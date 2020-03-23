МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года

Мировой ВВП может снизиться в 2020 году даже сильнее, чем в 2009-м во время глобального финансового кризиса, предупредила глава МВФ Кристалина Георгиева. Восстановление будет зависеть от сроков ликвидации коронавируса

Кристалина Георгиева (Фото: Zuma / ТАСС)

Международный валютный фонд (МВФ) признал, что в 2020 году глобальная экономика претерпит рецессию. «Прогноз по росту мировой экономики на 2020 год отрицательный: рецессия такая же, как во время глобального финансового кризиса, или еще хуже», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева (ее слова приводятся в сообщении фонда).

В 2021 году фонд ожидает восстановления мирового ВВП, уточнила Георгиева, но оно будет зависеть от скорости уничтожения коронавирусной инфекции. «Чем скорее вирус остановится, тем быстрее и сильнее будет восстановление», — заявила она.

В 2009 году, во время последней общемировой рецессии, глобальный ВВП сократился на 0,1% в реальном выражении. Это был сильнейший спад мировой экономики со времен Великой депрессии в США 1930-х годов, учитывая, что МВФ в общем случае определяет глобальную рецессию как замедление роста мировой экономики ниже 2,5%.

Еще в конце января МВФ прогнозировал, что глобальная экономика в 2020 году вырастет на 3,3%. Сокращение прогноза по крайней мере на 3,4 процентного пункта на интервале в несколько месяцев будет беспрецедентным по величине.

Все больше международных организаций прогнозируют мировую рецессию. Сегодня базирующийся в Вашингтоне Институт международных финансов (IIF) написал в обзоре, что мировой ВВП сократится на 1,5% в 2020 году, в том числе на 3,3% ВВП развитых экономик.