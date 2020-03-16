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Газета № 029 (3196) (1603)
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Обнуление с сохранением большинства
Социологи опросили россиян о шансах Владимира Путина на выборах 2024 года
57% россиян допускают, что проголосуют за Владимира Путина, если он вновь пойдет на президентские выборы в 2024 году, следует из опроса исследовательской компании «Инсомар»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Новый срок Владимира Путина

Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян. Такие данные получила исследовательская компания «Институт социального маркетинга» («Инсомар») по результатам проведенного соцопроса (результаты есть в распоряжении РБК).

Всероссийский репрезентативный телефонный опрос проводился 12 марта, всего опрошены 2 тыс. человек, статистическая погрешность составляет не более 2,2%.

33% опрошенных сказали, что скорее не допускают возможности проголосовать за Владимира Путина, еще 10% с ответом затруднились.

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Авторы исследования также спрашивали респондентов о том, известно ли им об инициативе депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей 10 марта дать возможность Путину участвовать в президентских выборах в 2024 году. 44% респондентов сообщили, что хорошо знают об этой инициативе, 31% «что-то слышали, без подробностей», 25% признались, что слышат об этом в первый раз.

Наибольшую осведомленность продемонстрировали люди в возрасте от 60 лет и старше — хорошо знают или что-то слышали о предложении Терешковой 90% опрошенных этой возрастной группы. Менее всего осведомлена молодежь в возрасте от 18 до 24 лет — 59%.

Если говорить о типах населенных пунктов, то более всего информированы жители Москвы и Санкт-Петербурга (88% хорошо знают или что-то слышали о поправке Терешковой), меньше всего знают об этом жители сел (67%) и населенных пунктов численностью до 100 тыс. человек (68%).

Еще один вопрос касался отношения россиян к тому, что «Владимир Путин не выразил своей позиции по поводу предложения Терешковой об обнулении президентских сроков, а оставил этот вопрос на рассмотрение Конституционного суда». 68% опрошенных назвали такое решение президента скорее правильным, 17% — скорее неправильным, 15% затруднились с ответом.

Депутат от фракции «Единая Россия», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила внести поправки в Конституцию, позволяющие действующему президенту вновь участвовать в выборах главы государства, на заседании Госдумы, в ходе принятия законопроекта об изменении Основного закона, во втором чтении. Терешкова предложила либо снять ограничения по президентским срокам, либо записать в одну из статей законопроекта, «что после вступления обновленной Конституции в силу действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства».

По словам Терешковой, в этом случае ничего не будет предопределено заранее и Путин может и не воспользоваться данной ему возможностью.

Президент, прибыв в Думу, не согласился с предложением о снятии ограничений по срокам, но одобрил идею дать ему возможность избираться в 2024 году, при условии, что это одобрит Конституционный суд. Законопроект о поправках в Основной закон поступил в КС в субботу, 14 марта.

Показатель — более чем половина россиян, готовых проголосовать за Путина в случае его участия в выборах в 2024 году, — устойчив, сказал РБК директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. «Если мы добавим туда процент россиян, которые считают, что Путин должен оставаться влиятельной фигурой после 2024 года, то цифра (сторонников действующего президента) возрастет», — добавил он.

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Причины такой поддержки следующие, говорит Потуремский: «Первая — Путин воспринимается как особая фигура российской политики, которая может противостоять международным вызовам. Вторая — люди считают, что он может влиять на внутренние политические и экономические силы и быть гарантом стабильности».

При этом россияне осознают, что «это не принятое решение (баллотироваться в 2024 году), и считают, что у Путина должна быть такая возможность». Фокус-группы, проведенные «Инсомаром», «показывают такую же поддержку людей», говорит Виктор Потуремский.

Падение цен на нефть и рубля

Второй блок исследования «Инсомара» касался падения цен на нефть и рубля после выхода России из сделки об ограничении добычи нефти ОПЕК+.

На вопрос, «слышали ли вы о том, что в последние дни из-за резкого снижения цен на нефть сильно снизился курс рубля», положительно ответили 87% граждан. 11% заявили, что впервые слышат об этом, 2% затруднились ответить.

Большинство респондентов — 59% — считают, что падение цен на нефть и курса рубля существенно отразится на их доходах. Еще 29% полагают, что отразится, но несущественно, 6% — что не отразится никак. Столько же опрошенных — 6% — либо затруднились ответить, либо «не задумывались над этим».

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Самая высокая доля тех, кто считает, что резкое снижение цен на нефть и курса национальной валюты существенно отразится на доходах, среди людей в возрасте 35–44 года (71%), самая низкая — среди граждан от 60 лет и старше (43%).

Пожилые люди беспокоятся об этих изменениях меньше остальных в силу своего жизненного опыта, поясняет Потуремский: «Это поколение проходило и не через такие передряги». К тому же пожилые люди не берут ипотеку, потребительские кредиты, а их пенсия постоянно индексируется, что также влияет на восприятие, резюмирует собеседник РБК.

Что касается типов населенных пунктов, то наибольшую обеспокоенность возможным существенным снижением доходов высказывают жители Москвы и Санкт-Петербурга — 66%, за ними следуют жители населенных пунктов численностью 500–950 тыс. человек — 62%. Доля тех, кто считает, что их ждет серьезное снижение доходов, среди жителей остальных типов населенных пунктов примерно одинаковая — от 56 до 58%.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Владимир Путин , Конституция , президентский срок
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