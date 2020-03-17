Sputnik Italia, Италия

«Со временем станет ясно, как на самом деле обстоят дела. Но некоторые обстоятельства влияют на воображение и подпитывают подозрения уже сейчас. Например, только Италия публикует ежедневные медицинские бюллетени. Можно ли исключить тот факт, что Франция, Германия и Великобритания предпочли до сих пор просто не подчеркивать роль коронавируса в увеличении количества смертей людей с другими патологиями или просто очень пожилых?

<...> Существует, наконец, еще кое-что: даже если предположить, что с новыми драконовскими мерами, принятыми 11 марта, Италия победит болезнь, что будет, если французы и немцы продолжат скрывать реальное количество заболевших?

<...> Борьба с вирусом — дело серьезное. Именно поэтому действия должны быть совместными и скоординированными».

Le Parisien, Франция

«Отвечая на вопрос Europe 1 в пятницу, министр здравоохранения Оливье Веран заверил, что закрытие границ — реакция, в которой «с научной точки зрения нет ничего интересного». <...> Если решение о возможном контроле границ — вопрос здравоохранения, это в то же время часть политической дискуссии. «Закрытие границ имеет не медицинское обоснование, а политическое», — утверждает Анри Жюльен, президент Французского общества медицины катастроф. «Это символическое решение — попытаться показать, что государство реагирует, и по возможности успокоить опасения людей», — пояснил Жюльен».

The Guardian, Великобритания

«Мы находимся в состоянии войны», — этими словами президент [Франции Эмманюэль] Макрон оповестил Францию о том, что все изменилось, и пообещал миллиарды евро на то, чтобы бизнес не обанкротился из-за вируса.

Тем временем в Британии, где правительство еще только осознало, что стратегия сохранять спокойствие и продолжать жить дальше больше не работает, мы пытаемся наверстать упущенное. Борис Джонсон вызвал больше вопросов, чем дал ответов, своими инструкциями о социальном дистанцировании: как должны жить все те люди, которые фактически в одночасье потеряли работу, когда народу сказали избегать пабов, ресторанов и театров?

<...> Во время Второй мировой войны фабрики переориентировались на нужды военного времени — от боеприпасов до униформы — и женщины, и мужчины, кто не прошел по медицинским основаниям, были вовлечены во все: от работы на земле до тушения пожаров. Теперь нам могут потребоваться такие же добровольные усилия — только они должны будут заполнить пробелы, которые создает эпидемия: больше водителей на случай, если пожилые люди не смогут ходить в магазины, или ресурсы для домашнего обучения.

Прежде всего нам потребуется финансовая и эмоциональная устойчивость, чтобы справляться в мире, где все постоянно меняется. По мере того как мы все больше узнаем на практике, а не в теории, как эта болезнь работает, предположения, лежащие в основе научного моделирования, продолжат меняться, как и рекомендации исследователей. Как и в военное время, возможно, нам всем придется научиться жить внутри событий, меняющихся быстрее, чем могут контролировать лучшие из нас».

Financial Times, Великобритания

«Этот зародившийся в Китае вирус распространился по всей планете, и экономистам теперь не нужно дожидаться данных для подтверждения того, что мир находится в рецессии, хотя есть и оптимистичные прогнозы.

Бывшие высокопоставленные сотрудники финансовых ведомств согласны с тем, что главным приоритетом являются меры в области общественного здравоохранения, однако спад в экономике, по их мнению, вероятен, поэтому правительства должны быть готовы к тому, чтобы потратить значительные суммы на защиту бизнеса и домохозяйств.

<...> Длительная вспышка вируса может также привести к новым последствиям, когда люди начнут терять свои рабочие места, возникнет еще одно падение спроса, и все это будет разрушительным образом действовать на долгосрочную уверенность.

<...> По мнению экспертов МВФ, глобальная рецессия наступает в тот момент, когда рост экономики — обычно он составляет от 3,5 до 4% в год — падает до 2,5%. Не все нынешние и бывшие сотрудники МВФ считают, что это определение применимо в отношении сложившейся сейчас ситуации, однако все они уверены, что условия для глобальной рецессии уже налицо, независимо от ее точного определения.

По мнению экспертов МВФ, воздействие коронавируса будет значительным, а рост экономики в 2020 году будет ниже, чем в 2019 году, когда он составил 2,9%».

China Internet Information Center, Китай

«В условиях критической эпидемической ситуации европейцы вынуждены признать факт серьезной нехватки медицинских ресурсов, что является общей предпосылкой для принятия единой медицинской политики всеми странами Европы.

Италия и другие страны с самого начала решили взять эпидемическую ситуацию под строгий контроль, но в итоге не смогли остановить распространение коронавирусной инфекции. Это обусловлено не только проблемами в медицинской сфере, но и политической системой и национальным самосознанием европейцев. <...> Многие годы в Европе не возникало подобных чрезвычайных ситуаций. Гражданам трудно взять и в одночасье начать сотрудничать.

<...> Одним словом, противоэпидемическая политика зависит от медицинских ресурсов, социального положения и даже политических и культурных условий конкретного государства. Коронавирусная инфекция — это новая крупномасштабная эпидемия, с которой столкнулось человечество. Сейчас нужно объединять усилия и бороться вместе».

Walla, Израиль

«От вируса еще можно как-то защититься, а от разговоров о нем уберечься практически невозможно: о нависшей над человечеством угрозе в эти дни говорят повсюду. Статистически вероятность автокатастрофы выше, чем опасность заражения коронавирусом, однако от этого люди не прекращают садиться за руль. Почему? Потому что возникновение паники связано не с реальной опасностью, а с чувством неопределенности и утраты контроля над происходящим.

<...> Коронавирус вызывает ощущение неопределенности: о нем мало что известно, мы не совсем понимаем, как он передается, и не владеем достоверной информацией о статистической вероятности летального исхода. От коронавируса не существует прививки. Густой туман, обволакивающий эту проблему, и чувство утраты контроля над происходящим — убойное сочетание для возникновения массовой паники, чьи симптомы чем-то напоминают распространение самой инфекции.

<...> Страх — это естественное чувство, и нет нужды полностью вычеркивать его из нашей жизни. Однако если страх превращается в панику, это становится проблемой, решением которой стоит заняться. Если вы чувствуете, что не можете справиться с ней сами, обратитесь к специалисту. Но все же существует ряд вещей, которые можно сделать самостоятельно. <...> Прислушайтесь к своему телу. Если вы ощущаете какие-то тревожные симптомы, помните, что это вовсе не обязательно коронавирус. Возможно, мышечное напряжение или затрудненное дыхание вызваны стрессовым состоянием, в котором вы находитесь.

<...> Обратите внимание на то, где вы черпаете информацию. Важно быть в курсе событий, но в какой-то момент чрезмерное потребление информации становится проблемой.

<...> Поддерживайте связь с друзьями и близкими. Паника, вызванная распространением коронавируса, может подтолкнуть к самоизоляции и тех, кто в ней не нуждается. Затворничество может усилить стресс, в котором вы пребываете. Вместо того чтобы отдаляться от своего окружения, стоит укрепить социальные связи.

<...> Постарайтесь ощутить, что вы держите ситуацию под контролем. Главное, что мы сами можем сделать в случае с коронавирусом — это соблюдать правила гигиены. <...> Запомните, что не существует корреляции между уровнем испытываемого вами волнения и уровнем угрожающей вам опасности. Паника никак не влияет на реальный уровень угрозы. На ситуацию влияют предпринимаемые вами действия. Займитесь вещами, которые находятся в вашей власти».