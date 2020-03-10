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Поправки в Конституцию ,  
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Хинштейн заявил о готовности «Единой России» к досрочным выборам Думы

«Единая Россия» готова к досрочным выборам, падение рубля вряд ли скажется на рейтинге партии, заявил Александр Хинштейн. Ранее с предложением внести поправку о досрочных выборах Госдумы выступил единоросс Александр Карелин
Александр Хинштейн (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

«Единая Россия» готова к досрочным парламентским выборам, падение рубля вряд ли скажется на рейтинге правящей партии, заявил РБК глава думского комитета по СМИ Александр Хинштейн, комментируя поправку единоросса Александра Карелина о проведении досрочных выборов Госдумы в 2020 году.

Идея провести досрочные выборы Думы обсуждалась еще до новостей об изменении нефтяных котировок и такое развитие событий могли предсказать только специалисты, добавил он. Такое важное стратегическое предложение не могло приниматься за сутки.

Понятно, что любая турбулентность и все проблемы отражаются на рейтинге «Единой России» как правящей партии, подчеркнул Хинштейн. «Но я не вижу ослабления рубля в качестве серьезной угрозы для предстоящих досрочных парламентских выборов, по крайней мере «Единая Россия» к выборам готова», — заметил он.

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На уточняющий вопрос, когда эта идея обсуждалась, депутат ответил, что в руководстве «Единой России» это обсуждали серьезно «до падения нефтяных цен». «Новые полномочия парламента диктуют новые требования к парламенту, новые полномочия — новая Дума», — объяснил Хинштейн логику проведения досрочных выборов. «Нет, я с такой логикой не согласен», — ответил он на вопрос, вызвана ли идея досрочно избрать нижнюю палату соображением о том, что осенью рейтинги правящей партии могут быть выше, чем через год.

На вопрос, можно ли, руководствуясь той же логикой, провести досрочные выборы президента, он ответил отрицательно. «Не согласен. Именно президент инициировал всякие изменения. Поправки в Конституцию, касающиеся полномочий президента, большей части россиян не известны», — заявил глава комитета. По его словам, поправки в части полномочий президента не сильно меняют ситуацию, а в части полномочий парламента — существенно.

Хинштейн добавил, что для принятия поправки о досрочных думских выборах депутаты должны проголосовать за них, затем — Совет Федерации, региональные заксобрания и россияне голосованием 22 апреля.

Ранее на пленарном заседании Думы депутат от «Единой России» Александр Карелин заявил о намерении внести ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправки о проведении досрочных выборов.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Конституция, досрочные выборы, Госдума
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