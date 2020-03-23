Полицейские и медики отрабатывают следующий шаг

Власти анализируют дополнительные меры по борьбе с пандемией

Согласно последним указаниям властей, весь отечественный медперсонал должен зарегистрироваться в единой системе идентификации, а московской полиции поручено проработать план действий на случай введения комендантского часа

Фото: Павел Головкин / AP

В течение последней недели руководство Минздрава и столичного главка МВД приняли ряд оперативных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19 в России.

Министерство здравоохранения обязало руководителей медицинских организаций актуализировать данные о собственных медицинских работниках в едином реестре, а руководство столичного главка МВД поручило своим подразделениям проработать мероприятия по обеспечению комендантского часа в городе. В Минздраве назвали меры плановыми.

Ранее об отработке столичными властями плана по введению карантина в столице сообщали «Открытые медиа» и «Ведомости». Власти опровергали сообщения СМИ о скором закрытии города на карантин — заместитель мэра столицы Анастасия Ракова назвала эти сообщения ложью. Введение жесткого карантина отвергли также в оперативном штабе, возглавляемом вице-премьером Татьяной Голиковой, назвав уже предпринимаемый комплекс мер достаточным.

Общее количество заразившихся коронавирусом COVID-19 россиян к 21 марта достигло 306 человек. Выздоровели в общей сложности 16 человек. В Москве, по последним данным, 137 заразившихся, в Подмосковье — 35.

Как готовится Минздрав

Минздрав поручил руководителям государственных и частных медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в единой системе идентификации на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава, следует из телеграммы, подписанной заместителем министра здравоохранения Павлом Пугачевым (есть у РБК). Телеграмма была отправлена 18 марта со сроком исполнения 20 марта. О появлении телеграммы РБК сообщили врачи одного из медучреждений, получивших предписание.

«Эта телеграмма действительно была, мы актуализировали сведения о своих врачах. Это делается для того, чтобы четко понимать, сколько медицинских работников существует», — сообщил РБК генеральный директор Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Яновский.

Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что получено поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию о медиках в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках. По ее словам, обе сети клиник выполнили это поручение.

«Эта телеграмма направлена на то, чтобы стимулировать медицинские организации, которые не подключены к ЕГИСЗ, к ней подключиться, а также стимулировать работников войти в реестр. В соответствии с требованием закона «Об охране здоровья граждан» у нас ведутся эти реестры. Еще к 1 января 2019 года все медицинские организации должны были быть подключены к ЕГИСЗ, но сейчас к ней подключено только 15 тыс. организаций», — сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Кроме задачи зарегистрироваться в единой системе медицинских работников медперсонал ряда частных клиник Москвы получил на руки справки о трудоустройстве. Выдачу таких справок подтвердила РБК Мария Коломенцева.

В справке (образец справки одной из крупных частных московских клиник есть у РБК) содержатся: название учреждения, где работает сотрудник, паспортные данные, прописка и его место жительства. В ней также говорится, что она дана сотруднику в подтверждение о том, что он является медицинским работником соответствующего медучреждения.

Что такое ЕГИСЗ Постановление о создании Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) было подписано в мае 2018 года на тот момент премьер-министром Дмитрием Медведевым. ЕГИСЗ включает в себя регистр медицинских работников, реестр медицинских организаций, электронную медицинскую карту, электронную регистратуру и др. В 2017 году министр здравоохранения Вероника Скворцова, поясняя принцип работы системы, говорила, что она позволит избавить врача от бумажной работы, создавать личные кабинеты пациентам, использовать электронный документооборот. Тогда же ожидалось, что расходы на систему до 2019 года составят 1,45 млрд руб. Госкорпорация «Ростех» была назначена единственным исполнителем госзаказов на выполнение работ по информационной системе в сфере здравоохранения с 2014 года. Распоряжением правительства это назначение госкорпорации было продлено вплоть до 31 декабря 2020 года.

Как готовится МВД

Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в распоряжении генерал-лейтенанта полиции, которое было разослано в четверг, 19 марта, руководству подразделений полиции Москвы. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердили источник в ГУ МВД по Москве и собеседник из центрального аппарата МВД.

Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. В частности, им поручено предусмотреть мероприятия в случае ограничения въезда и выезда автотранспорта из Москвы, а также на случай комендантского часа — запрета выхода на улицу без спецразрешения. Баранов поручил проработать создание резерва с привлечением Нацгвардии и Московской городской народной дружины, говорится в документе.

Также предполагается возможность привлечения сотрудников управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу для работы на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта на территории Москвы.

Олег Баранов поручил руководителям подразделений организовать схемы оповещения и провести подготовку руководителей функциональных групп к управлению силами в особых условиях. В распоряжении говорится об обеспечении личного состава ГУ МВД по Москве противоэпидемическими средствами индивидуальной защиты.

В пресс-службе столичного управления МВД по Москве заявили РБК, что в целях надлежащего расчета сил и технических средств ГУВД обязано проработать все организационные мероприятия в соответствии с законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

«В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах зафиксированы случаи распространения недостоверных сообщений о деятельности сотрудников московской полиции. В частности, речь в них идет о якобы имеющих место фактах ограничения въезда легкового автотранспорта в Москву, а также просьбах сотрудников ГИБДД, несущих службу на трассах, к водителям прекратить движение в сторону столицы. ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано», — заявили в ведомстве.

Действия сотрудников полиции — строго регламентируемая законом процедура, сообщил РБК генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов. По его словам, порядок введения режима чрезвычайного положения был отработан еще в 1993 году, после октябрьских событий. «Тогда перекрывали въезды и выезды в Москву, а также вводили комендантский час», — напомнил он. В таких случаях закрывают город и берут под контроль общественный транспорт, отмечает Ворожцов. По его словам, при режиме ЧС для въезда или выезда из города нужно служебное командировочное удостоверение или медицинское предписание. «В 1993 году, когда действовал комендантский час, возле каждого подъезда или дома дежурили сотрудники милиции, которые после определенного времени ограничивали передвижение москвичей, — говорит Ворожцов, — также в городе регулировали движение транспорта — могли передвигаться автомобили, имеющие спецразрешение». По его словам, списки на право перемещения в городе подавали в уполномоченный орган предприятия и организации.