Синдром приобретенного информдефицита

С какими проблемами сталкиваются москвичи, у которых диагностирован коронавирус

К середине мая количество заболевших коронавирусом в Москве достигло 155 тыс. человек. Вставшие на учет жители столицы рассказали РБК, с какими информационными проблемами они при этом столкнулись

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В среду, 20 мая, в столице резко сократился суточный прирост числа заболевших COVID-19 — до 2,6 тыс. по сравнению с 3,5 тыс. днем ранее. Тем не менее сейчас в Москве число смертей от коронавируса выше, чем в начале мая (68 за сутки по данным на 21 мая по сравнению с 47 на 1 мая).

Опрошенные РБК 25 москвичей, оказавшихся на домашнем карантине, рассказали о проблемах в работе приложения «Соцмониторинг», ошибках при внесении в базу заболевших и мониторинге нарушения режима самоизоляции.

В опросе РБК приняли участие 11 жителей столицы с подтвержденным диагнозом COVID-19, десять членов их семей и четыре человека с пневмонией и отрицательными результатами тестов. Все опрошенные РБК больные лечились амбулаторно. Из них 17 подписали постановление об изоляции — документ, обязывающий их в течение двух недель не покидать место проживания.

Судя по результатам опроса, более чем половине опрошенных не предложили подписать постановление об изоляции, они не получали СМС с требованием установить приложение «Социальный мониторинг». Также находящиеся на карантине москвичи столкнулись с проблемами при вызове врачей, невозможностью узнать результаты теста на COVID-19 и трудностями при выписке.

РБК направил запросы в московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, Главное контрольное управление (Главконтроль) и мэрию столицы.

Кто обязан соблюдать карантин

В указе от 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим домашней изоляции для людей, вернувшихся из стран с опасной эпидемической обстановкой. Через две недели Роспотребнадзор потребовал, чтобы карантин соблюдали все, кто вернулся из-за границы. Указ московских властей от 27 марта обязал соблюдать изоляцию и тех, кто проживает вместе с людьми, вернувшимися из-за границы. В указе от 21 апреля соблюдать карантин обязали также москвичей с симптомами ОРВИ и проживающих с ними.

Насколько жестко контролируется соблюдение карантина

Восемь из десяти опрошенных РБК членов семей больных коронавирусом рассказали, что к ним с требованием соблюдать карантин никто не обращался. «Мой заболевший папа — у него были все признаки коронавируса, температура, потеря обоняния, кашель — сам отправился в поликлинику, там его заставили подписать постановление об изоляции, о родственниках никто не спрашивал», — рассказал РБК Марк Иванов, сын одного из респондентов с положительным диагнозом на коронавирус. Позже его отец получил звонок, подтвердивший его диагноз. «В тот же день со мной связались из Роспотребнадзора, спросили, с кем я живу, — пояснил Виктор Иванов. — Я ответил, но с моими родственниками так никто и не связался, постановление [об изоляции] они не подписывали, потому что их об этом не просили».

Одна из членов семьи больного COVID-19 рассказала РБК, что сама вызвала себе врача, после того как у ее мужа диагностировали коронавирус. «Медсестра, которая пришла у меня брать тест, сказала: «Я б на вашем месте тест не сдавала — больше проблем, а так к родственникам мы сами не ходим брать тест — рук не хватает», — вспомнила она.

В департаменте здравоохранения РБК сообщили, что все граждане, находящиеся в квартире в момент визита врача, подписывают соответствующие бумаги об изоляции. «Врач не несет ответственности, в случае если сведения о совместно проживающих гражданах предоставляются неточно», — отметили в пресс-службе департамента.

Что такое «Соцмониторинг» Это мобильное приложение, созданное, чтобы следить за соблюдением москвичами режима самоизоляции. Оно было разработано ГКУ «Информационный город», которое, судя по данным СПАРК, принадлежит департаменту информационных технологий Москвы (ДИТ). Сейчас оно доступно в Google Play и Apple Store. Программист Владислав Здольников сообщил «Медиазоне», что, судя по расшифровке кода приложения, оно отправляет данные эстонскому сервису Identix, предназначенному для распознавания лиц, и немецкой хостинговой компании Hetzner. Вскоре после этого «Соцмониторинг» был удален из магазинов приложений, но потом появился там снова. Приложение фиксирует местоположение смартфона и пять-семь раз в день запрашивает селфи пользователя. В начале мая СМИ писали о массовых сбоях в его работе и о том, что оно автоматически выписало москвичам 35 тыс. штрафов. Главконтроль Москвы, который отвечает за выписывание штрафов, сообщал, что ни один из них не был обжалован. Позже представитель ДИТа сообщил РБК, что с конца апреля был установлен запрет на идентификацию через приложение с 22 до 9 часов, а выписанные «ночные» штрафы будут официально отозваны из Главконтроля.

Использование приложения нарушает конституционные права граждан, считает эксперт по информационной безопасности Иван Бегтин. «Во многих странах внедрение даже гораздо более простых приложений сбора данных о пользователях ограничено, — уточнил он. — Например, в Австралии принят закон о биобезопасности, регулирующий хранение и удаление данных после пандемии, а в Израиле кнессет прямо ограничивает правительство в сборе информации». Пока мэрия Москвы не примет нормативный документ, явно определяющий процедуру удаления всех собранных данных, «нет и не может быть доверия ко всем декларируемым ее официальными представителями уверениям в их благих намерениях», убежден Бегтин.

Как контролируют больных коронавирусом за рубежом За рубежом появилось несколько приложений, ориентированных на использование в условиях пандемии. Одно из них с помощью Bluetooth позволяет пользователю отслеживать приближение людей с подтвержденным диагнозом, оно используется по всей Европе. В Германии приложение для сбора информации о COVID-19 разработал Институт им. Роберта Коха. Жители Китая обязаны установить на свои смартфоны программу, которая оценивает показатели их здоровья и в зависимости от них присваивает цветовые коды — зеленый, желтый или красный.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Обязательно ли устанавливать приложение

В постановлении, которое подписывают люди с подтвержденным диагнозом, указано, что они обязаны подключиться к телемедицинской системе департамента здравоохранения столицы и установить «Соцмониторинг». Установка приложения обязательна для всех, кто должен соблюдать карантин, — для людей с положительными тестами, для тех, кто их сдал и не получил результат, для людей с симптомами ОРВИ и для тех, кто с ними живет.

В ДИТе РБК сообщили, что о необходимости установить приложение сообщается всем москвичам, подписавшим документ об изоляции. Однако из 25 опрошенных РБК жителей столицы 16 не получили СМС с требованием установить «Соцмониторинг». Еще двое признались, что получили сообщения, но устанавливать программу не стали, так как слышали о сбоях в ее работе.

«Никакой ответственности за это не последовало, потому что, по моим ощущениям, во всей информационной системе [связанной с коронавирусом] творится страшная неразбериха», — сообщил РБК один из заболевших.

Причина проблем в работе «Соцмониторинга» в том, что приложение писалось в спешке, с маленькими ресурсами, объяснил РБК генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян. Многие функции и принцип работы приложения совершенно не продуманы, убежден эксперт. Но главная проблема в другом: не очень понятно, зачем такое приложение нужно вообще, считает Казарян. Именно поэтому большая часть столкнувшихся с пандемией стран не стали разрабатывать аналогичные по функционалу приложения. «Люди в большинстве своем поступают сознательно, если дать им возможность поступать сознательно: когда им доставляют продукты, периодически проверяют их, дают им возможность позвонить на горячую линию врачу, когда их не оставляют в безвыходной ситуации», — убежден эксперт.

Как власти следят за людьми на карантине

За нарушителями карантина в Москве также следят видеокамеры, сообщал начальник Главконтроля Евгений Данчиков. Если человек отходит от места изоляции более чем на 50 м, ему может быть выписан штраф. Четверо из опрошенных РБК москвичей с подтвержденными диагнозами признали, что во время карантина отходили от мест своей изоляции более чем на 50 м, чтобы сходить в аптеку, перепарковать машину и т.д. Однако они не получили ни штрафов, ни предупреждений.

Чтобы проследить, находится ли человек дома во время карантина, к больным также без предупреждения направляли врачей и медсестер для сдачи анализов. Двое из 11 опрошенных РБК переболевших сообщили, что их предупреждали о визите врача в течение дня, но к ним так никто и не пришел. «Было странно, — рассказала медсестра Любовь Иконникова. — Когда бы нам ни звонили из оперштаба, никто в итоге не приходил, зато врачи из поликлиники, которых мы вызывали, всегда приходили».

Неразбериха в информационном обеспечении работы врачей, поликлиник и административных структур понятна, сказал в разговоре с РБК чиновник московской мэрии. «Все делалось с колес, у ДИТа было страшно мало времени, а оперштаб создавался буквально в течение нескольких дней», — напомнил он. База находящихся на карантине москвичей находится в ведении городского департамента здравоохранения и Роспотребнадзора, лечат людей врачи из поликлиник, а контролирует все это оперштаб, объяснил источник РБК. «Поэтому неизбежно и возникает ситуация, что две руки не помогают друг другу, а мешают, обязанности распределяются странно, правила лечения и формулировки документов все время меняются», — признал он.

Кто лечит больных коронавирусом

После того как человеку ставят диагноз «COVID-19», его данные передаются в московский оперштаб. Для хранения этой информации в столице создана специальная база, сообщал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Как рассказали РБК трое врачей одной из московских поликлиник, чтобы прекратить карантин, заболевшим необходимо сдать два отрицательных теста подряд, повторную компьютерную томографию легких, ЭКГ и (желательно) пройти осмотр у врача. Между первым и вторым тестами должно пройти восемь дней, между вторым и третьим — десять. Однако четверо из респондентов РБК с подтвержденным коронавирусом рассказали, что в их случае сроки не соблюдались. «Второй тест мне пришли делать только через две с половиной недели, я уже подумал, что про меня забыли, — сказал один из них. — Пришедший врач пояснил, что мое дело потерялось и уехало из центра Москвы, где я сдавал тест, в Щербинку, к моему тезке».

Один из врачей, которые согласились обсудить проблему с РБК, показал корреспонденту список «потерявшихся» пациентов с положительными анализами. На привязанной к его поликлинике территории «потерявшихся» оказалось более двадцати. «Это происходит так: московский оперштаб собирает эти сведения, а потом спускает их нам, чтоб мы лечили пациентов по месту жительства. Но система работает через пень-колоду, поэтому часто люди с положительными диагнозами не попадают к нам обратно, если только сами не позвонят и не поскандалят», — сказал он.

Как выписаться из реестра больных

Еще одна проблема, с которой столкнулись люди на карантине, заключается в том, что об отрицательных результатах тестов сообщают не всем. Из 25 человек, опрошенных РБК, 15 сдавали тесты на коронавирус, из них 11 получили положительные результаты первого теста. После сдачи повторного теста всего троим позвонили, чтобы сообщить об отрицательных результатах. «Все так: чтобы сообщать всем об отрицательных результатах, не хватает рук», — сказал РБК один из врачей. Проверка результатов тестирования может занимать от одного до десяти дней.

«Если ты отсидел предписанное в постановлении количество дней, сдал три теста (включая два отрицательных) и тебе никто не позвонил, вроде как ты можешь быть свободен, — поделилась с РБК одна из москвичек, переболевшая COVID-19. — Но мне и после того, как я закрыла больничный и выписалась, продолжают приходить уведомления от «Соцмониторинга», который я удалила. Боюсь, как бы не выписали штрафов».

В департаменте здравоохранения РБК сообщили, что сведения о результатах анализов аккумулируются Роспотребнадзором и информация о тестированиях обновляется в автоматическом режиме. По данным департамента, результаты лабораторных анализов на коронавирусную инфекцию, проведенные в городских учреждениях Москвы, доступны в электронной медицинской карте, они появляются там в течение двух-четырех дней. При этом к 21 мая ни в одной медкарте опрошенных РБК не появились результаты их тестов.

Как закончить карантин без штрафов

Когда у человека, находящегося на карантине, заканчивается установленный срок изоляции, он автоматически удаляется из базы, рассказали РБК на горячей линии департамента здравоохранения. Однако двое врачей, посещающих карантинных больных, сообщили РБК, что система часто дает сбой и человек остается в списке и после конца карантина. Оператор горячей линии затруднился ответить, что делать человеку, оказавшемуся в подобной ситуации.

Удалить следящее приложение «Соцмониторинг» можно на следующий день после даты окончания карантина, указанной в подписанном документе, рассказали РБК в ДИТе. «Если у человека возникают вопросы о работе приложения, задать их можно по телефону горячей линии», — сообщили там. Все семеро респондентов РБК, кто установил приложение «Соцмониторинг», удалили его по окончании срока карантина. Шестеро из них рассказали, что получали запросы на установку приложения после его удаления, а двоим пришли штрафы на 4 тыс. руб.

Если гражданин считает, что штраф выписан по ошибке, он может воспользоваться механизмом обжалования, уточнили в ДИТе. «Для этого надо получить официальное заказное письмо с постановлением о совершении административного правонарушения. Забрать его гражданин может после полного выздоровления в почтовом отделении», — говорится в ответе на запрос РБК. Направить жалобу в районный суд или орган, выписавший штраф, можно в течение десяти суток после его получения.