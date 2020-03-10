Российские голубые фишки потеряли 7 трлн руб. с начала года

Просадка рубля

В понедельник, 9 марта, когда на Мосбирже был выходной, реакция рубля на падение цен на нефть на внебиржевом рынке была острее — доллар укреплялся до 75 руб. В тот же день ЦБ заявил, что приостанавливает закупки валюты по бюджетному правилу (проводятся при цене нефти дороже $42,4; объем ежедневных закупок на март был запланирован еще до срыва сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти), а 10 марта регулятор сообщил, что начнет продавать валюту: по стандартной процедуре он должен был начать это делать позднее, так как объемы продаж и покупки валюты по плану устанавливаются на третий рабочий день очередного месяца. Бюджетное правило предполагает, что, если цена нефти опускается ниже заложенной в бюджете, вместо закупок валюты начинаются ее продажи.

Одновременно ЦБ ввел регуляторные послабления для банков, финансирующих туристические и транспортные компании, а также производителей лекарств и медицинской техники. Банкам также была предоставлена дополнительная ликвидность через аукцион РЕПО «тонкой настройки» на 500 млрд руб.

«Бюджетное правило становится союзником рубля, правда, пока слабым», — говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка. Конкретные объемы продаж пока не анонсированы, они могут составить 3–5 млрд руб. в месяц при нефти по $31 и долларе по 73,4 руб. — это «символические» интервенции. Впрочем, продает валюту не один ЦБ — регулярную продажу валюты решил возобновить, например, «Газпром». Об этом сообщил Bloomberg зампред холдинга Фамил Садыгов.

«Если предположить, что нефть в оставшиеся месяцы 2020 года будет торговаться в диапазоне $30–40 за баррель, то, вероятно, обменный курс будет находиться в промежутке 70–75 руб. за доллар», — оценивают аналитики «Атона». ЦБ ограничится текущими мерами, «давая рынку возможность самостоятельно стабилизироваться на каком-то уровне», полагают они: хотя при высокой волатильности возможно и повышение ключевой ставки.

При $30 за баррель в среднем за год доллар в 2020-м будет стоить 83,9 руб., при нефти по $40 — 74,4 руб., следует из прогноза Renaissance Capital. «По всей видимости, на ближайшее время задачей ЦБ будет заякорить ожидания рынка по курсу в интервале 70–75 руб. за доллар, чтобы не допустить роста нервозности», — считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

При дальнейшем ухудшении состояния внешних рынков может активизироваться выход нерезидентов из ОФЗ, что также является существенным риском для рубля в ближайшие недели. Во вторник Минфин уже приостановил аукционы по продаже ОФЗ на неопределенный срок — «на период до стабилизации рыночной ситуации». «В моменте динамика рубля в значительной мере определяется ситуацией на нефтяном рынке, но по-прежнему важен и аппетит к риску на глобальных площадках. Там продолжает наблюдаться бегство в качество, так как распространение коронавируса за пределами Китая пока не удается взять под контроль, что порождает дополнительные опасения относительно рисков рецессии», — отмечают аналитики Nordea Bank.

Потери голубых фишек

В конце 2019 года рыночная капитализация российских голубых фишек достигала 35,7 трлн руб., к 25 февраля, началу длительного обвала на рынках из-за коронавируса, она была пониже — 33,9 трлн руб., оценил Михаил Шульгин. В общей сложности с начала 2020 года по 10 марта ведущие торгуемые компании потеряли 7,6 трлн руб. стоимости (20%), из них почти 2,5 трлн руб. — за последний торговый день.

Схожие оценки дал начальник управления клиентской аналитики «БКС Премьер» Илья Царфин. По его расчетам, за день 15 российских голубых фишек потеряли практически 2 трлн руб. (6,5%), с начала года потери составили 7,5 трлн руб. (19,5%). «Говорить о перспективах сегодняшнего рынка крайне непросто, учитывая высокую неопределенность. Но, безусловно, стоит быть максимально аккуратным, стоимость активов остается довольно высокой — текущая суммарная капитализация тех же голубых фишек выше общей стоимости этих компаний на конец 2018 года», — отмечает Царфин. Падение «сформировало привлекательные цены по ряду акций», добавляет он.

Время для покупок на российском фондовом рынке еще не пришло, полагают аналитики «Атона»: «Высокая волатильность и неопределенность с основными экономическими параметрами (в первую очередь глобальными) будут основными сдерживающими факторами для инвесторов в акции. Дальнейшее ухудшение «картинки» в медиа, связанное с распространением коронавируса, окажет негативное влияние на настроения инвесторов». Привлекательными бумагами, которые можно покупать после стабилизации рынков, по мнению аналитиков, можно считать акции с более низкой чувствительностью к внешним шокам (включая курс рубля и цены на нефть) и щедрыми дивидендами: это акции компаний интернет-сектора и финансовых институтов.