Вирус прошел по верхам

Как эпидемия повлияла на работу российских властных структур

По словам пресс-секретаря ведомства, Любимова чувствует себя хорошо и находится на рабочем месте. Она лечилась на дому и работала в удаленном режиме

Ольга Любимова (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Министр культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавируса и вернулась к работе. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева.

«Врачи ее выписали, Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо. К счастью, болезнь протекала в легкой форме», — сказала она.

Усачева отметила, что министр в течение почти трех недель работала из дома и взаимодействовала с профессиональным сообществом и подразделениями Минкультуры в удаленном режиме.

О том, что Любимова заразилась коронавирусом, стало известно 6 мая. Пресс-секретарь министра отмечала, что речи о госпитализации не идет, так как она болеет в легкой форме. Тогда глава ведомства перешла на удаленную работу, начала проводить рабочие совещания и переговоры по видеосвязи.

Любимова — не первый член российского правительства, у которого выявили коронавирус. В конце апреля о заражении инфекцией сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его госпитализировали, а исполняющим обязанности председателя правительства стал вице-премьер Андрей Белоусов.

Впоследствии стало известно, что коронавирусом заразился глава Минстроя Владимир Якушев, а также его заместитель Дмитрий Волков. Министр строительства и ЖКХ рассказал, что будет лечиться в одной из московских больниц. Исполняющим обязанности главы Минстроя стал Никита Стасишин.

В России с начала распространения инфекции выявили более 252 тыс. случаев заражения COVID-19, лечиться продолжают свыше 196 тыс. пациентов. Помимо этого 2305 больных с коронавирусом умерли, более 53,5 тыс. выздоровели.