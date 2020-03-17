«Со временем станет ясно, как на самом деле обстоят дела. Но некоторые обстоятельства влияют на воображение и подпитывают подозрения уже сейчас. Например, только Италия публикует ежедневные медицинские бюллетени. Можно ли исключить тот факт, что Франция, Германия и Великобритания предпочли до сих пор просто не подчеркивать роль коронавируса в увеличении количества смертей людей с другими патологиями или просто очень пожилых?
<...> Существует, наконец, еще кое-что: даже если предположить, что с новыми драконовскими мерами, принятыми 11 марта, Италия победит болезнь, что будет, если французы и немцы продолжат скрывать реальное количество заболевших?
<...> Борьба с вирусом — дело серьезное. Именно поэтому действия должны быть совместными и скоординированными».
«Отвечая на вопрос Europe 1 в пятницу, министр здравоохранения Оливье Веран заверил, что закрытие границ — реакция, в которой «с научной точки зрения нет ничего интересного». <...> Если решение о возможном контроле границ — вопрос здравоохранения, это в то же время часть политической дискуссии. «Закрытие границ имеет не медицинское обоснование, а политическое», — утверждает Анри Жюльен, президент Французского общества медицины катастроф. «Это символическое решение — попытаться показать, что государство реагирует, и по возможности успокоить опасения людей», — пояснил Жюльен».
The Guardian, Великобритания
«Мы находимся в состоянии войны», — этими словами президент [Франции Эмманюэль] Макрон оповестил Францию о том, что все изменилось, и пообещал миллиарды евро на то, чтобы бизнес не обанкротился из-за вируса.
Тем временем в Британии, где правительство еще только осознало, что стратегия сохранять спокойствие и продолжать жить дальше больше не работает, мы пытаемся наверстать упущенное. Борис Джонсон вызвал больше вопросов, чем дал ответов, своими инструкциями о социальном дистанцировании: как должны жить все те люди, которые фактически в одночасье потеряли работу, когда народу сказали избегать пабов, ресторанов и театров?
<...> Во время Второй мировой войны фабрики переориентировались на нужды военного времени — от боеприпасов до униформы — и женщины, и мужчины, кто не прошел по медицинским основаниям, были вовлечены во все: от работы на земле до тушения пожаров. Теперь нам могут потребоваться такие же добровольные усилия — только они должны будут заполнить пробелы, которые создает эпидемия: больше водителей на случай, если пожилые люди не смогут ходить в магазины, или ресурсы для домашнего обучения.
Прежде всего нам потребуется финансовая и эмоциональная устойчивость, чтобы справляться в мире, где все постоянно меняется. По мере того как мы все больше узнаем на практике, а не в теории, как эта болезнь работает, предположения, лежащие в основе научного моделирования, продолжат меняться, как и рекомендации исследователей. Как и в военное время, возможно, нам всем придется научиться жить внутри событий, меняющихся быстрее, чем могут контролировать лучшие из нас».
Financial Times, Великобритания
«Этот зародившийся в Китае вирус распространился по всей планете, и экономистам теперь не нужно дожидаться данных для подтверждения того, что мир находится в рецессии, хотя есть и оптимистичные прогнозы.
Бывшие высокопоставленные сотрудники финансовых ведомств согласны с тем, что главным приоритетом являются меры в области общественного здравоохранения, однако спад в экономике, по их мнению, вероятен, поэтому правительства должны быть готовы к тому, чтобы потратить значительные суммы на защиту бизнеса и домохозяйств.
<...> Длительная вспышка вируса может также привести к новым последствиям, когда люди начнут терять свои рабочие места, возникнет еще одно падение спроса, и все это будет разрушительным образом действовать на долгосрочную уверенность.
<...> По мнению экспертов МВФ, глобальная рецессия наступает в тот момент, когда рост экономики — обычно он составляет от 3,5 до 4% в год — падает до 2,5%. Не все нынешние и бывшие сотрудники МВФ считают, что это определение применимо в отношении сложившейся сейчас ситуации, однако все они уверены, что условия для глобальной рецессии уже налицо, независимо от ее точного определения.
По мнению экспертов МВФ, воздействие коронавируса будет значительным, а рост экономики в 2020 году будет ниже, чем в 2019 году, когда он составил 2,9%».
«В условиях критической эпидемической ситуации европейцы вынуждены признать факт серьезной нехватки медицинских ресурсов, что является общей предпосылкой для принятия единой медицинской политики всеми странами Европы.
Италия и другие страны с самого начала решили взять эпидемическую ситуацию под строгий контроль, но в итоге не смогли остановить распространение коронавирусной инфекции. Это обусловлено не только проблемами в медицинской сфере, но и политической системой и национальным самосознанием европейцев. <...> Многие годы в Европе не возникало подобных чрезвычайных ситуаций. Гражданам трудно взять и в одночасье начать сотрудничать.
<...> Одним словом, противоэпидемическая политика зависит от медицинских ресурсов, социального положения и даже политических и культурных условий конкретного государства. Коронавирусная инфекция — это новая крупномасштабная эпидемия, с которой столкнулось человечество. Сейчас нужно объединять усилия и бороться вместе».
«От вируса еще можно как-то защититься, а от разговоров о нем уберечься практически невозможно: о нависшей над человечеством угрозе в эти дни говорят повсюду. Статистически вероятность автокатастрофы выше, чем опасность заражения коронавирусом, однако от этого люди не прекращают садиться за руль. Почему? Потому что возникновение паники связано не с реальной опасностью, а с чувством неопределенности и утраты контроля над происходящим.
<...> Коронавирус вызывает ощущение неопределенности: о нем мало что известно, мы не совсем понимаем, как он передается, и не владеем достоверной информацией о статистической вероятности летального исхода. От коронавируса не существует прививки. Густой туман, обволакивающий эту проблему, и чувство утраты контроля над происходящим — убойное сочетание для возникновения массовой паники, чьи симптомы чем-то напоминают распространение самой инфекции.
<...> Страх — это естественное чувство, и нет нужды полностью вычеркивать его из нашей жизни. Однако если страх превращается в панику, это становится проблемой, решением которой стоит заняться. Если вы чувствуете, что не можете справиться с ней сами, обратитесь к специалисту. Но все же существует ряд вещей, которые можно сделать самостоятельно. <...> Прислушайтесь к своему телу. Если вы ощущаете какие-то тревожные симптомы, помните, что это вовсе не обязательно коронавирус. Возможно, мышечное напряжение или затрудненное дыхание вызваны стрессовым состоянием, в котором вы находитесь.
<...> Обратите внимание на то, где вы черпаете информацию. Важно быть в курсе событий, но в какой-то момент чрезмерное потребление информации становится проблемой.
<...> Поддерживайте связь с друзьями и близкими. Паника, вызванная распространением коронавируса, может подтолкнуть к самоизоляции и тех, кто в ней не нуждается. Затворничество может усилить стресс, в котором вы пребываете. Вместо того чтобы отдаляться от своего окружения, стоит укрепить социальные связи.
<...> Постарайтесь ощутить, что вы держите ситуацию под контролем. Главное, что мы сами можем сделать в случае с коронавирусом — это соблюдать правила гигиены. <...> Запомните, что не существует корреляции между уровнем испытываемого вами волнения и уровнем угрожающей вам опасности. Паника никак не влияет на реальный уровень угрозы. На ситуацию влияют предпринимаемые вами действия. Займитесь вещами, которые находятся в вашей власти».