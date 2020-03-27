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Рецессия выходит из карантина
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Газета
Рецессия выходит из карантина
Газета № 038 (3205) (2703)
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Рецессия выходит из карантина
Эксперты стали ухудшать прогнозы по российскому ВВП, предрекая спад экономики
Российская экономика в 2020 году переживет рецессию, считают опрошенные РБК экономисты. ВВП может упасть, по их оценкам, от 0,8 до 3%. Потери от объявленной недели простоя оцениваются в сумму до 1,6 трлн руб., или 1,5% ВВП
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков. Объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля только усилит спад экономики, предупреждают эксперты.

Официальный прогноз правительства по росту ВВП в текущем году — 1,9%, однако Минэкономразвития уже объявило, что представит обновленный прогноз к 9 апреля.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов еще 13 марта заявлял, что риски рецессии всегда существуют, но выражал уверенность, что российской экономике рецессия не грозит. Из-за падения цен на нефть темпы роста ВВП в 2020 году могут оказаться хуже прогноза, допускал он.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, при сохранении цен на нефть на уровне $35 за баррель темпы роста ВВП могут замедлится до нуля. По состоянию на 26 марта Brent торгуется в диапазоне $26,2–27,7 за баррель.

Цена нерабочей недели

Российский ВВП по итогам года может сократиться на 2,5–2,8%, полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. За длинные новогодние каникулы экономика России теряет около 180 млрд руб. в день. Исходя из этого стоимость новых каникул (пяти рабочих дней, ставших нерабочими) можно было бы оценить в 900 млрд руб., или 0,8% ВВП. «Но планируемые выходные вряд ли можно охарактеризовать как традиционные — в этот раз простой производств, в особенности обрабатывающих, не будет сглажен усилением потребительского спроса: походами в рестораны, кино, на различные развлекательные мероприятия, совершением крупных покупок», — отмечает экономист. С поправкой на это ежедневные потери экономики в первую неделю апреля могут составить порядка 270–320 млрд руб. в день, или около 1,3–1,6 трлн руб. за всю неделю, подсчитал он, то есть порядка 1,3–1,5% ВВП в 2020 году.

Выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Зарплата всем сотрудникам должна быть сохранена, объявил президент. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти всех уровней, продолжат свою работу. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что неделя будет нерабочей для предприятий промышленности, исключение составят предприятия, производящие средства для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Такие каникулы не нужны компаниям и организациям, которые уже перешли на удаленную работу, а теперь будут вынуждены прекращать работу или платить сотрудникам за переработку, замечает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Такие платежи — это последнее, что нужно большинству работодателей, особенно тем, кто пострадал от коллапса спроса», — написал он в колонке для РБК. Каникулы могут стоить бизнесу до 700 млрд руб., которые государство компенсировать не собирается, оценил Табах.

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Промпроизводство из-за нерабочей недели может снизиться в апреле на 10% в годовом выражении, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. На потреблении эффект длинных выходных отразится в гораздо меньшей степени, отмечает она. «Мы ожидаем, что оно снизится на 5% год к году», — сказала Орлова. Если бы нерабочая неделя выпала полностью на март, это привело бы к двузначному падению промпроизводства в этом месяце в годовом выражении, оценил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов отмечал, что дополнительная нерабочая неделя усилит спад экономики. «То, что у нас экономика переживет рецессию вместе со всем миром, это уже очевидно. И лишняя нерабочая неделя усилит этот спад», — пояснил он.

В феврале темпы роста ВВП, по оценке Минэкономразвития, ускорились с учетом календарного фактора до 2,9% год к году после 1,7% в январе (.pdf). Темпы роста ВВП с исключением календарного фактора в феврале сохранились на уровне 1,7–1,9%. Наибольший вклад в рост ВВП в последний зимний месяц внесли торговля и промышленное производство: темпы роста в обрабатывающей промышленности ускорились до 5,0% год к году после 3,9% в январе, в добывающей — до 2,3% после снижения на 0,4% месяцем ранее.

Ожидается, что динамика российского ВВП резко изменится в марте из-за падения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, а также ужесточения карантинных мер для противодействия коронавирусной инфекции. По словам министра финансов Антона Силуанова, распространение COVID-19 привело к сжатию целых секторов экономики — авиаперевозок, туризма, сектора малого и среднего бизнеса и других отраслей.

Массовый пересмотр прогнозов

С учетом того, что вспышка коронавирусной инфекции еще не подавлена и возможны новые ограничительные меры, ING считает свой предыдущий прогноз по росту российской экономики на 0,5% нереалистичным, отметил Долгин. Теперь, по его словам, ING ожидает сокращения ВВП на 2–3% по итогам года.

Текущий прогноз британской консалтинговой компании Oxford Economics по России — минус 1,6% ВВП в 2020 году, сообщила РБК старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова. Отправной точкой служит январский прогноз Oxford до падения цен на нефть и эффектов пандемии коронавируса (плюс 1,8%). Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.

Институт международных финансов (IIF, глобальная ассоциация банков) 23 марта, до обращения Путина к россиянам, понизил свой прогноз по росту ВВП России до минус 1,3%. До пандемии и падения цен на нефть IIF прогнозировал рост ВВП России на 1,8% в 2020 году.

«Ренессанс Капитал» пересмотрел свой прогноз по России уже 25 марта, после обращения Путина и объявления о нерабочей неделе. «Промежуточный сценарий предусматривает снижение роста ВВП России до минус 0,8% год к году и мирового экономического роста до минус 2% год к году в 2020 году в случае пролонгированного действия глобальных мер по введению карантина (минимум один квартал)», — отметила экономист по России и СНГ Софья Донец. Базовый прогноз «Ренессанс Капитала», основанный на цене нефти на уровне $42,5, предполагал рост ВВП на 1,5% по итогам года. Сокращение экономики на 0,8% аналитики компании ранее прогнозировали при цене нефти марки Brent на уровне $20.

Агентство Moody’s в своем обзоре от 25 марта прогнозирует, что российская экономика вырастет лишь на 0,5% по сравнению с февральским прогнозом — 1,5% роста. Moody’s исходит из достаточно высокой прогнозной цены нефти Brent в 2020 году — на уровне $40. Если нефть останется вблизи $30, Moody’s предупредило о риске дальнейшего понижения прогноза по ВВП России из-за уменьшения покупательной способности домохозяйств и слабого внешнего спроса на российские товары.

Агентство Fitch на прошлой неделе в два раза снизило прогноз темпов роста экономики России в 2020 году. Если в декабре прошлого года эксперты Fitch считали, что за 2020 год ВВП России вырастет на 2%, то теперь они не ждут роста более чем на 1%.

Авторы: Иван Ткачёв, Анна Гальчева.
Теги: ВВП , прогноз , пандемия
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