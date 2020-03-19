Регионам накинут 20 миллиардов на долг

Аналитики Moody's прогнозируют рост стоимости обслуживания займов для российских субъектов

Обвал нефтяных цен и вспышка коронавируса обернутся ростом стоимости заимствований для российских регионов. Одновременно с этим даже богатым сырьем субъектам грозит дефицит бюджетов, прогнозируют аналитики Moody’s

Вид Нижегородской области (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 и падения цен на нефть российским регионам придется обслуживать банковские кредиты по более высоким процентным ставкам и увеличить расходы на финансовое обеспечение займов, предупреждают аналитики международного рейтингового агентства Moody’s. Одновременно нефтяной шок вызовет резкое снижение налоговых поступлений и приведет к дефицитам бюджетов сырьевых регионов уже в 2020 году, прогнозируют они.

18 марта на фондовых рынках снова произошел обвал. Цены на нефть продолжают падение: стоимость барреля Brent обновила в среду минимум 2003 года, опустившись ниже $27 за баррель. Одновременно курс доллара вырос до 77,7 руб., евро — до 85,6 руб.

Кредиты подорожают

16 марта на фоне возросшей обеспокоенности инвесторов из-за пандемии коронавируса индекс доходности российских муниципальных облигаций, которые выпускают регионы для финансирования своих проектов или дефицита бюджета, вырос на 25 базисных пунктов. Ставки уже более чем на 150 базисных пунктов выше, чем в начале марта, и продолжат расти, прогнозирует Moody's. Moody's оценивает текущую стоимость финансирования для регионов в 7–9% по сравнению с 5–7% месяцем ранее.

Это означает, что регионам придется выплачивать банковские кредиты по более высоким процентным ставкам и выпускать долговые ценные бумаги с более высокими купонами, предупреждают аналитики.

Дополнительные расходы регионов на выплату процентов могут достигнуть 20 млрд руб., оценивает Moody's.

В наибольшей степени негативный эффект испытают регионы с высоким уровнем рыночного долга — это Нижегородская, Омская и Московская области.

Меньше всего рост ставок затронет регионы с низким уровнем долга и хорошими бюджетными показателями — это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Ханты-Мансийский АО и Чувашия.

Самая высокая долговая нагрузка (соотношение госдолга и собственных доходов регионов без помощи из федерального бюджета), по данным на начало года зафиксирована в Мордовии (211%) и Хакасии (98%). За ними идут Псковская (92%), Костромская (90%) и Орловская области (89,5%), следует из данных Минфина.

В то же время адекватные операционные показатели и подушки ликвидности уменьшат давление на бюджетные показатели регионов, отмечает Moody's. Однако, по оценке агентства «Национальные кредитные рейтинги», 62 из 85 российских регионов могут полностью израсходовать свои ликвидные резервы уже в этом году. С таким прогнозом согласны эксперты АКРА. Правительству придется увеличить дотации регионам, а самим субъектам — нарастить долги, чтобы выдержать удар по доходам из-за кризиса. В трех субъектах — Удмуртии, Мордовии и Ульяновской области — ликвидные ресурсы уже полностью исчерпаны, отмечают аналитики.

Расходы регионов на выплату процентов вырастут некритично, говорит главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич. Но в зоне риска, по ее словам, регионы с наибольшей долговой нагрузкой перед коммерческими банками (отношение объема долга перед банками к собственным доходам бюджета) — это Мордовия, Костромская, Смоленская, Орловская, Псковская, Пензенская, Курганская области, а также Калмыкия, Карелия, Удмуртия и Еврейская АО.

Сырьевым регионам грозит дефицит

Замедление глобального экономического роста в сочетании с пандемией коронавируса резко снизило мировые цены на углеводороды — основные товары, которые Россия поставляет на экспорт. Падение цен на нефть в большей степени скажется на сырьевых регионах России с экспортно ориентированной экономикой, основные доходы которым приносит налог на прибыль, из-за чего они очень чувствительны к колебаниям выручки экспортеров, прогнозирует Moody's.

Наиболее зависимы от поступлений по налогу на прибыль, по данным Moody's, Красноярский край (более чем на 45%), Татарстан (почти на 40%), Ханты-Мансийский АО и Коми (на 35%), Башкирия (более чем на 25%).

По оценкам Moody's, для всех этих пяти регионов снижение поступлений по налогу на прибыль грозит снижением доходной части бюджета и «существенным ухудшением исполнения бюджета и почти во всех случаях дефицитом бюджета в 2020 году». Наибольший дефицит от снижения доходов от налога на прибыль ожидается в Башкирии и Ханты-Мансийском АО. В целом, по расчетам аналитиков, платежи по налогу на прибыль сократятся на 30% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.

В отличие от регионов федеральный бюджет не настолько зависим от налога на прибыль — он приносит лишь около 5% всех доходов. Ставка налога на прибыль составляет 20%, 17% идет в региональные бюджеты, 3% — в федеральный.

Экспортные цены на сырую нефть упали на 36%, на нефтепродукты и газ — на 29% по сравнению со средними ценами 2019 года, отмечает Moody's со ссылкой на данные ФТС, Bloomberg и Московской биржи.

Доходы сырьевых регионов сократятся, но «не катастрофически», считает Наталья Зубаревич, частично потери компенсирует падение курса рубля: экспортеры несут издержки в рублях, а получают прибыль в валюте.

Несущественно падение цен на углеводороды скажется на бюджетах Ханты-Мансийского АО и у Якутии, где разрабатывает месторождения «Сургутнефтегаз», отмечает Зубаревич. «У «Сургутнефтегаза» огромные деньги лежат на счетах, и он платит налоги с курсовой разницы», — пояснила эксперт. «В Татарстане в прошлом году очень выросли поступления по налогу на прибыль. Конечно, в этом году такого роста уже не будет», — добавила Зубаревич.

Больше всего, по мнению Зубаревич, от падения цен на углеводороды пострадают Сахалинская область и Ненецкий АО. «В этих регионах добывающие проекты реализуются по соглашениям о разделе продукции, и платежи рассчитываются исходя из долларовой цены нефти и газа», — пояснила эксперт.

По оценке Moody's, все сырьевые регионы в состоянии справиться с шоком и покрыть дефицит за счет накопленных средств. «Все регионы, включая Башкирию и Ханты-Мансийский АО, в которых мы ожидаем зафиксировать наибольший дефицит, имеют достаточные буферы ликвидности для покрытия дефицита в течение нескольких лет», — подчеркивает Moody's. В 2017–2019 годах они получили солидные налоговые поступления от рекордных прибылей экспортеров от резкого обесценивания рубля и восстановления цен на углеводороды. «Благодаря консервативной бюджетной политике регионы снизили уровни своего левериджа и накопили запасы ликвидности», — отмечается в отчете.

В то же время, если цены на нефть останутся ниже $40 за баррель надолго, дефицит бюджетов станет постоянным и постепенно ослабит финансовые показатели регионов и, соответственно, их кредитные характеристики, заключили аналитики.