Общероссийская самоизоляция

Российским регионам необходимо готовиться к сложным проблемам, вызванным распространением COVID-19 в стране. Об этом мэр Москвы и руководитель рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин заявил на совещании, которое президент Владимир Путин провел в больнице в Коммунарке.
За несколько часов до посещения расположенной на территории Новой Москвы больницы, где проводится лечение зараженных новым вирусом, глава государства провел другое совещание, на котором Собянин рассказал, что рабочая группа подготовила для регионов поручения, в которых рассчитала необходимое количество коек, реанимационных мест, аппаратов искусственной вентиляции легких, а также разработала стандарты работы больниц.
По его словам, не все региональные власти понимают всю сложность ситуации. По мнению Собянина, объем тестирования на коронавирус остается низким. «И я просил бы, может быть, даже дать поручение [главе администрации президента] Антону Вайно, чтобы он полпредам дал поручения, чтобы мы вместе навалились на эту историю, начали жестко контролировать. Потому что не все регионы понимают», — заявил мэр российской столицы, которая в связи с эпидемией ввела существенные ограничения для бизнеса и горожан.
Что правительство поручило регионам в связи с COVID-19
- Приостановить работу ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров.
- Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других местах.
Как заявила на той же встрече руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, к 24 марта в Москве официально подтверждено 290 случаев заражения COVID-19, еще 150 человек находятся в процессе проверки. По данным Роспотребнадзора, в Московской области зарегистрировано 35 заболевших, в Санкт-Петербурге — 21. Далее в списке регионов с наибольшим количеством заболевших находятся Свердловская область, в которой зафиксировано 13 случаев заражения, и Самарская область с десятью случаями. В других регионах отмечено от одного до семи случаев заражения.
Всего в России число заболевших выросло до 495 человек, вылечились и выписались из больниц 22 человека.
Что грозит за нарушение карантина
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил трем министерствам — МВД, Минюсту и Минэкономразвития — до 25 марта представить предложения об ужесточении наказания для физических и юридических лиц за нарушение карантина.
Накануне дать поручения об усилении административной ответственности за нарушение карантина Мишустина просила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Постановлением правительства новый тип коронавируса внесен в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Департамент здравоохранения Москвы в специальной памятке указывает, что соблюдение режима самоизоляции отслеживается с помощью видеонаблюдения. Сейчас ответственность предусмотрена в двух случаях. Если по вине заболевшего произошло массовое заболевание или отравление людей, ему грозит штраф до 80 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 360 дней, либо ограничение свободы до одного года (ч. 1 ст. 236 УК).
В случае если действия заболевшего привели к смерти человека, ему грозят обязательные работы до 480 часов, или принудительные работы, или лишение свободы до пяти лет (ч. 2 ст. 236 УК).
Реализовать поручения по подготовке регионов к борьбе с коронавирусом реально только в случае выделения дополнительных средств из федерального бюджета, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. «В ходе оптимизации здравоохранения сеть стационаров была сокращена в пользу амбулаторного приема, это касается и инфекционных коек. Для перепрофилирования больниц нужно будет просить пациентов перейти на домашний режим лечения, что может нанести им вред. Все меры потребуют финансовых вливаний в здравоохранение», — уверен он. Как отмечает Коновал, в весенний период инфекционные отделения медучреждений обычно заполнены пациентами.