Жесткие последствия мягких мер

Эксперты предупредили Лондон о негативных последствиях его стратегии борьбы с пандемией

Если правительство Великобритании не изменит стратегию борьбы с распространением коронавируса, это может обернуться гибелью до 70 тыс. британцев, предупредили эксперты. Премьер Борис Джонсон уже предписал закрыть школы и бары

Борис Джонсон (Фото: Darren Staples / Getty Images)

Чем грозит мягкий подход

Если в стратегию Лондона по борьбе с новым коронавирусом COVID-19 не внести коррективы, то в течение следующих 12 месяцев болезнь может унести жизни от 35 тыс. до 70 тыс. британцев. К таким выводам пришли авторы исследования, проведенного совместно учеными Университетского колледжа Лондона (UCL), Кембриджского университета и Британского центра по изучению данных о здравоохранении (Health Data Research UK), — лечащими врачами, эпидемиологами и специалистами по анализу данных. Текст исследования опубликовал на своей странице в Twitter один из его авторов — Амитава Манерджи из UCL, пресс-релиз доклада размещен на сайте UCL.

COVID-19 представляет повышенную угрозу для здоровья 20% населения Британии, предупреждают эксперты. Это не только люди старше 65 лет, но также те, кто страдает от хронических проблем со здоровьем, в частности сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Ранее в британском правительстве заявляли, что новый вирус представляет особенную угрозу для 1,5 млн из 67 млн живущих в королевстве, и призвали их самоизолироваться. Власти заявили, что уведомят находящихся в группе риска британцев по почте в течение ближайших дней. «Правительство анонсировало, что 1,5 млн наиболее подверженных опасности людей <...> попросят принять дополнительные меры для их безопасности, однако оно [правительство] не привело информацию, какими принципами оно руководствовалось при отборе [именно этих людей]», — говорится в исследовании.

Авторы доклада сочли меры правительства недостаточно жесткими. Британцев призывают соблюдать социальную дистанцию в два метра и по возможности оставаться дома, однако такие меры не носят обязательного характера, отметил Манерджи. «Наше исследование демонстрирует, что правительство должно принять более жесткие меры по работе с обществом для подавления эпидемии, чтобы избежать <...> смертей», — утверждает ученый.

В докладе, в частности, рекомендуется ввести принудительную изоляцию населения. Эксперты также призвали правительство Бориса Джонсона проверять на коронавирус как можно больше подверженных риску британцев, а не только те 1,5 млн, которых упомянули власти. По мнению аналитиков, такие действия позволят ограничить число смертей из-за COVID-19.

Почему Британия пошла особым путем

В понедельник в британской палате общин обсуждался законопроект о мерах по борьбе с COVID-19. Он предполагает наделение властей специальными полномочиями, позволяющими им задерживать людей с симптомами нового коронавируса и взимать штрафы с тех, кто отказывается проходить тесты на вирус. Уже в ближайшее время правительство может ужесточить карантинные меры, учитывая, что многие британцы не прислушиваются к просьбам властей о самоизоляции, передает телеканал Sky News.

Несмотря на рост числа заболеваний в Британии, страна не стала вводить жесткий режим изоляции сразу, а делала это поэтапно. По состоянию на понедельник, 23 марта, из-за эпидемии COVID-19 в Британии закрыты школы и университеты, приостановлена работа кинотеатров, ночных клубов, пабов и ресторанов. Правительство согласилось выплачивать британцам, вынужденным отказаться от работы, 80% их зарплаты, если сумма таких выплат не превышает £2500.

Британия ввела ограничения на работу учебных заведений 18 марта, а на массовые скопления людей — 20 марта, то есть уже после того, как на такие меры пошли во Франции, Италии и Испании. Лондон по-прежнему отказывается вводить жесткие ограничения на перемещения внутри страны, как это сделали в тех же странах.

В воскресенье Джонсон заявил, что допускает применение более строгих карантинных мер. «Нам стоит задуматься о тех мерах, которые применяются <...> в других странах, вынужденных ввести ограничения на передвижение людей», — сказал он, призвав британцев ответственнее подходить к просьбам о карантине и соблюдении «социальной дистанции». В то же время британские чиновники беспокоятся, что рядовые британцы не прислушиваются к предупреждениям властей и продолжают собираться в парках и других публичных местах, пишет The Telegraph. Многие политики и чиновники призывают Джонсона наконец ввести обязательное требование для британцев оставаться дома, закрыть границы королевства и ограничить въезд и выезд из Лондона, сообщает The Times со ссылкой на источник в правительстве.

Джонсон объяснял отказ от немедленного введения жестких мер надеждой на сознательность британцев: «Мы — устоявшаяся либеральная демократия, где граждане понимают советы, которые им дают». Из-за личного неприятия запретов Джонсон до последнего момента отказывался от предложений своих советников ввести ограничения на перемещение внутри страны, пишет The Times со ссылкой на источники в правительстве.

Как вирус распространяется в Старом Свете

На закрытие доступа в места массового скопления народа британский премьер согласился, уступив давлению президента Франции Эмманюэля Макрона, утверждает французская газета Liberation. Она писала, что если бы это не было сделано, Франция закрыла бы въезд в страну британцев.

Темпы заражения в Британии примерно сопоставимы с темпами эпидемии в Италии, отмечает аналитик Института Санджера Иниго Мартинкорен. По его мнению, Британии требуется срочно ввести экстренные меры, чтобы сдержать распространение заболевания. В противном случае уже через 14–15 дней королевство может повторить судьбу Италии, предупредил он.

Британия действительно отстает от европейских стран по крайней мере на неделю, и ей стоит принять более активные меры против заболевания, сказал РБК вирусолог из Кентского университета Джереми Россман. Он также обратил внимание на необходимость повышения доступности тестов на коронавирус для рядовых британцев.

По состоянию на 23 марта в Европе лидером по числу зараженных остается Италия — более 59 тыс. человек, из которых почти 5,5 тыс. погибли. На втором месте — Испания (33 тыс. заболевших, 2,2 тыс. смертей), на третьем — Германия (27,3 тыс. заболевших, 115 смертей), на четвертом — Франция (16,9 тыс. заболевших, 674 смертей). Британия находится на шестом месте — 5,7 тыс. заражений и 289 смертей.

