Хинштейн заявил о готовности «Единой России» к досрочным выборам Думы

«Единая Россия» готова к досрочным выборам, падение рубля вряд ли скажется на рейтинге партии, заявил Александр Хинштейн. Ранее с предложением внести поправку о досрочных выборах Госдумы выступил единоросс Александр Карелин

Александр Хинштейн (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

«Единая Россия» готова к досрочным парламентским выборам, падение рубля вряд ли скажется на рейтинге правящей партии, заявил РБК глава думского комитета по СМИ Александр Хинштейн, комментируя поправку единоросса Александра Карелина о проведении досрочных выборов Госдумы в 2020 году.

Идея провести досрочные выборы Думы обсуждалась еще до новостей об изменении нефтяных котировок и такое развитие событий могли предсказать только специалисты, добавил он. Такое важное стратегическое предложение не могло приниматься за сутки.

Понятно, что любая турбулентность и все проблемы отражаются на рейтинге «Единой России» как правящей партии, подчеркнул Хинштейн. «Но я не вижу ослабления рубля в качестве серьезной угрозы для предстоящих досрочных парламентских выборов, по крайней мере «Единая Россия» к выборам готова», — заметил он.

На уточняющий вопрос, когда эта идея обсуждалась, депутат ответил, что в руководстве «Единой России» это обсуждали серьезно «до падения нефтяных цен». «Новые полномочия парламента диктуют новые требования к парламенту, новые полномочия — новая Дума», — объяснил Хинштейн логику проведения досрочных выборов. «Нет, я с такой логикой не согласен», — ответил он на вопрос, вызвана ли идея досрочно избрать нижнюю палату соображением о том, что осенью рейтинги правящей партии могут быть выше, чем через год.