Вину за утечку личных данных в мэрии возложили на самих оштрафованных

Публикация самими нарушителями режима самоизоляции скриншотов постановлений о штрафах могла стать причиной утечки их персональных данных, заявили в мэрии Москвы

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Источником личных данных о нарушителях карантина могли стать сами оштрафованные, заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

По его словам, в открытый доступ эти данные могли попасть в результате «выкладывания в Сеть скриншотов постановлений, содержащих УИН штрафа, личное дело каждого, что не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных», отметил Данчиков (цитата по «РИА Новости»).

Уникальный идентификатор начислений (УИН) указывается «в постановлении о назначении административного наказания, оно направляется заказным письмом через «Почту России» и адресовано конкретному лицу», пояснил чиновник. «Обязанность контролирующих органов, равно как и других органов исполнительной власти города Москвы, рассматривающих дела об административных правонарушениях, — отправлять в информационную систему данные о начислении административного штрафа. При этом порядок направления и объем информации регламентированы нормами действующего законодательства», — рассказал Данчиков.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что паспортные данные оштрафованных за нарушение самоизоляции граждан оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов. Как передает издание, наличие данных в открытом доступе подтвердили компании, которые занимаются исследованиями в области кибербезопасности.