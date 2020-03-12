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Кудрин допустил нулевой рост экономики по итогам года

При сохранении текущих цен на нефть по итогам 2020 года экономический рост в России замедлится до нуля, заявил глава Счетной палаты
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Темпы роста российского ВВП могут замедлиться почти до нуля при сохранении цен на нефть на уровне $35 за барр., оценил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его оценке, объем выпадающих нефтегазовых доходов федерального бюджета может составить около 3 трлн руб. при цене на нефть $35 за баррель и курсе доллара на уровне 72 руб.

«Если бы мы ориентировались на значения сегодняшнего дня (цена примерно $35 за барр., курс около 72 руб. за доллар), то мы не получим нефтегазовых доходов около 3 трлн руб.», — сказал Кудрин, выступая в Совете Федерации в ходе обсуждения поправок в федеральный бюджет (цитата по «Интерфаксу»). По его оценкам, при реализации этого сценария российский бюджет может завершить текущий год с дефицитом на уровне чуть менее 2% ВВП, а рост российского ВВП замедлится до нулевых значений.

«Я предполагаю, что все равно мы будем ближе к нулевым отметкам экономического роста, в позитиве ближе к нулю, и все равно получим дефицит бюджета. Инвестиции, скорее всего, будут снижаться по сравнению с предыдущим годом. Это новые реалии», — заявил он.

Кудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса
Экономика

Прогноз правительства на 2020 год уже «безнадежно устарел», полагает Кудрин. Минэкономразвития к 9 апреля представит новые сценарные условия макроэкономического прогноза с учетом влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику, говорил глава ведомства Максим Решетников. Согласно январскому прогнозу, министерство ожидало роста ВВП России на 1,9% в текущем году. Среднегодовой курс доллара на 2020 год прогнозировался на уровне 65,7 руб. за доллар, а оценка среднегодовой цены Urals на 2020 год составляла $57,7.

На 1 марта объем ликвидных средств в ФНБ и на спецсчете составляет более $150 млрд (10,1 трлн руб.), или 9,2% ВВП. Национальных резервов в таком объеме достаточно для покрытия выпадающих нефтегазовых доходов от падения цен на нефть до $25–30 за барр. в ценах 2017 года ($27–32 в текущих ценах) на протяжении шести-десяти лет, оценивал Минфин.

В сентябре 2019 года ЦБ в рисковом сценарии описал, что будет происходить с российской экономикой при ценах на нефть $25–30. Снижение цен на нефть до $25 за барр. в 2020 году, а в наиболее острой фазе кризиса — до $20 приведет к рецессии: ВВП упадет на 1,5–2% в 2020 году. Инфляция же подскочит до 6,5–8% из-за значительного ослабления рубля. ЦБ не приводил в своем рисковом сценарии прогнозного курса доллара к рублю, но, исходя из опубликованных параметров, курс может упасть до 80–90 руб. в пессимистическом варианте.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Алексей Кудрин, рост ВВП, прогноз
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