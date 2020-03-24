Платформенная катастрофа

Электронные площадки выступили против ужесточения правил продажи имущества банкротов

Реализация реформы по продаже имущества банкротов приведет к закрытию 90% торговых площадок, пожаловались участники рынка. Это создает риск остановки торгов и роста тарифов. Власти не устраивают продажи активов по заниженным ценам

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Операторы электронных площадок, занимающиеся организацией продажи имущества при банкротствах, выступили против инициативы Минэкономразвития разрешить такие торги только на восьми отобранных платформах. В обращении в правительство (копия есть у РБК) на имя премьер-министра Михаила Мишустина они назвали происходящее «зачисткой» рынка.

Сейчас имуществом банкротов торгуют 48 площадок, крупнейшие — Российский аукционный дом, B2b-Center, «Коммерсантъ Картотека», «Фабрикант.ру» и другие. Письмо подписали все три саморегулируемые организации рынка: Союз операторов электронных площадок, Союз торговых электронных площадок и Ассоциация операторов электронных площадок.

Инициатива «направлена на уничтожение предпринимательской деятельности операторов электронных площадок, нанесет ущерб интересам государства, должников и кредиторов, приведет к повышению коррупциогенности торгов по продаже имущества должников», говорится в обращении.

В рамках реформы системы банкротств в России Минэкономразвития предложило перевести все торги на отобранные правительством онлайн-площадки для госзакупок: Российский аукционный дом, «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «Электронные торговые системы», Единая электронная торговая площадка, «ТЭК-Торг», Электронная торговая площадка Газпромбанка и Агентство по государственному заказу Татарстана. Из них сейчас лишь четыре проводят торги по банкротству. Еще одна инициатива Минэкономразвития — создать специальный маркетплейс, где будут публиковаться все объявления о банкротствах, чтобы привлечь к торгам больше покупателей, в том числе физлиц.

РБК направил запрос в правительство. Минэкономразвития не ответило на вопросы РБК.

Онлайн-площадки за период с 2011 по 2019 год продали имущество должников на 1,3 трлн руб. Это 41,5% общей стоимости всего имущества, реализованного на торгах за указанный период, приводят данные СРО. В прошлом году состоялось 185,8 тыс. торгов при банкротствах почти на 141 млрд руб., это 58% всего реализуемого на торгах имущества. Высокая доля имущества и недвижимости банкротов на торгах объясняется в том числе масштабной санацией банков. Число участников торгов с 2016 года выросло на 93%, до 94,9 тыс. в 2019-м.

К каким последствиям приведет реформа

Из 48 площадок, торгующих имуществом банкротов, 44 (абсолютное большинство) занимаются исключительно этим видом деятельности. В такой ситуации очевидно, что в случае реформы последние потеряют свой бизнес, прокомментировал РБК гендиректор Российского аукционного дома (РАД) и глава комитета по торгам «Деловой России» Андрей Степаненко. РАД (при реформе не теряет права на проведение торгов) входит в Ассоциацию операторов электронных площадок, подписавшую обращение в правительство.

Частные инвесторы создали платформы за свой счет, вкладывали «значительные средства» в их развитие, новые программы и информационную безопасность, отмечают авторы письма. По данным СРО, на запуск площадок с нуля потрачено 500 млн руб., а расходы на их работу достигают 900 млн руб. в год. «Государство предлагает отказаться от частных инвесторов, вложивших значительные средства в развитие этой сферы, и заменить их ограниченным числом монопольно действующих на рынке компаний», — констатировали авторы обращения.

Саморегулирование рынка, по мнению авторов, лучше административного контроля государством: сокращение площадок сузит выбор и может привести к росту цен на услуги, ограничить конкуренцию на торгах и повысить коррупцию.

Из восьми предлагаемых Минэкономразвития площадок только четыре торгуют имуществом при банкротствах. «Они не смогут выполнять работу, которой раньше занимались 48 площадок, — считает Степаненко. — Очевидно, что оставшиеся участники восьмерки начнут срочно дорабатывать свой функционал, чтобы освоить новую для них сферу деятельности, но на это нужно время. И в это время торги банкротным имуществом фактически остановятся».

По мнению Степаненко, Минэкономразвития не вовремя затеяло реформу: «Сейчас очень сложный момент и для государства, и для бизнеса. Экономических последствий никто не избежит. Со всех точек зрения не время прекращать работу эффективной отрасли и заставлять новых игроков выходить на незнакомый рынок. Сейчас вопрос сохранения бизнеса стоит острее, чем вопросы его переустройства и даже развития».

Зачем понадобилось сокращать площадки

Правительство еще в 2014 году поручило навести порядок на торгах по банкротству и усилить контроль за платформами. Тогда необходимость мер объяснялась отсутствием обоснованных требований к онлайн-площадкам и эффективной системы контроля.

С тех пор в закон о банкротстве были внесены требования к оборудованию и программному обеспечению электронных площадок, опыту работы и имущественной ответственности за убытки. Все действующие сейчас площадки получили аккредитацию после проверки Минэкономразвития и вступили в саморегулируемые организации (СРО). Не прошли отбор и прекратили свою деятельность 15 (почти треть) работавших в то время площадок.

По данным СРО, сейчас ответственность каждой площадки за убытки подтверждена договорами со страховой суммой от 30 млн руб. в год. СРО создали компенсационный фонд в размере 145 млн руб. за счет взносов каждого члена в размере 3 млн руб. За восемь лет в суды не поступали иски о возмещении вреда, подчеркивается в обращении.

С учетом принятых за последние годы мер инициатива Минэкономразвития стала для участников рынка полной неожиданностью, рассказал РБК Степаненко: «Она никогда с ними не обсуждалась, все было сделано в закрытом режиме».

Сокращение числа площадок и создание универсальных площадок — правильное решение, прокомментировал РБК гендиректор площадки РТС-тендер (продолжит торги по банкротству в случае реформы) Владимир Лишенков. «Все торги идут к унификации. Нам сложно говорить об эффективности и прозрачности торгов в существующей модели. Но очевидно, что количество площадок не должно быть большим», — считает он.

Власти не озвучивали конкретных претензий к действующим игрокам, но общая претензия к реализации имущества — продажа активов по заниженной в разы стоимости из-за низкого спроса и конкуренции на торгах, в результате кредиторы получают не более 5% задолженности. Процедура сложна для потенциальных покупателей; понимают, как купить имущество при банкротстве, только специалисты, пояснял ранее РБК замглавы ФНС Константин Чекмышев.

По данным ФНС, 90% «смысловых» банкротств (когда у должника остаются активы) контролируемые. То есть аффилированные кредиторы могут утверждать нужное положение о торгах и выбирать нужные площадки, устраняя независимых покупателей, чтобы реализовать имущество по заниженной цене в пользу контролируемых покупателей и в итоге вернуть активы под управление бенефициара.