоимость покупки жилья в ипотеку по субсидированной ставке в Москве и Петербурге не должна превышать 8 млн руб., в других регионах — 3 млн руб.

Пониженная ставка будет действовать весь срок кредита, за такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года. «Прошу правительство обеспечить скорейший запуск этой программы», — обратился тогда к кабинету министров Путин. На реализацию программы в 2020 году потребуется около 6 млрд руб.

Теги: дольщики, проблемы, Марат Хуснуллин
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