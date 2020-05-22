Конституция в парадной упаковке

Власти готовы объединить голосование о поправках в Основной закон и празднование Дня Победы

В Кремле рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, рассказали источники РБК. Окончательное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации

Информационный плакат к голосованию по поправкам в Конституцию РФ (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы. Об этом РБК рассказали четыре источника, близких к Кремлю. Еще один близкий к Кремлю собеседник подтвердил, что в качестве основной даты для парада Победы сейчас рассматривается именно 24 июня. В этот день состоялся парад Победы в 1945 году. По словам источника в Минобороны, основной вариант — проведение парада в конце июня.

Окончательных решений ни по одному, ни по другому вопросу пока нет, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сказали источники РБК. В качестве альтернативы для голосования по Конституции рассматриваются дни в начале июля, для парада Победы — 3 сентября. Ранее источники «Коммерсанта» сообщали, что рассматриваются две даты проведения голосования: 24 июня и 8 июля.

Парад Победы в случае его проведения в июне станет формой воодушевления людей, которая будет не лишней после долгого периода карантинных мер, объясняет один из близких к администрации президента источников. Проведение парада и голосования в один день удобно тем, что в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем, говорит другой близкий к Кремлю собеседник. Норма о том, что день голосования по поправкам в Конституцию станет оплачиваемым выходным, изначально была заложена в закон о поправках.

Люди смогут и парад посмотреть, и проголосовать, а если проводить 24 июня один только парад, то это будет обычный рабочий день, у людей не возникнет ощущения праздника и не у всех будет возможность посмотреть прямую трансляцию мероприятия, говорит собеседник РБК.

Как обеспечить эпидемиологическую безопасность

Обеспечить безопасность людей во время голосования по поправкам в Основной закон возможно за счет требований соблюдения социальной дистанции и других мер защиты на участках, за счет возможности досрочного голосования и электронного голосования (в конце февраля глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что электронное голосование во время плебисцита возможно только в Москве, поскольку у других регионов такой возможности нет), говорит еще один близкий к администрации президента источник.

Возможно также, что в положение о проведении голосования будут добавлены какие-то нормы из принятых на прошлой неделе поправок в избирательное законодательство — в частности, возможность голосовать по почте, добавляет собеседник РБК.

Обеспечить безопасность людей во время голосования по Конституции легче, чем во время подготовки к Единому дню голосования, продолжает он. В частности, непонятно, как сделать максимально безопасным сбор подписей граждан на выборах в региональные заксобрания, поясняет близкий к Кремлю источник РБК.

Что касается парада и возможности приезда в Москву иностранных гостей, то, по словам еще одного близкого к администрации президента источника, все понимают, что из-за коронавируса приехать, скорее всего, смогут немногие, но далеко не факт, что в альтернативную дату — 3 сентября — удастся добиться большего присутствия. Перенос в России даты окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября вызвал протест Японии, и ряд лидеров могут воздержаться от приезда в Москву, не желая портить отношения с Токио, поясняет собеседник РБК.

Закон о переносе даты окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября был принят в апреле. Авторами законопроекта стали ряд депутатов-единороссов и сенаторы. Свою инициативу они объясняли сохранением исторической справедливости. В 1945 году президиум Верховного совета СССР объявил 3 сентября Днем победы над Японией, но в 2010 году в России в качестве даты окончания войны установили 2 сентября — день, когда был подписан акт капитуляции Японии. Во всем мире день окончания Второй мировой войны отмечается 2 сентября.

Позже японская газета Asahi со ссылкой на правительственные источники сообщила, что премьер-министр страны Синдзо Абэ не приедет на парад в Москву, если он пройдет 3 сентября.