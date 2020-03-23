Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Футурология
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 81,92 79,21 EUR Нал. 87,90 85,10 USD Бирж. 80,83 +0,90 EUR Бирж. 86,70 +1,30 USD ЦБ. 78,04 -2,11 EUR ЦБ. 84,16 -3,11 EUR/USD 1,07 +0,01 BTC/USD Бирж. 5910,10 -381,90 IMOEX 2259,95 -3,07% RTSI 880,56 -4,72% Brent 26,31 -3,20% DJIA 19173,98 -4,55% Nasdaq 6879,52 -3,79%
Парниковый газ запущен в стратегию
Лента новостей
ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса 10:04, Финансы Курс доллара превысил 81 рубль, евро — 87 рублей 10:04, Quote Тарасова осудила фигуристов из России за использование западной музыки 10:02, Спорт Мы перезвоним: почему обратную связь важно дать всем кандидатам 10:00, PRO Все новые в России за сутки случаи коронавируса выявлены в Москве 09:57, Общество «Новый кризис — победа для биткоина». Когда цена монеты обновит максимум 09:50, Крипто Глава оргкомитета ОИ-2020 отверг возможность отмены Игр в Токио 09:50, Спорт Все девять самолетов Минобороны России с вирусологами прибыли в Италию 09:48, Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта 09:40, Общество СМИ сообщили о первом случае COVID-19 в системе «Барселоны» 09:38, Спорт ВТБ выкупил долю украинского агрохолдинга в зерновом терминале в Тамани 09:30, Бизнес Собянин отменил штраф за просрочку оплаты услуг ЖКХ для пожилых москвичей 09:30, Общество Обои на кухне: 7 мифов, в которые пора перестать верить 09:18, Недвижимость Правительство выделило ₽7,5 млрд на закупку аппаратов ИВЛ 09:17, Общество В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 438 09:14, Общество Власти Москвы и Подмосковья обязали пожилых соблюдать домашний режим 09:09, Общество Мосбиржа, «Аэрофлот», Walt Disney: за какими котировками следить сегодня 09:01, Quote Онлайн-площадки заявили о риске остановки торгов по имуществу банкротов 09:00, Экономика Как директору компании реагировать на негативные новости 08:58, PRO Правительство приостановило диспансеризацию в России из-за коронавируса 08:56, Общество Вильфанд предупредил о «мощнейщем» антициклоне в Москве 08:56, Общество Появилось видео из вылетевшего из-за вируса в Италию самолета ВКС 08:48, Общество Тарасова назвала лучшего тренера сезона в фигурном катании 08:40, Спорт СМИ узнали о планах отправить новейшие ракетоносцы на Дальний Восток 08:35, Общество В США назвали сумму потерь НБА из-за возможной отмены сезона 08:06, Спорт Синоптики пообещали жителям Москвы потепление до плюс 15 градусов 08:04, Общество В России запретят ловлю плотоядных косаток и каспийского тюленя 08:00, Общество Сооснователь Yota договорился о покупке 49% Эльгинского проекта 08:00, Бизнес
Газета
Парниковый газ запущен в стратегию
Газета № 034 (3201) (2303) Бизнес,
0
Парниковый газ запущен в стратегию
Россия подготовила новые обязательства по снижению углеводородных выбросов в атмосферу
Россия разработала стратегию по сокращению выбросов парниковых газов до 2050 года. Заявленные в ней цели выглядят скромнее, чем у других стран. Дело в тяжелом состоянии лесов и нежелании нагружать сборами бизнес, говорят эксперты
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минэкономразвития подготовило стратегию долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. У РБК есть копия документа, представитель министерства подтвердил его подлинность.

Стратегия подготовлена в развитие Парижского соглашения по климату, в рамках которого страны пытаются удержать рост глобальной средней температуры в пределах 1,5‒2°С. Москва ратифицировала это соглашение в сентябре 2019 года.

Россия не может игнорировать климатическую повестку — это создает риски для устойчивого развития национальной экономики после 2040 года, говорится в стратегии.

Минэкономразвития описывает четыре сценария развития климатического регулирования: базовый, интенсивный, инерционный и сценарий без мер господдержки (см. график). Пока министерство предлагает взять за основу базовый сценарий с упором на повышение энергоэффективности экономики и сохранение лесов. Этот сценарий, возможно, логичен примерно до 2030 года, но затем многие страны, скорее всего, перейдут к принудительному сокращению выбросов парниковых газов, что будет давить и на Россию, сказал РБК директор программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин. В этом случае, по его словам, стране придется перейти к интенсивному сценарию климатической стратегии, но лучше это сделать раньше.

Минэкономразвития не указывает, во сколько обойдется реализация стратегии до 2050 года, но меры, косвенно связанные со снижением выбросов, в 2019‒2020 годах оценивает в 4,3 трлн руб.

Что предполагает базовый сценарий

В базовом сценарии Россия снизит выбросы парниковых газов к 2050 году на 36% (от уровня 1990 года), до 2 млрд т эквивалента СО2. При этом накопленное снижение выбросов составит 80‒81 млрд т, или около 8% глобального углеродного бюджета (допустимое количество углекислого газа, которое может попасть в атмосферу и при этом не вызовет повышения температуры более чем на 2 градуса).

В этом сценарии Минэкономразвития предлагает следующие меры.

  • Массово внедрять энергосберегающие технологии в энергетике, промышленности и зданиях, на транспорте, снизить потери энергии.
  • Нарастить объемы переработки отходов, рекультивировать крупнейшие полигоны, утилизировать метан.
  • Стимулировать производство и использование продукции с высоким классом энергоэффективности.
  • Усилить охрану лесов от пожаров и вредителей, сократить сплошные рубки, включить в национальный кадастр леса, которые выросли на заброшенных сельскохозяйственных землях (сейчас землевладельцы вынуждены их уничтожать), и т.д.

Пока промышленность занимается энергосбережением неохотно: в 2018 году отечественные компании потратили на эти цели 44 млрд руб. при расходах на энергоресурсы 8,5 трлн руб., следует из стратегии. Обостряется и ситуация с лесами: площадь сплошных рубок устойчиво превышает площадь лесов, на которых происходит лесовосстановление, все больше леса погибает из-за пожаров, говорится в документе.

Чем отличается интенсивный сценарий

При интенсивном сценарии Россия снизит выбросы на 36% уже к 2030 году, а к 2050 году сократит их на 48%, до 1,6 млрд т эквивалента CO2. Углеводородная нейтральность (нулевые нетто-выбросы парниковых газов) будет достигнута к 2100 году. При этом Россия внесет самый значимый вклад в ограничение роста глобальной приземной температуры уровнем 1,5°С, а накопленное снижение выбросов составит 90 млрд т эквивалента СО2 к 2050 году.

В интенсивном сценарии будут реализованы дополнительные меры.

  • Ценовое регулирование выбросов парниковых газов (налоги и сборы).
  • Создание национальной системы маркировки углеродоемких товаров и раскрытие потребителю информации о происхождения электроэнергии.
  • Создание стимулов для оснащения зданий солнечными коллекторами, фотопанелями и т.д.
  • Расширение ответственности производителей, введение утилизационных сборов, переквалификация части отходов во вторичные ресурсы.
  • Запрет сплошных рубок леса.

Как сокращают выбросы другие страны, города и компании

Германия планирует к 2050 году сократить выбросы на 80‒95% от уровня 1990 года, Великобритания — на 80%, Япония, Франция и Канада — на 73‒78%. При этом в 2019 году Европейская комиссия объявила о планах скорректировать экономический курс ЕС для формирования в Европе углеродно-нейтрального пространства уже к 2050 году («зеленая сделка»). Для этого предложено создать инвестфонд и установить пограничный углеродный налог. Затраты на реализацию этого курса оцениваются в 1‒2% ВВП, говорится в климатической стратегии России.

По оценке ООН, до 70% глобальных антропогенных выбросов парниковых газов приходится на города. В связи с этим больше 100 городов объявили о намерении стать углеродно нейтральными к 2050 году. Некоторые хотят достичь цели раньше: Стокгольм — к 2040 году, Копенгаген — к 2025 году, а Ливерпуль — уже в этом году.

Собственные цели по достижению нулевых выбросов к 2050 году принимают и крупные корпорации — Maersk, BP, Volkswagen; недавно об этом заявила и российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ.

Почему цели России ниже мировых

Цель России сократить выбросы на 48% к 2050 году в интенсивном сценарии нельзя назвать амбициозной, если сравнивать с целями стран-лидеров, говорит старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников. По сути, сценарий предполагает сохранение уже достигнутого в России уровня выбросов. Нельзя исключать, что эта цель будет достигнута и без применения специальных мер — просто потому, что рост экономики окажется значительно ниже цифр, которые учитывало Минэкономразвития (2,6‒2,9% в год), говорит эксперт.

При этом, сокращая выбросы по сравнению с 1990 годом, Россия увеличит их по сравнению с уровнем 2017 года (взят за еще одну точку отсчета), следует из стратегии. Это объясняется резким падением производства и, соответственно, выбросов парниковых газов в 1990-е годы, последовавшим после распада СССР. В 2017 году объем выбросов в России был вдвое меньше, чем в 1990 году, говорит Мельников.

Возможно, регулятор считает, что риски сценария с достижением углеродной нейтральности к 2050 году перевешивают его позитивные эффекты, рассуждает эксперт. Цена выбросов в Европе достигает десятков евро за тонну, это серьезная дополнительная статья в издержках компаний, объясняет Мельников.

России все равно придется ввести сборы на углеродоемкую продукцию, когда они появятся в странах-импортерах, говорит Кокорин. Будет лучше, если предприятия заплатят в российский бюджет, а не в бюджеты других стран, объясняет он. Если еще в 2018 году под регулирование (налоги и сборы) попадало только 15% выбросов в мире, то к 2050 году эта цифра может вырасти до 50%, указывает Минэкономразвития в стратегии.

Россия могла бы принять гораздо более амбициозные цели по выбросам к 2030 году, если бы не плохая ситуация с лесами, говорит Кокорин, — леса стареют, и понижается поглощение углекислого газа, при этом производится огромное количество экологически и климатически неграмотных сплошных рубок при дефиците рубок ухода (уборка сухостоя и т.д.), которые снижают пожароопасность. В результате меры по повышению энергоэффективности и модернизации энергетики практически полностью нивелируются.

Предполагаемая цель 2030 года по снижению выбросов до 67% от уровня 1990 года (в базовом сценарии) — это шаг вперед по сравнению с предыдущим значением в размере 75% (эта цель была заявлена в 2018 году, когда Россия еще не ратифицировала Парижское соглашение), возражает представитель Минэкономразвития. Кроме того, Россия уже снизила выбросы на 41 млрд т эквивалента СО2 и является абсолютным лидером по этому показателю. Фактически Россия задержала процесс глобального потепления почти на год, в то время как другие страны его, наоборот, ускоряли, заключает он.

Изменит ли обвал цен на нефть российские планы

При подготовке стратегии по климату Минэкономразвития учитывало макропараметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития России до 2036 года, говорит представитель министерства. В нем заложена цена на российскую нефть Urals $57,6 за баррель в 2019‒2024 годах, к 2036 году она ожидается на уровне $55,5 за баррель.

В начале марта, после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, цена на нефть рухнула более чем на 30%, Urals 18 марта подешевела до менее $19 за баррель, но затем цены скорректировались. Министерство планирует актуализировать стратегию по мере изменения социально-экономического прогноза, утверждает представитель Минэкономразвития.

Регулирование выбросов в мире в первую очередь связано с озабоченностью мирового сообщества глобальной климатической угрозой, говорит Мельников. В связи с этим цена на нефть не выглядит определяющим фактором. При этом обвал нефтяных цен может несколько замедлить темпы развития энергоэффективности, особенно в транспортном секторе, заключает эксперт.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: Парижское соглашение , глобальное потепление , цены на нефть
Материалы по теме
Ученые назвали последствия от изменения климата в России Общество
Трамп перестал считать глобальное потепление мистификацией Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter