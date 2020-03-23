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Газета
Россияне одалживаются впрок
Газета № 034 (3201) (2303)
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Россияне одалживаются впрок
Банки фиксируют всплеск спроса на потребительские кредиты
Россияне в марте стали чаще обращаться за кредитами наличными и займами на покупку товаров, сообщили РБК в банках и БКИ. Рост заявок происходит на фоне всплеска потребительского спроса из-за обвала рубля и опасений роста ставок
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Ситуация на финансовом рынке, обвал рубля и пандемия COVID-19 спровоцировали россиян чаще обращаться за необеспеченными кредитами. В марте заметно выросло количество заявок на ссуды наличными и POS-кредиты, сообщили РБК в крупных банках и подтвердили в двух крупнейших бюро кредитных историй — НБКИ и «Эквифакс».

  • По данным банка «Открытие», спрос на кредиты наличными за прошедшие недели оказался на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Сбербанк считает поток обращений за такими ссудами стабильным, но отмечает увеличение сумм, которые заемщики указывают в заявках. По сравнению с февралем средняя запрошенная сумма выросла на 10% из-за «общего повышения покупательской активности в настоящий момент», считают в банке.
  • Число заявок от клиентов ВТБ в начале марта увеличилось на треть, сообщил представитель банка, хотя это произошло после того, как ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 7,5%. «В начале текущей недели мы зафиксировали рост числа обращений и на ипотеку (примерно на 15%), по которой ставки в начале этого года были снижены до 7,9%. Схожими темпами растут показатели и в автокредитовании», — добавил он. Число выданных кредитных карт в первой половине марта не изменилось.
  • Количество заявок на потребительские ссуды с начала марта подскочило на 43%, подсчитали в Почта Банке. Поток обращений за новыми картами был стабильным, добавили там.
  • Промсвязьбанк с 11 марта зафиксировал двукратный рост обращений клиентов за кредитными картами по сравнению с предыдущей неделей. С начала месяца выдачи потребкредитов увеличились на 22%, статистику по росту заявок банк не привел.
  • В Райффайзенбанке спрос на потребкредиты назвали «стабильно высоким», но не раскрыли данных о динамике обращений.
  • По оценкам банка «Санкт-Петербург», число заявок на кредиты наличными выросло на 10% относительно февраля этого года и марта прошлого. «В объеме выдач прогноз на март — [месячный прирост] около 25%», — отмечает вице-президент кредитной организации Дмитрий Алексеев.
  • Банк «Ренессанс кредит» зафиксировал рост спроса на POS-кредиты в сегментах бытовой техники и электроники.
  • Остальные банки из 20 опрошенных не ответили на запросы РБК.

Что заставило россиян идти за кредитами

Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты». В марте рубль вышел на второе место по волатильности среди мировых валют. В среду, 18 марта, на фоне обвала цен на нефть курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил планку 80 руб. и в моменте достигал уровня 80,87 руб., после чего вступило в силу ограничение на выставление заявок на Мосбирже. В пятницу, 20 марта, доллар торговался в районе 79–80 руб.

«Цены на импортные товары растут на фоне ослабления национальной валюты, что стимулирует граждан не откладывать приобретение необходимых им товаров. В конце 2014 года — начале 2015-го наблюдался ажиотажный спрос на бытовую технику и автомобили. Вероятно, и сейчас россияне боятся упустить момент», — соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Еще один фактор, повлиявший на спрос, — ожидание клиентами роста кредитных ставок. «На рынок досрочно могут выйти заемщики, которые ожидали более низких ставок: в условиях неопределенности они могут принять решение взять кредит уже сегодня», — поясняет Доронкин.

«Спрос на товарные ссуды в большей степени связываем с ростом курсов валют», — пояснил представитель «Ренессанс кредита». Ажиотажный спрос связан с ожиданиями потребителей «из-за ослабления рубля и возможного всплеска инфляции», сообщило в пресс-релизе «Открытие». По словам директора департамента кредитного бизнеса банка Михаила Чамрова, заемщики верят в скорое удорожание займов. «Клиенты, которые сомневались или откладывали получение кредита на потом, решили получить кредиты, опасаясь повышения ставок», — поясняет он.

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В Почта Банке считают, что повышенный спрос со стороны заемщиков связан с запущенной ими в начале марта рекламной кампанией. Как отмечает директор по продуктам и технологиям банка Григорий Бабаджанян, в Европе, которая раньше России столкнулась со вспышкой коронавируса, потребители увеличили траты на покупки в интернете, онлайн-сервисы и заказы товаров и еды в сервисах доставки. «Будут ли наблюдаться аналогичные тренды в России, пока говорить преждевременно», — резюмирует он. Распространение COVID-19 в России уже спровоцировало рост трат, подсчитал банк ВТБ.

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Райффайзенбанк видит рост кредитования через дистанционные каналы, отмечает руководитель направления по развитию потребительских кредитов банка Дмитрий Сивов: «За последний месяц до 62% увеличилось количество сделок, проведенных полностью онлайн, без встреч с мобильным представителем банка. В январе этот показатель был равен 57%». Он не прокомментировал, связано ли это с пандемией и переводом многих сотрудников на удаленную работу.

В Промсвязьбанке не связывают всплеск заявок с «эпидемиологической ситуацией». Интерес клиентов вызван улучшением условий по продуктам, считают там.

Конвертируются ли заявки в кредиты

«Мы видим рост обращений, но какая будет конверсия заявки в кредит, сейчас сложно сказать», — говорит гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Он напомнил, что многие банки внедрили новые, более жесткие требования к оценке заемщиков.

В сегменте необеспеченного кредитования наблюдается увеличение активности не только клиентов, но и банков, отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. «Однако рост заявок и выдачи новых кредитов отмечен прежде всего в сегменте кредитования действующих, хорошо знакомых банкам клиентов. Что касается новых заемщиков, как принято говорить, «с улицы», то здесь банки придерживаются более консервативной политики», — подчеркивает он.

Бюро кредитных историй пока не располагает данными о выдачах в марте в количественном и денежном выражении. Но рост по итогам месяца возможен, считает Лагуткин.

Если это произойдет, март может стать первым месяцем в 2020 году, когда будет наблюдаться увеличение выдач в сегменте необеспеченного потребкредитования, следует из статистики БКИ. Так, по данным «Эквифакса», в январе—феврале количество оформленных потребкредитов сократилось на 15,5%, а объем — на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам НБКИ, в январе—феврале выдачи снизились на 8,9% в годовом выражении. С 1 октября Банк России ввел повышенные коэффициенты риска по необеспеченным ссудам в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Чем выше закредитованность клиента, тем меньше выгоды от выдачи ссуды ему получает банк. Снижение выдач необеспеченных кредитов и кредитных карт началось в четвертом квартале прошлого года, писал РБК. В начале этого года игроки заметно сократили продажи кредиток.

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Объединенное кредитное бюро, которое также входит в топ-3 на российском рынке, наоборот, сообщало о росте продаж в сегменте беззалоговых ссуд — на 21% в количественном и на 23% в денежном выражении. В отличие от НБКИ и «Эквифакса», ОКБ располагает данными Сбербанка. В январе и феврале кредитная организация обновила исторические рекорды по выдачам розничных ссуд, следует из ее отчетности по РСБУ.

Михаил Доронкин не считает, что ажиотажный спрос на ссуды выльется в рост выдач. «Мы ожидаем ужесточения кредитных политик в отношении заемщиков, занятых в отраслях со сложной экономической ситуацией, включая туризм, авиаперевозки, сферу услуг», — говорит он.

На политику банков продолжат влиять и ограничения ЦБ, добавляет Ирина Носова. «Эффективность примененных мер ЦБ по сдерживанию рисков в потребительском кредитовании не вызывает сомнений: в настоящее время банки достаточно сдержанны в выдаче потребительских кредитов», — утверждает она. Но, по ее словам, ажиотажный спрос на кредиты «несет в себе дополнительные риски, что через некоторое время он приведет к росту просроченной задолженности в кредитных портфелях банков».

Автор: Юлия Кошкина.
Теги: банки , потребкредиты
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