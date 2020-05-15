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Газета
Вирус прошел по верхам
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Вирус прошел по верхам

Как эпидемия повлияла на работу российских властных структур
По словам пресс-секретаря ведомства, Любимова чувствует себя хорошо и находится на рабочем месте. Она лечилась на дому и работала в удаленном режиме
Ольга Любимова
Ольга Любимова (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Министр культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавируса и вернулась к работе. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева.

«Врачи ее выписали, Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо. К счастью, болезнь протекала в легкой форме», — сказала она.

Усачева отметила, что министр в течение почти трех недель работала из дома и взаимодействовала с профессиональным сообществом и подразделениями Минкультуры в удаленном режиме.

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О том, что Любимова заразилась коронавирусом, стало известно 6 мая. Пресс-секретарь министра отмечала, что речи о госпитализации не идет, так как она болеет в легкой форме. Тогда глава ведомства перешла на удаленную работу, начала проводить рабочие совещания и переговоры по видеосвязи.

Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом Ольга Любимова

Любимова — не первый член российского правительства, у которого выявили коронавирус. В конце апреля о заражении инфекцией сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его госпитализировали, а исполняющим обязанности председателя правительства стал вице-премьер Андрей Белоусов.

Впоследствии стало известно, что коронавирусом заразился глава Минстроя Владимир Якушев, а также его заместитель Дмитрий Волков. Министр строительства и ЖКХ рассказал, что будет лечиться в одной из московских больниц. Исполняющим обязанности главы Минстроя стал Никита Стасишин.

В России с начала распространения инфекции выявили более 252 тыс. случаев заражения COVID-19, лечиться продолжают свыше 196 тыс. пациентов. Помимо этого 2305 больных с коронавирусом умерли, более 53,5 тыс. выздоровели.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Петр Канаев, Александра Хрисанфова.
Теги: Минкультуры , коронавирус
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