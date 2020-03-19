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Fitch вдвое снизило прогноз роста экономики России в 2020 году

Эксперты рейтингового агентства ожидают замедления темпов роста ВВП России в связи с падением мировых цен на нефть и глобальной экономической ситуацией
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Международное рейтинговое агентство Fitch в два раза снизило прогноз темпов роста экономики России в 2020 году. Если в декабре прошлого года эксперты агентства считали, что за 2020 год ВВП России вырастет на 2%, то теперь они не ждут роста более чем на 1%.

Снижение прогноза в отчете Fitch объясняется, в частности:

  • ожиданиями слабого роста экономики Китая;
  • глобальным экономическим спадом;
  • обвалом мировых цен на нефть.

«Мы ожидаем замедления роста в первой половине 2020 года, поскольку снижение цен на нефть, ослабление рубля и ухудшившийся спрос на экспортируемые из России товары сокращают объем инвестиций», — говорится в отчете Fitch.

При этом в агентстве отметили, что во втором полугодии ожидают роста экономики в связи с увеличением правительством капитальных расходов. В то же время в Fitch полагают, что темпы роста потребительского кредитования замедлятся из-за снижения курса рубля и повышения инфляции, которые негативно скажутся на реальных доходах населения и его расходах.

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Прогноз роста мировой экономики на 2020 год Fitch снизило с 2,5 до 1,3%. «Уровень мирового ВВП падает, и мы уже во всех отношениях находимся на территории глобальной рецессии», — говорится в сообщении Fitch.

Прогноз средней за 2020 год цены на нефть марки Brent эксперты Fitch снизили с $62,5 до $40 за баррель. В следующем году по мере роста спроса средняя цена на нефть, по мнению экспертов Fitch, должна подняться до $50 за баррель.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Fitch Ratings, ВВП России
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