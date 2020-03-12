Самосохранение Думы

Почему в России не будет досрочных парламентских выборов

Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах Государственной думы была бы принята, если бы ее поддержали все фракции — и именно на такой исход рассчитывали в администрации президента, утверждают источники РБК

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Фактор КПРФ

Поправка депутата Госдумы Александра Карелина о самороспуске нынешнего состава нижней палаты парламента и проведении досрочных думских выборов планировалась на принятие. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента. В Кремле действительно рассчитывали на проведение досрочных выборов в Госдуму в сентябре нынешнего года, сказали все три собеседника РБК.

Во вторник, 10 марта, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре 2020 года. Плановая кампания по выборам нижней палаты парламента должна состояться в сентябре 2021 года. После Жириновского, непосредственно на заседании Госдумы, на тему досрочных выборов выступил депутат Александр Карелин — один из основателей движения «Единство», которое после слияния с движением «Отечество — Вся Россия» было преобразовано в партию «Единая Россия». Карелин сказал, что внесет поправку о внеочередных парламентских выборах.

«Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы», — пояснил он.

Поправка Карелина была согласована с внутриполитическим блоком администрации президента, который и выступал инициатором досрочных думских выборов, сказали два близких к Кремлю собеседника. Логика досрочных выборов была бы в том, чтобы продолжить процесс обновления, запущенный президентом, — меняется Конституция, сменилось правительство, затем очередь Госдумы, ранее пояснял еще один близкий к Кремлю источник РБК.

Другой мотив — стабилизировавшиеся после пенсионной реформы рейтинги «Единой России», говорил РБК другой источник, близкий к администрации президента. Если проводить выборы в нынешнем году, то можно получить хороший для партии власти результат, а что будет через год — неясно, пояснял он.

Минус в Кремле видели в том, что проводить в течение одного года две федеральные кампании — голосование по поправкам в Конституцию и досрочные выборы — утомительно для избирателя, люди могут просто не прийти на участки в сентябре, говорили собеседники РБК.

В Кремле рассчитывали, что поправка Карелина о досрочных выборах будет принята, но позиция президента еще до заседания Думы во вторник заключалась в том, что должна быть консолидированная поддержка всех думских фракций, сказали два близких к Кремлю собеседника.

О готовности поддержать досрочные выборы помимо Жириновского еще до приезда Владимира Путина в Думу заявили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и единороссы, в частности замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. С заявлением выступил и секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак: «Поправки в Конституцию наделяют новыми полномочиями Государственную думу. В сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы — шаг логичный и правильный, это будет в первую очередь честно по отношению к нашим гражданам», — цитировала Турчака пресс-служба партии.

Однако Геннадий Зюганов на заседании Госдумы, еще перед приездом президента, высказался против досрочных выборов. На коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник. И почти преуспели, добавляет он.

В перерыве заседания Госдумы, который объявил спикер Вячеслав Володин, чтобы «посоветоваться» с Владимиром Путиным о том, следует ли принимать другую поправку — Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки, последовали заявления от коммунистов. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил ТАСС, что фракция поддержит поправку о проведении досрочных выборов: «По роспуску Думы будем «за», потому что мы не держимся [за нее] и готовы идти на выборы… К этой Думе много вопросов», — сказал он.

Депутат Госдумы от КПРФ, пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко добавил, что страна к такому решению не готова, но в случае его принятия коммунисты намерены выступить достойно. «У нас есть программа, штабы, актив, так что, думаю, поддержим», — заявил он ТАСС.

И Ющенко, и Афонин сказали РБК, что никто не пытался убедить коммунистов поддержать поправку о досрочных выборах. Однако дальнейшие их заявления расходятся. По словам Афонина, его слова о поддержке поправки «были вырваны из контекста» и он имел в виду, что партия не боится кампании. Но тем не менее коммунисты голосовали бы против поправки, добавил он.

Ющенко сказал РБК, что фракция голосовала бы за поправку о досрочных выборах, если бы ее вынесли на голосование. Партия против досрочной кампании как таковой, «но если бы мы проголосовали против поправки, то нас бы обвиняли, что мы цепляемся за машины, зарплаты и так далее», пояснил депутат. Идея поддержать поправку о досрочных выборах появилась в перерыве заседания Госдумы перед приездом президента, когда фракция обсуждала, как себя вести, если предложение Карелина будет вынесено на голосование, добавил Ющенко.

Фактор Володина

Из слов прибывшего в Думу президента следовало, что ему сообщили об отсутствии консолидированной позиции фракций: «Разумеется, в конечном итоге это [досрочные выборы] ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, — а его, как мне сказал председатель, нет, — то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы», — заявил он.

Никто до конца не понимал, чем в конечном счете закончится история с поправкой о досрочных выборах, утверждает еще один близкий к Кремлю собеседник. Желание президента видеть по этому вопросу консенсус всех думских фракций он объясняет «серьезностью вопроса»: «Одно дело — переносить выборы на три месяца (так было в 2016 году), другое — больше чем на год. Такие решения должны приниматься политическим консенсусом», — говорит собеседник РБК.

Видимо, у главы государства есть понимание, что коммунисты сейчас важны, что они могут поддержать само голосование по поправкам в Основной закон 22 апреля, поэтому и было принято такое решение по досрочным выборам, рассуждает другой близкий к Кремлю источник.

Примечательно, что после того, как президент высказал свою позицию и покинул Думу, а автор поправки Александр Карелин заявил об отзыве инициативы, думская оппозиция в лице Жириновского и Миронова продолжала настаивать на том, чтобы вынести поправку на рассмотрение парламента. Лидер ЛДПР заявил, что его фракция против отзыва поправки: «Назвался груздем, полезай в кузов». Миронов охарактеризовал ситуацию как «шараханье», призвав вынести поправку на рассмотрение Думы, «а дальше кто как считает нужным».

Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, который считается человеком спикера Володина, не высказывался. Володин прервал возмущение оппозиции, сказав, что «автор [Карелин] прислушался к позиции президента». Любая фракция могла бы внести такую поправку и сама бы тогда решала, что с ней делать, заявил Володин.

Спикер Госдумы выступал против досрочных выборов нижней палаты парламента, ранее говорили РБК собеседники, близкие к администрации президента, и в Госдуме. В этом смысле он оказался политическим союзником Зюганова, который ранее публично говорил о неприятии возможной досрочной кампании, рассуждает один из источников. В день встречи президента с главами думских фракций 6 марта лидер КПРФ в личной беседе с Путиным изложил свои аргументы против досрочной кампании, сказал собеседник РБК в компартии. «Но ответ [президента] тогда не был получен», — добавляет еще один источник в КПРФ.

Возможно, доводы главы Компартии тем не менее сыграли свою роль, полагает один из собеседников в КПРФ. Собеседники в Госдуме после встречи президента с главами фракций также говорили РБК, что окончательного решения по поводу того, проводить ли досрочно кампанию, нет, при этом вероятность принятия того или иного решения оценивали как 50/50.

Теперь можно говорить, что выиграли Володин, который был против досрочной кампании, депутаты, изначально готовые поддержать поправку Карелина «со слезами на глазах», и Путин, который занял такую позицию, поскольку для него важнее были не досрочные выборы, а поправка, обнуляющая сроки президента, резюмирует один из источников РБК.