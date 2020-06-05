Доходам поставлен неутешительный диагноз

Эксперты ВШЭ оценили влияние пандемии на финансовое положение россиян

Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года, даже с учетом мер господдержки, может достичь 18% в годовом выражении, полагают экономисты ВШЭ. Минэк прогнозирует снижение доходов на 6%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года, даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения, может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).

По итогам 2020 года, согласно прогнозу экономистов ВШЭ, реальные располагаемые доходы населения могут сократиться на 8,2% в базовом сценарии и на 12,1% — в пессимистичном.

Без принятия каких-либо антикризисных мер, по их расчетам, реальные располагаемые доходы населения могли бы рухнуть во втором квартале 2020 года на 21,8% в годовом выражении. Однако господдержка населения и бизнеса в рамках трех правительственных пакетов позволит уменьшить падение на 3,8 п.п.

Оценка ВШЭ падения реальных располагаемых доходов практически совпадает с прогнозом Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, который предполагает сокращение показателя на 17,5% во втором квартале 2020 года, но экономисты госкорпорации немного оптимистичнее в отношении годового результата показателя, прогнозируя сокращение на 6,5% по итогам 2020 года.

Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе ожидает, что реальные располагаемые доходы населения по итогам 2020 года сократятся на 3,8%, после чего начнут расти: на 2,8% в 2021 году, на 2% в 2022 году и на 2,6% в 2023 году. Во втором квартале текущего года реальные располагаемые доходы населения снизятся на 6% с учетом антикризисных мер, без их учета падение было бы 7,5%. Экономисты отмечают, что официальная оценка возможного падения реальных располагаемых доходов населения в 2020 году скромнее, чем была глубина их снижения в 2016 году (-4,5%), когда не было ни эпидемии коронавируса, ни ограничительных мер, включающих остановку части производств, ни такого падения цен на нефть, ни роста безработицы.

Объявленные в мае антикризисные меры поддержки включают разовую выплату на ребенка с трех до 16 лет, предоставление 5 тыс. руб. в течение трех месяцев семьям с детьми до трех лет, возврат самозанятым уплаченного за 2019 год налога на доход, выплаты индивидуальным предпринимателям, вынужденно закрывшим свое дело после 1 марта, максимального пособия по безработице (12,13 тыс.руб.) и др. Суммарно они потребуют финансирования в размере 250,3 млрд руб., оценили в ВШЭ.

Важной мерой, по мнению экономистов, может оказаться списание налогов и страховых взносов, за исключением НДС, для ИП, компаний малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и для социально ориентированных некоммерческих организаций за второй квартал этого года. Сэкономленные ресурсы предприятия смогут направить на поддержание своей деятельности и на выплату хотя бы части заработных плат своим работникам, ожидают эксперты ВШЭ.

Оценка экономистов ВШЭ по падению реальных располагаемых денежных доходов на 21,8% без учета антикризисных мер и на 18% с их учетом «вполне адекватна», считает руководитель направления фискальной политики экономической экспертной группы Александра Суслина. По ее мнению, объявленные меры государственной поддержки семей и бизнеса не смогут кардинальным образом перечеркнуть снижение реальных доходов населения, вызванное сжатием экономики из-за пандемических ограничений.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. Росстат представляет ежеквартальные данные по динамике показателя. По итогам первого квартала года реальные располагаемые доходы населения уменьшились на 0,2%, но основной удар по доходам населения на фоне ограничений из-за коронавируса придется на второй квартал.

Занятость и зарплаты

Эксперты ВШЭ по-прежнему ожидают, что во втором квартале 2020 года 12,5% россиян потеряют работу, а еще 12,5% будут получать половину от прежнего заработка. Статистические данные и результаты опросов не демонстрируют улучшения ситуации с занятостью, доходами и зарплатами, а скорее наоборот.

Результаты опроса общественного мнения населения, проводимого ВШЭ, показали, что в конце мая 13,5% респондентов сообщили, что полностью лишились дохода, у 31,8% респондентов доходы значительно снизились, еще у 15,7% они снизились незначительно. На снижение доходов повлияли в том числе потеря работы (9,8% респондентов), уход в неоплачиваемый и частично оплачиваемый отпуск (6,4 и 2,4% соответственно), переход на удаленную работу с частичным сохранением заработной платы (4,7%).

По результатам опросов взрослого населения «ИнФОМ», в начале апреля 36% опрошенных отмечали ухудшение своего материального положения, и за месяц их доля выросла на 7 п.п. и достигла в начале мая 43%. Основными причинами ухудшения материального положения были уменьшение доходов респондента или других членов семьи, а также потеря дохода, работы респондентом или кем-то из членов его семьи. Доля тех, кому уменьшили зарплату или другие выплаты, выросла за месяц с 9 до 16%, а тех, кому совсем перестали платить зарплату, — с 4 до 5%. По результатам опросов Центра стратегических разработок, за февраль—май 2020 года у 58% респондентов уменьшился доход семьи, у 5% респондентов семья практически полностью лишилась дохода.