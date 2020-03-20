Трудности перехода

Пять главных проблем с возвращением россиян из-за границы

Из-за пандемии у многих россиян, самостоятельно отправившихся за границу, возникли серьезные проблемы с возвращением домой. Для властей главная трудность — отсутствие достоверной информации об общем числе таких граждан

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Карантинные меры в России и мире, в том числе частичная отмена авиасообщения и закрытие границ из-за пандемии коронавируса, создали препятствия для возвращения домой многих россиян, оказавшихся за рубежом. В законе «Об основах туристской деятельности» с 2019 года есть ст. 16 «О защите интересов российских туристов за пределами РФ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций». Но в ней лишь сказано, что в этом случае государство «принимает меры» по защите интересов находящихся за рубежом туристов, в том числе «по их эвакуации из страны временного пребывания». Более детально механизм, что должны делать чиновники в такой ситуации, не прописан.

По итогам состоявшегося 17 марта совещания, которое провел министр иностранных дел Сергей Лавров, МИД лишь констатировал, что российские дипломаты должны принять «исчерпывающие меры», чтобы помочь россиянам, желающим вернуться на родину, в решении логистических проблем.

Сейчас, как убедился РБК, общее количество соотечественников, застрявших за границей, неизвестно. Ростуризм собрал лишь сведения с туроператоров о количестве находящихся за рубежом клиентов. Это минимум 100 тыс. человек, большинство из которых находятся на отдыхе в странах Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Турции. Информацией о лицах, организовавших поездки самостоятельно, ведомство не располагает.

Сравнение с данными погранслужбы ФСБ за аналогичный период прошлого года (свежей статистики нет) свидетельствует о том, что за пределами России могут находиться в разы больше соотечественников. В первом квартале 2019 года, то есть за 13 недель, за пределы России на отдых, с частными и деловыми целями, для учебы или прохождения лечения выехали в общей сложности 8,4 млн россиян — в среднем 614 тыс. человек в неделю (учитываются все пересечения границы — воздушные, сухопутные, водные).

Сейчас российские власти рекомендуют туристам незамедлительно связаться с посольством или генконсульством России в той стране, где они находятся, и сообщить о своей ситуации и местоположении. Сводную информацию о всех странах МИД не раскрывал.

По состоянию на 18 марта в Великобритании (авиасообщение с ней будет временно приостановлено с 20 марта) находились несколько десятков тысяч россиян, сообщили РБК в российском посольстве в Лондоне. Посольству России в Берлине известно о «нескольких сотнях российских граждан», которые въехали краткосрочно в туристических и деловых целях, на учебу, лечение и с другими частными целями. Российские дипломаты в Марокко располагают сведениями о находящихся в разных городах королевства 450 россиянах, говорится в сообщении на сайте российского посольства.

РБК разобрал несколько проблемных ситуаций, с которыми уже столкнулись самостоятельные путешественники. В подавляющем большинстве случаев им требуются дополнительные расходы на покупку новых билетов, проживание и питание из-за задержек с возвращением.

Отменен обратный рейс в Россию

С некоторыми странами у России еще осталось прямое авиасообщение. В частности, «Аэрофлот» по-прежнему летает в столицы большинства стран Европы, куда временно приостановлены рейсы других авиакомпаний. На 19 марта, как следует из информации аэропорта Шереметьево, запланирован прилет бортов из Лиссабона, Загреба, Бухареста, Берлина, Парижа, Вены и Рима. Актуальная информация о вывозных рейсах размещена также на сайте Ростуризма.

Посольство России в Испании еще 16 марта рекомендовало россиянам с билетами S7, «России» и «Победы», прекративших полеты из Испании, обращаться к этим перевозчикам для переоформления на рейсы «Аэрофлота». РБК направил запрос в авиакомпанию, можно ли переоформить эти билеты бесплатно. На 19 марта у «Аэрофлота» в продаже уже нет билетов с вылетом из Мадрида в Москву, но ближайшие доступные для бронирования рейсы будут в пятницу, 20 марта, стоимость билетов экономкласса начинается от 21 тыс. руб.

В Россию также можно вылететь рейсами «Белавиа» транзитом через Минск, поскольку власти Белоруссии пока не закрыли россиянам въезд на свою территорию, напоминают в посольстве России в Париже. На сайте «Белавиа» есть в продаже билеты на рейсы в Москву с пересадкой в Минске на 19 и 20 марта, убедился РБК. Стоимость перелетов 20 марта начинается от 15,3 тыс. руб.

В российском посольстве в Берлине подчеркнули, что самым надежным способом вернуться в Россию из Германии остаются ежедневные рейсы «Аэрофлота» из столицы страны. Добраться до Берлина по-прежнему можно регулярными внутренними авиарейсами, железнодорожным, автобусным или автомобильным транспортом.

Волнения в Черногории Критическая ситуация сложилась в Черногории — почти 2 тыс. российских туристов не могли на этой неделе вылететь обратно домой. На протяжении нескольких дней власти страны не давали согласия на прилет российских чартеров. Как объясняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, власти Черногории готовы были выдать разрешение на допуск российских самолетов в страну только при условии, что Россия обязуется за свой счет вывезти находящихся на ее территории граждан Черногории. Рейс, запланированный на 17 марта в Москву, не состоялся, многие пассажиры так и остались ждать помощи в аэропорту. В итоге власти Черногории в среду вечером выдали разрешение на то, чтобы самолеты авиакомпании «Победа» вывезли около 1,8 тыс. россиян из страны. Первый рейс в Москву из Подгорицы вылетел 19 марта.

Нет возможности добраться до аэропорта вылета

Для борьбы с распространением коронавируса власти некоторых государств ввели ограничения на свободное перемещение по стране, что осложнило россиянам возможность добраться до мест, откуда можно вернуться в Москву прямым рейсом. С 10 марта такие меры введены в Италии — перемещаться можно только по работе, для лечения и в случае экстренной ситуации, с 16 марта — в Чехии (исключение — путь на работу и с работы, передвижения по семейной необходимости, покупки в магазинах и посещение врачей), c 17 марта — во Франции. С 19 марта полный запрет на пользование частным автотранспортом вводится в Перу.

Например, у 60-летней Ольги Черепанцевой и ее мужа, как она рассказала РБК, на 12 марта были куплены обратные билеты Lufthansa стыковочным рейсом из Бордо в Москву. Из-за карантинных мер во Франции рейс с 12 марта перенесли. В итоге семья купила новый билет на 18 марта на рейс Париж — Москва, но Бордо находится на карантине — покинуть дом можно было только в исключительном случае. Ситуация осложнялась тем, что Черепанцева во Франции сломала ногу, поэтому страховая компания обеспечила ее транспортом до столицы, а в аэропорту ее встретили сотрудники российского посольства, рассказала ее дочь.

Туристам, попавшим в подобное положение, следует связываться с посольствами и консульствами России в стране нахождения, которые обеспечивают коммуникацию с властями страны для прояснения ситуации. Например, в Италии, где власти ограничили перемещение между городами, российское посольство согласовало с местным МИДом консульскую декларацию для перемещения по стране — ее нужно предъявлять по запросу полиции и в аэропорту в день вылета, уточнили РБК в группе прессы посольства. С этой нотой те, кто находится не в столице Италии, смогут без проблем доехать в аэропорт — документ нужно распечатать с сайта посольства.

В российском посольстве в Праге заявили, что, несмотря на введенные в стране ограничения, россияне, покидающие Чехию, «могут беспрепятственно добраться до пражского международного аэропорта, чтобы вылететь на родину». Если у россиян возникнут затруднения из-за действующего карантина, они могут в любое время обратиться в посольство по специально созданной горячей линии, указано в ответе на запрос РБК.

Для туристов, которые сейчас находятся на испанском острове Тенерифе и не могут добраться до Мадрида, российское посольство «прорабатывает возможность» организовать специальный рейс для возвращения домой.

Почти на необитаемом острове На Филиппинах российские туристы с 17 марта оказались отрезанными на островах Себу и Боракай. Как сообщал Российский союз туриндустрии, на Себу россияне сидят в аэропорту, где закрыты все кафе и магазины, — они должны были вылететь в Манилу, а оттуда рейсом в Москву, но, когда они прибыли для регистрации на рейс, узнали, что местную столицу до 14 апреля закрывают на карантин, внутренние рейсы также отменены. Посольство России на Филиппинах собирает списки туристов, которые находятся на островах Боракай, Бохол и Себу. «В Москву о чрезвычайной ситуации здесь уже доложено, ждем ответа и принимаем все возможные меры... Все, что сейчас можно сделать, — это только ждать информацию о спецборте», — сообщило посольство на своей странице в Facebook. РБК направил запрос в МИД России о возможности организации спецрейсов для вывоза туристов с Филиппин.

Отменили стыковочный рейс

В этой ситуации туристам придется самостоятельно покупать новый билет. С подобной проблемой столкнулись несколько туристов при вылете из Барселоны. Один из них потратил пять дней, чтобы добраться из Чили в Екатеринбург из-за проблем со стыковкой в Барселоне. «Сначала мы должны были вылететь в Барселону компанией Level, но нам отменили рейс без предоставления жилья и питания», — рассказал РБК Евгений. После двух дней переговоров авиакомпания согласилась предоставить билеты на рейс в Барселону из Аргентины, причем до Аргентины нужно было добираться за свой счет. Оттуда Евгений должен был вылететь рейсом Turkish Airlines, однако тот также был отменен.

По словам Евгения, консульство России в Барселоне помощи в сложившейся ситуации не оказало: «По телефону просто сказали: покупайте у «Аэрофлота». Никому не важно, где ты будешь спать, что есть...» Билеты на рейсы «Аэрофлота» в Россию, по словам Евгения, стоили более 100 тыс. руб. В итоге он и его супруга потратили 70 тыс. руб. на билеты другого перевозчика со стыковкой.

В консульстве действительно не дают советов, а только предлагают приобретать «по неподъемным ценам» билеты в офисе «Аэрофлота», подтвердила в беседе с РБК 28-летняя Дарья, чей совместный рейс Lufthansa и Swiss 14 марта из Барселоны в Петербург через Цюрих был отменен. «Мне повезло, и Lufthansa обменяла билеты в тот же день, однако я помогала пассажирам авиакомпаний Turkish Airlines, Iberia и других, им отказывались менять билеты или предоставлять еду. В консульствах тоже никому поддержки не оказали», — возмущена Дарья.

Не пропускают автомобиль через границу

В непростой ситуации оказались жители Калининграда, которые ехали из Германии на машинах и застряли на немецко-польской границе, поскольку Польша закрыла границы и не разрешает транзитный проезд автомобилей по своей территории. В этом случае дипломаты могут попытаться оказать помощь: в российском посольстве в Берлине РБК заявили, что сейчас «прорабатывается вопрос» об открытии для россиян коридора для беспрепятственного возвращения на родину.

Заканчивается срок действия визы

Формально продление шенгенской визы без возвращения в Россию из-за непредвиденных обстоятельств возможно, но для этого нужно иметь документальные доказательства, а процесс продления визы может занять по меньшей мере несколько дней, уточнил РБК сотрудник МИДа, работающий в одной из стран Шенгенского союза. Он, впрочем, признал, что на практике высока вероятность, что человека пропустят и без дополнительных формальностей.

В каждой стране есть свои нюансы, но в целом на границе склонны благосклонно относиться к тем, кто вылетает с задержкой в день или два из-за форс-мажора, уточнил собеседник РБК.