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6% должны устоять
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Газета
6% должны устоять
Газета № 030 (3197) (1703) Финансы,
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6% должны устоять
Экономисты представили консенсус-прогноз по ключевой ставке ЦБ
Большинство экономистов не ждут, что Центральный банк решится на повышение или снижение ключевой ставки. Регулятору придется принимать решение на фоне обвала цен на нефть, рубля и фондовых рынков
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Банк России на заседании в пятницу, 20 марта, оставит ключевую ставку неизменной — на уровне 6%, считают большинство опрошенных РБК аналитиков, а также все экономисты, участвовавшие в консенсус-прогнозе Bloomberg (свою оценку предоставил 21 эксперт). Рубль упал не так сильно, чтобы повышать ставку, а ее снижение может стать причиной финансовых рисков, считают они.

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В каких условиях будет заседать ЦБ

  • В понедельник, 16 марта, несмотря на новые экстренные меры американской ФРС, резко снизившей ставку почти до нуля, как это было в кризисном 2008 году, западные рынки продолжили падать: индексы S&P 500 и NASDAQ рухнули на 12%, Dow Jones — более чем на 13%.
  • В сторону снижения двигался и российский фондовый рынок, хотя его падение было не столь глубоким. Индекс Мосбиржи опустился по итогам торгов на 2,1%, РТС — на 2,5%.
  • Курс доллара поднимался выше 75 руб., хотя затем опустился ниже 74 руб. Еще 5 марта, до развала сделки ОПЕК, американская валюта стоила меньше 68 руб.
  • Доходности ОФЗ подскочили более чем на 110 базисных пунктов по всей кривой доходностей с прошлого заседания ЦБ в начале февраля, а страновая премия за риск выросла с отметки 60 базисных пунктов в начале февраля до 230 базисных пунктов, отмечает в обзоре главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
  • Котировки нефти марки Brent (цена российской Urals рассчитывается как производная от Brent) опускались в моменте ниже $30 — впервые с января 2016 года.

ЦБ еще неделю назад принял ряд решений, направленных на борьбу с повышенной волатильностью на финансовых рынках, после того как распространение коронавируса было признано Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Регулятор уже проводил аукционы РЕПО «тонкой настройки», через которые предоставляет ликвидность банкам, а также решил не применять до конца сентября надбавки к валютным кредитам, которые банки выдают производителям лекарств и медицинских изделий, а также к вложениям в их долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте. Кроме того, регулятор в связи с падением цен на нефть перестал скупать валюту в рамках бюджетного правила и начал продавать ее, хоть и в небольших объемах (на сумму около 3,6 млрд руб. в день).

Экономика
ФРС США исчерпала традиционные меры по борьбе с кризисом

На прошлой неделе ЦБ в своем последнем «сигнале» (обзоре по инфляции) перед неделей тишины использовал умеренные формулировки. Инфляция в годовом выражении в феврале замедлилась до 2,3% (значительно ниже таргета в 4%), но в начале марта внешние условия существенно изменились из-за срыва сделки ОПЕК и эпидемии коронавируса, признал регулятор. Вызванное этим ослабление рубля — «существенный, но краткосрочный проинфляционный фактор»: «Инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели Банка России быстрее, чем прогнозировалось ранее. Однако выраженное и продолжительное замедление мировой экономики, а также влияние возросшей неопределенности и произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий на динамику внутреннего спроса могут стать значимыми дезинфляционными факторами среднесрочного характера».

Ни мягче, ни жестче

  • Необходимости ужесточать денежно-кредитную политику на фоне снижения ставок за рубежом сейчас нет, считает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. ФРС США снизила ставку уже дважды — оба раза на экстренных заседаниях, до уровня 0–0,25%. На этом фоне рост ключевой ставки в России даст негативный эффект, считает Сусин.
  • «Мы считаем, что ставка останется неизменной. ЦБ может повышать ставку в двух случаях. Первый случай — это такая антикризисная мера, чтобы сделать рублевые ресурсы дорогими для участников рынка и таким образом сбить спрос на валюту. Этот шаг, очевидно, пока не нужен: рынок функционирует нормально, и пока я не вижу на нем каких-то панических настроений», — сказал РБК главный стратег «Атона» Александр Кудрин.
  • Второй вариант, который может привести к росту ставок, — ускорение инфляции и рост инфляционных ожиданий. Но чтобы оценить, приведет ли к этому сложившаяся ситуация, регулятору потребуется пауза в несколько месяцев, отмечает Кудрин: «Понятно, что любая девальвация имеет определенный эффект переноса на инфляцию. Но если посмотреть на текущее состояние рынка, то я не думаю, что инфляция по итогам 2020 года сильно отклонится от долгосрочного таргета ЦБ в 4%».
  • О снижении говорить тоже пока рано — сейчас ключевая ставка находится в нейтральном диапазоне, говорит Сусин: «Премия, которая есть в рынке по российским бумагам, — нормальная для этой ситуации».
  • Евдокимова также не ожидает изменения ставки: темпы инфляции сильно отстают от цели ЦБ, поэтому он сохранит ставку, если волатильность не будет расти. Изменение подхода возможно, если доллар приблизится к 80 руб., а евро — к 90.

Текущая неопределенность делает более оправданной именно паузу в изменении ставки, считает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Ситуация будет меняться в зависимости от развития вируса в России, отмечает аналитик. Если он не будет сильно распространяться, рост экономики останется положительным, а проинфляционные факторы будут важнее для решения ЦБ. Пока проинфляционные (ослабление рубля, которое хоть и может трансформироваться в ускорение инфляции на 2 п.п., сталкивается с вялым спросом) и дезинфляционные (снижение ставки ФРС, рост риск-премий) факторы друг друга балансируют. Заявление ЦБ также указывает на то, что он возьмет паузу, добавляет Донец.

Снижение глобальных ставок означает, что политика ЦБ сейчас относительно жесткая, пишет в обзоре экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков, при этом инфляционные ожидания крепче, чем в 2014–2015 годах. ЦБ сохранит ставку и установит прогноз по инфляции на уровне 4,5–5%, ожидает аналитик. Регулятор даст нейтральные или «голубиные» сигналы, которые не будут исключать дальнейшего смягчения в этом году. К концу года ставка может снизиться до 5,5%, ожидают в «ВТБ Капитале».

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Финансовый рынок закладывает повышение ключевой ставки на 25–50 б.п., показывают месячные процентные свопы на ставку межбанковского кредитного рынка RUONIA, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. И ЦБ нужно это сделать сейчас, настаивает он: решение не повышать ставку будет означать, что регулятор слишком оптимистично оценивает риск оттока капитала из России на фоне общего неприятия риска и что в дальнейшем ему все равно придется повысить ее, в случае если ситуация с коронавирусом и ценами на нефть не улучшится. Согласно модели аналитиков Райффайзенбанка, которая анализирует поведение ЦБ в течение длительного периода времени, повышение должно было бы составить 1 п.п., добавляет Порывай, но в реальности можно ждать ужесточения на те же 0,25–0,5 п.п.

Вместо смягчения

Вместо снижения ставки ЦБ даст новые сигналы о расширении инструментов предоставления ликвидности и увеличении ее объемов, а также о дополнительных мерах, связанных с требованиями к капиталу банков, ожидает Егор Сусин. ФРС 15 марта, например, объявила об обнулении требований о резервировании к банкам (сейчас норма резервирования составляет 10%).

Стимулирующие меры, которые мог бы реализовать ЦБ, вряд ли подействуют, считает Денис Порывай: «У нас экономика не стимулируется монетарными методами. Так, рублевое корпоративное кредитование сильно отстает от номинального роста ВВП уже несколько лет, хотя ставка снижалась. Российская экспортно ориентированная экономика в основном завязана на внешней конъюнктуре». А слишком низкая ставка может и вовсе вызвать риски для финансовой стабильности, добавляет он.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: ключевая ставка , коронавирус
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