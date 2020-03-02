Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Количество выданных кредитных карт и их суммарный лимит рухнули более чем на 20% в начале 2020 года. На этом сегменте сказываются регуляторные новации Центробанка, который борется с нездоровым ростом потребительского кредитования

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Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК). Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб. В четвертом квартале 2019 года продажи в этом сегменте тоже падали, но не такими быстрыми темпами — совокупно на 11,4% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее. По сравнению с декабрем 2019 года выдачи тоже упали (более чем на 40%), однако январь — традиционно более слабый месяц для розничного кредитования после предновогоднего декабря.

Охлаждение в сегменте кредитных карт фиксируют и в других крупнейших БКИ. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало в январе падение количества выданных кредиток на 11,2% год к году. По данным Объединенного кредитного бюро, в январе банки выдали 671,7 тыс. новых карт (минус 16,8% к январю прошлого года). Суммарный лимит при этом составил 50,2 млрд руб., что на 27,9% ниже результатов годовой давности.

Наблюдаемая динамика — это продолжение тренда на охлаждение сегмента потребкредитования из-за действий регулятора, говорит вице-президент агентства Moody’s Ольга Ульянова. Кроме того, январь — «низкий сезон» для кредитования физлиц, поэтому «общие тренды проявились в этом месяце еще более заметно», поясняет аналитик. Меры Банка России сказались на розничном кредитовании в январе, подтверждает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, хотя «апогей», по его оценке, пришелся на осень.