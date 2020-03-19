Fitch вдвое снизило прогноз роста экономики России в 2020 году

Эксперты рейтингового агентства ожидают замедления темпов роста ВВП России в связи с падением мировых цен на нефть и глобальной экономической ситуацией

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Международное рейтинговое агентство Fitch в два раза снизило прогноз темпов роста экономики России в 2020 году. Если в декабре прошлого года эксперты агентства считали, что за 2020 год ВВП России вырастет на 2%, то теперь они не ждут роста более чем на 1%.

Снижение прогноза в отчете Fitch объясняется, в частности:

ожиданиями слабого роста экономики Китая;

глобальным экономическим спадом;

обвалом мировых цен на нефть.

«Мы ожидаем замедления роста в первой половине 2020 года, поскольку снижение цен на нефть, ослабление рубля и ухудшившийся спрос на экспортируемые из России товары сокращают объем инвестиций», — говорится в отчете Fitch.

При этом в агентстве отметили, что во втором полугодии ожидают роста экономики в связи с увеличением правительством капитальных расходов. В то же время в Fitch полагают, что темпы роста потребительского кредитования замедлятся из-за снижения курса рубля и повышения инфляции, которые негативно скажутся на реальных доходах населения и его расходах.