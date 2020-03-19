Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Футурология
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 82,60 78,98 EUR Нал. 90,05 86,32 USD Бирж. 81,32 +0,44 EUR Бирж. 88,83 +0,50 USD ЦБ. 77,21 +3,32 EUR ЦБ. 84,89 +2,58 EUR/USD 1,09 +0,00 BTC/USD Бирж. 5416,00 +175,00 IMOEX 2137,04 +1,15% RTSI 827,49 -0,57% Brent 26,36 +0,19% DJIA 19898,92 -6,30% Nasdaq 6989,84 -4,70%
Врачи ставят сетевую защиту
Лента новостей
Не маленькое и не розовое: как бренды борются с гендерными стереотипами 10:05, PRO Чем заняться на карантине: курсы, театр и книги онлайн 09:59, Стиль В Мексике зарегистрировали первую смерть от коронавируса 09:35, Общество Правительство допустило усиление ограничений из-за вируса 09:16, Политика Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 марта 09:13, Общество Губернатор Токио исключила вариант с Олимпиадой без зрителей 09:11, Спорт Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами в 2019 году 09:07, Общество Оперштаб назвал ложными сообщения о комендантском часе в Москве 09:03, Общество Сломя голову: почему ускоренные программы MBA становятся все популярнее 08:57, PRO «Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя 08:47, Бизнес Новая Зеландия легализовала аборты 08:46, Общество Сын экс-главы «Реала» заявил об ухудшении его здоровья из-за коронавируса 08:32, Спорт Ждали рецессии: как русские ультрахайнеты спасают капиталы в недвижимости 08:24, Недвижимость Авиакомпания «Россия» закроет полеты из Петербурга в Лондон 08:16, Экономика Первичные тесты показали коронавирус еще у пяти человек в Якутии 08:04, Общество «Нанимайте умнейших»: Джим Саймонс — о поиске сотрудников 07:58, PRO Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:42, Общество Жена Малкина сообщила о дефиците туалетной бумаги в магазинах в США 07:17, Спорт Правительство попросили разрешить врачам ставить диагнозы через Интернет 07:00, Технологии и медиа Риски банкротства. Что важно знать о миллиардных потерях клубов Европы 07:00, Спорт «РИА Новости» узнало о новых возможных ограничительных мерах в России 06:52, Общество «Дочка» АФК «Система» разработала экспресс-тест на коронавирус 06:42, Бизнес Из-за коронавируса в Югре ввели режим повышенной готовности 06:35, Общество Медик и водитель пострадали при ДТП с машиной скорой помощи в Ангарске 06:11, Общество В Ухане впервые не выявили ни одного нового заразившегося коронавирусом 05:57, Общество В Казахстане у россиянина выявили коронавирус 05:47, Общество С января на границе с Россией досмотрели более 4,5 млн человек 05:27, Общество В Амурской области будут судить женщину за фейки о коронавирусе 05:15, Общество
Газета
Врачи ставят сетевую защиту
Газета № 032 (3199) (1903)
0
Врачи ставят сетевую защиту
Фонд развития интернет-инициатив предлагает разрешить дистанционные диагнозы
ФРИИ предложил правительству в связи с пандемией коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам ставить диагнозы и назначать лечение дистанционно. Это должно снизить риски заражения для медиков и пациентов
Фото: ZUMA / ТАСС

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил правительству в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение. Об этом говорится в письме директора фонда Кирилла Варламова, отправленном 18 марта премьер-министру России Михаилу Мишустину (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ФРИИ).

«Даже при отсутствии возможности проведения дистанционного тестирования на выявление коронавирусной инфекции в любом случае возможность дистанционной диагностики и назначения лечения способна существенно снизить поток пациентов с различными группами заболеваний в лечебные учреждения, что благоприятно повлияет на эпидемиологическую ситуацию», — указал автор. Кроме того, проведение дистанционной диагностики «способно повысить количество обращений к врачам, что позволило бы выявлять потенциально опасные состояния на ранней стадии» и предотвратить массовые контакты пациентов, имеющих признаки таких состояний, отметил он.

ФРИИ готов оказать экспертную и организационную поддержку при разработке законопроекта. По словам Варламова, меры по расширению полномочий врачей будут эффективны даже в том случае, если будут введены на период пандемии. Представитель ФРИИ Александра Орехович пояснила РБК, что в условиях ограниченной мобильности в это время «нельзя лишать людей возможности получать квалифицированную помощь врачей, что особенно важно для пожилых людей, которые находятся в группе риска».

Как в Москве борются с коронавирусом. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

РБК направил запрос в правительство. Представитель пресс-службы Минздрава отказался комментировать инициативу, сославшись на то, что в ведомство она пока не поступила.

Почему сервисам телемедицины до сих пор не разрешали ставить диагнозы дистанционно и насколько необходимо снять этот запрет сейчас, разбирался РБК.

Как в России легализовали телемедицину

С 2018 года в России вступили в силу поправки в законы, регулирующие применение информационных технологий в сфере охраны здоровья. Они ввели понятие «телемедицинские технологии» и зафиксировали, что врач может провести консультацию для сбора и анализа жалоб пациента по телефону или через интернет. Назначать лечение и ставить диагноз он может только на очном приеме, но может дистанционно корректировать курс лечения после удаленной беседы с пациентом и выписать электронный рецепт на лекарства.

Первая редакция законопроекта о телемедицине, представленная в 2017 году, предусматривала для врачей полномочия по дистанционному назначению лечения и постановке диагноза, но ко второму чтению этот пункт убрали из документа. Как пояснил гендиректор компании «Доктор рядом» Денис Швецов, во время обсуждения законопроекта его авторы опасались, что даже практикующим врачам нужно время, чтобы перестроиться на новый формат работы и минимизировать риски навредить здоровью пациентов. «При этом на рынке были очень активны игроки, которые не могли оказать качественные медицинские консультации», — отметил он.

В середине февраля 2020 года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации разработал поправки, согласно которым врачи смогли бы ставить диагнозы и назначать лечение удаленно. По его словам, поправки уже прошли обсуждение в профильных министерствах и были в целом одобрены. Изменения должны значительно снизить нагрузку на медучреждения, особенно в период пика инфекционных заболеваний, а также упростить оказание неотложной помощи в случае массовых катастроф и стихийных бедствий, поскольку не будет необходимости устанавливать личность пациента, ожидал Турчак. Документ пока не принят.

Клиника в Коммунарке для людей с подозрением на коронавирус. Фоторепортаж Еще 6 фото
Фотогалерея

17 марта Михаил Мишустин рассказал о соглашении со Сбербанком, согласно которому граждане, в первую очередь пожилые люди, смогут через специальное приложение получить бесплатную консультацию врача о коронавирусе.

Востребованы ли дистанционные диагнозы

По сравнению с 2018 годом ситуация на рынке сильно изменилась, считает Швецов. «Сегодня проводить онлайн-прием могут только практикующие врачи на базе лицензированных клиник, а государство строго следит за безопасностью персональных данных пациентов», — указал он. По его словам, количество обращений за телемедицинскими услугами постоянно растет как из-за сезонных заболеваний и распространения вирусных инфекций, так и из-за инициатив по включению онлайн-консультаций в страховые и банковские продукты. «В последние несколько дней мы наблюдаем рост количества ежедневных консультаций в два раза. Мы ожидаем еще большего роста в связи с увеличением количества людей, находящихся в условиях карантина и вынужденной самоизоляции», — отметил глава «Доктор рядом».

Представитель МТС Алексей Меркутов (вместе с «Медси» разрабатывает приложение SmartMed) отметил, что с прошлой недели спрос на срочные консультации дежурных терапевтов увеличился вдвое. «Кроме того, заметен почти двукратный рост обращений к ЛОР-врачам и педиатрам. К врачам все чаще обращаются с вопросами, как защитить себя и близких от коронавируса и какие симптомы считать тревожными», — рассказал он.

Общество
В Москве за сутки подтвердили 31 случай заражения коронавирусом

По мнению Меркутова, расширение полномочий врачей в рамках телемедицины — сейчас единственный полностью безопасный как для пациентов, так и для врачей способ получить и оказать медицинскую помощь. «Помимо очевидного положительного эффекта таких мер по окончании пандемии отрасль и правительство смогут оценить полученную статистику, которая в дальнейшем позволит принимать решения о целесообразности расширения возможностей телемедицины на постоянной основе», — заключил он.

«Открывшееся окно возможностей необходимо использовать, чтобы пересмотреть консервативные взгляды на телемедицину и расширить полномочия врачей не только на время распространения вируса, — считает директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. — Врач и пациент не враги друг другу. Если врач понимает, что он не может проконсультировать дистанционно и ему нужно осмотреть и пощупать пациента, то он его пригласит к себе». Попович подчеркнула, что сейчас самое главное — оказание людям дистанционной психологической помощи.

По оценкам МТС, объем рынка телемедицины в России в 2019 году составил 20 млрд руб., что на 8% выше, чем за год до этого. Представитель «МегаФона» сравнил рынок телемедицины с рынком онлайн-образования, который растет на 40–50% ежегодно. Он отметил, что компания готова предложить свои технические решения при изменении отраслевого законодательства. «МегаФон» временно закрыл свой проект в сфере телемедицины в феврале 2019 года.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн», развивает сервис «Мой доктор») Анна Айбашева рассказала, что по итогам опроса 2019 года только 2% их абонентов пользовались телемедициной, 27% хотели бы попробовать этот сервис, а 46% услышали о ней впервые. В перспективе «возможность без визита к врачу получить консультации, второе мнение или расшифровку анализов может снизить количество визитов пациентов в поликлиники», но эффект будет зависеть от проникновения услуги и функционала сервисов, считает Айбашева.

Автор: Владислав Скобелев.
Теги: ФРИИ , Михаил Мишустин , коронавирус , телемедицина
Материалы по теме
«Ростелеком» запустил телемедицинский сервис Технологии и медиа
«МегаФон» закрыл свой проект в области телемедицины Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter