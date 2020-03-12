Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Футурология
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,39 71,78 EUR Нал. 83,97 81,43 USD Бирж. 73,81 +0,86 EUR Бирж. 83,39 +1,24 USD ЦБ. 71,47 -0,55 EUR ЦБ. 81,02 -0,84 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 7475,60 -411,00 IMOEX 2404,95 -3,53% RTSI 1026,84 -5,46% Brent 34,08 -5,57% DJIA 23553,22 -5,86% Nasdaq 7952,05 -4,70%
Самосохранение Думы
Лента новостей
В Абу-Даби заявили о намерении провести бой Хабиба Нурмагомедова 10:00, Спорт В Саратове отменили арест подозреваемого в подготовке нападения подростка 09:59, Общество Путин счел незначительным отток капитала из России в последние годы 09:56, Бизнес Путин назвал Ходорковского жуликом 09:49, Политика Панарин поднялся на третье место в гонке бомбардиров НХЛ 09:44, Спорт Индия из-за коронавируса приостановит действие туристических виз 09:41, Общество СМИ узнали о реакции послов стран ЕС на запрет на въезд в США 09:41, Политика Плоды цифровизации: как увядает сельское хозяйство Израиля 09:04, PRO Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы 09:00, Политика Главный тренер «Ливерпуля» раскритиковал «Атлетико» после вылета из ЛЧ 08:57, Спорт Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство 08:47, РБК и Россельхозбанк Летевший в Москву самолет сел в Кемерово из-за самочувствия пассажира 08:46, Общество «Яндекс» сформировал совет Фонда общественных интересов 08:39, Бизнес Спецполиция нашла на патронном заводе в Подмосковье алкоголь на ₽500 млн 08:30, Общество Чемпионат мира по хоккею с мячом перенесен на октябрь из-за коронавируса 08:24, Спорт Кувейт приостановил работу министерств и банков из-за коронавируса 08:23, Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:15, Общество Эксперты нашли в презервативах цинк и изопропанол 08:14, Общество Глава МИД Польши назвал условие голосования за снятие санкций с России 07:59, Политика Как добиться от сотрудников креативности в решении поставленных задач 07:55, PRO Предсказавший кризис 2008 года экономист сообщил о новом финансовом крахе 07:18, Экономика Как новые правила движения грузовиков по Москве отразятся на ретейле 07:00, PRO Ретейлеры пригрозили перебоями поставок из-за ограничений для грузовиков 07:00, Бизнес Удержат ли Фуркад и Вирер первые места. Анонс 8-го этапа КМ по биатлону 07:00, Спорт Социологи зафиксировали снижение уровня протестных настроений россиян 07:00, Политика Врачи объяснили второй в мире случай излечения от ВИЧ 06:28, Общество В Бурятии четверо человек погибли при пожаре в жилом доме 06:06, Общество «Траст» и «Открытие» отвергли претензии Минца на $1 млрд в суде в Лондоне 06:00, Финансы
Газета
Самосохранение Думы
Газета № 027 (3194) (1203)
0
Самосохранение Думы
Почему в России не будет досрочных парламентских выборов
Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах Государственной думы была бы принята, если бы ее поддержали все фракции — и именно на такой исход рассчитывали в администрации президента, утверждают источники РБК
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Фактор КПРФ

Поправка депутата Госдумы Александра Карелина о самороспуске нынешнего состава нижней палаты парламента и проведении досрочных думских выборов планировалась на принятие. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента. В Кремле действительно рассчитывали на проведение досрочных выборов в Госдуму в сентябре нынешнего года, сказали все три собеседника РБК.

Во вторник, 10 марта, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре 2020 года. Плановая кампания по выборам нижней палаты парламента должна состояться в сентябре 2021 года. После Жириновского, непосредственно на заседании Госдумы, на тему досрочных выборов выступил депутат Александр Карелин — один из основателей движения «Единство», которое после слияния с движением «Отечество — Вся Россия» было преобразовано в партию «Единая Россия». Карелин сказал, что внесет поправку о внеочередных парламентских выборах.

Политика
Жириновский предложил с 2024 года назначать президента решением Госсовета

«Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы», — пояснил он.

Поправка Карелина была согласована с внутриполитическим блоком администрации президента, который и выступал инициатором досрочных думских выборов, сказали два близких к Кремлю собеседника. Логика досрочных выборов была бы в том, чтобы продолжить процесс обновления, запущенный президентом, — меняется Конституция, сменилось правительство, затем очередь Госдумы, ранее пояснял еще один близкий к Кремлю источник РБК.

Другой мотив — стабилизировавшиеся после пенсионной реформы рейтинги «Единой России», говорил РБК другой источник, близкий к администрации президента. Если проводить выборы в нынешнем году, то можно получить хороший для партии власти результат, а что будет через год — неясно, пояснял он.

Минус в Кремле видели в том, что проводить в течение одного года две федеральные кампании — голосование по поправкам в Конституцию и досрочные выборы — утомительно для избирателя, люди могут просто не прийти на участки в сентябре, говорили собеседники РБК.

В Кремле рассчитывали, что поправка Карелина о досрочных выборах будет принята, но позиция президента еще до заседания Думы во вторник заключалась в том, что должна быть консолидированная поддержка всех думских фракций, сказали два близких к Кремлю собеседника.

О готовности поддержать досрочные выборы помимо Жириновского еще до приезда Владимира Путина в Думу заявили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и единороссы, в частности замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. С заявлением выступил и секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак: «Поправки в Конституцию наделяют новыми полномочиями Государственную думу. В сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы — шаг логичный и правильный, это будет в первую очередь честно по отношению к нашим гражданам», — цитировала Турчака пресс-служба партии.

Однако Геннадий Зюганов на заседании Госдумы, еще перед приездом президента, высказался против досрочных выборов. На коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник. И почти преуспели, добавляет он.

Политика
Хинштейн заявил о готовности «Единой России» к досрочным выборам Думы

В перерыве заседания Госдумы, который объявил спикер Вячеслав Володин, чтобы «посоветоваться» с Владимиром Путиным о том, следует ли принимать другую поправку — Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки, последовали заявления от коммунистов. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил ТАСС, что фракция поддержит поправку о проведении досрочных выборов: «По роспуску Думы будем «за», потому что мы не держимся [за нее] и готовы идти на выборы… К этой Думе много вопросов», — сказал он.

Депутат Госдумы от КПРФ, пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко добавил, что страна к такому решению не готова, но в случае его принятия коммунисты намерены выступить достойно. «У нас есть программа, штабы, актив, так что, думаю, поддержим», — заявил он ТАСС.

И Ющенко, и Афонин сказали РБК, что никто не пытался убедить коммунистов поддержать поправку о досрочных выборах. Однако дальнейшие их заявления расходятся. По словам Афонина, его слова о поддержке поправки «были вырваны из контекста» и он имел в виду, что партия не боится кампании. Но тем не менее коммунисты голосовали бы против поправки, добавил он.

Ющенко сказал РБК, что фракция голосовала бы за поправку о досрочных выборах, если бы ее вынесли на голосование. Партия против досрочной кампании как таковой, «но если бы мы проголосовали против поправки, то нас бы обвиняли, что мы цепляемся за машины, зарплаты и так далее», пояснил депутат. Идея поддержать поправку о досрочных выборах появилась в перерыве заседания Госдумы перед приездом президента, когда фракция обсуждала, как себя вести, если предложение Карелина будет вынесено на голосование, добавил Ющенко.

Фактор Володина

Из слов прибывшего в Думу президента следовало, что ему сообщили об отсутствии консолидированной позиции фракций: «Разумеется, в конечном итоге это [досрочные выборы] ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, — а его, как мне сказал председатель, нет, — то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы», — заявил он.

Политика
Путин выступил в Госдуме после предложений по выборам. Как это было

Никто до конца не понимал, чем в конечном счете закончится история с поправкой о досрочных выборах, утверждает еще один близкий к Кремлю собеседник. Желание президента видеть по этому вопросу консенсус всех думских фракций он объясняет «серьезностью вопроса»: «Одно дело — переносить выборы на три месяца (так было в 2016 году), другое — больше чем на год. Такие решения должны приниматься политическим консенсусом», — говорит собеседник РБК.

Видимо, у главы государства есть понимание, что коммунисты сейчас важны, что они могут поддержать само голосование по поправкам в Основной закон 22 апреля, поэтому и было принято такое решение по досрочным выборам, рассуждает другой близкий к Кремлю источник.

Примечательно, что после того, как президент высказал свою позицию и покинул Думу, а автор поправки Александр Карелин заявил об отзыве инициативы, думская оппозиция в лице Жириновского и Миронова продолжала настаивать на том, чтобы вынести поправку на рассмотрение парламента. Лидер ЛДПР заявил, что его фракция против отзыва поправки: «Назвался груздем, полезай в кузов». Миронов охарактеризовал ситуацию как «шараханье», призвав вынести поправку на рассмотрение Думы, «а дальше кто как считает нужным».

Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, который считается человеком спикера Володина, не высказывался. Володин прервал возмущение оппозиции, сказав, что «автор [Карелин] прислушался к позиции президента». Любая фракция могла бы внести такую поправку и сама бы тогда решала, что с ней делать, заявил Володин.

Спикер Госдумы выступал против досрочных выборов нижней палаты парламента, ранее говорили РБК собеседники, близкие к администрации президента, и в Госдуме. В этом смысле он оказался политическим союзником Зюганова, который ранее публично говорил о неприятии возможной досрочной кампании, рассуждает один из источников. В день встречи президента с главами думских фракций 6 марта лидер КПРФ в личной беседе с Путиным изложил свои аргументы против досрочной кампании, сказал собеседник РБК в компартии. «Но ответ [президента] тогда не был получен», — добавляет еще один источник в КПРФ.

Возможно, доводы главы Компартии тем не менее сыграли свою роль, полагает один из собеседников в КПРФ. Собеседники в Госдуме после встречи президента с главами фракций также говорили РБК, что окончательного решения по поводу того, проводить ли досрочно кампанию, нет, при этом вероятность принятия того или иного решения оценивали как 50/50.

Теперь можно говорить, что выиграли Володин, который был против досрочной кампании, депутаты, изначально готовые поддержать поправку Карелина «со слезами на глазах», и Путин, который занял такую позицию, поскольку для него важнее были не досрочные выборы, а поправка, обнуляющая сроки президента, резюмирует один из источников РБК.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Госдума , Вячеслав Володин , Владимир Путин , КПРФ , Александр Карелин , «Единая Россия» ...
Материалы по теме
Голосование по Конституции станет «референдумом» о новом сроке Путина Политика
Путин заявил о неприемлемости парламентской формы правления для России Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter