Право на выкуп потерялось в поправках

Условия сделки по продаже Сбербанка меняются

Окончательная сумма сделки по продаже Сбербанка будет определяться исходя из котировок акций госбанка за месяц, а не за полгода до первого транша. ЦБ оставит себе от суммы сделки 300 млрд вместо 700 млрд руб.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Миноритарные акционеры Сбербанка не получат оферты при продаже ЦБ контрольного пакета акций банка правительству, вместо предложения о выкупе их доли будет акционерное соглашение. Об этом сообщил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, представивший поправки в законопроект по продаже пакета акций Сбербанка. На фоне падения стоимости бумаг финальную сумму сделки решено определять исходя из котировок бумаг за последний месяц, а не за полгода, сообщил он. ЦБ и Минфин указанные изменения поддержали.

Без права оферты

«Мы убираем право оферты, которое было прописано, заменяя его механизмом акционерного соглашения», — огласил Макаров суть поправки в законопроект о выкупе Сбербанка на заседании комитета. По его словам, при продаже пакета акций Сбербанка собственник не меняется — им остается государство. «Очевидно, что право собственности не меняется, в данном случае меняется владелец как юридическое лицо, и, следовательно, с правовой точки зрения обязанности выкупа не возникает», — объяснил он, не раскрыв детали акционерного соглашения.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что «исходя из сложной ситуации на рынке» регулятор нашел формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров Сбербанка «без выставления оферты».

Согласно предложенным поправкам, акционерное соглашение будет заключено на три года, оно будет регламентировать состав наблюдательного совета Сбербанка: в него должны входить независимые директора, кроме того, даже после полной передачи своей доли правительству ЦБ будет сохранять в совете своего представителя.

Сейчас в свободном обращении находится 48% акций Сбербанка, в том числе 45% — у нерезидентов.

По закону «Об акционерных обществах» продажа более 30% акций публичной компании обязывает покупателя направить миноритарным акционерам предложение о выкупе их долей. В случае со Сбербанком изначально предполагалось, что обязательную оферту миноритариям выдвинет ЦБ, а не покупатель, то есть правительство, при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене сделки. Принадлежащий регулятору пакет предполагается продавать поэтапно, по мере накопления на эти цели денег в Фонде национального благосостояния (могут расходоваться средства свыше 7% ВВП).

Из проекта закона о продаже акций Сбербанка следовало, что ЦБ продаст принадлежащие ему обыкновенные акции правительству по «средневзвешенной цене», которая будет зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки. Из-за высокой волатильности на мировых рынках цена сделки может колебаться в радиусе плюс-минус несколько десятков миллиардов рублей, предупреждал аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин. Если средневзвешенная стоимость акций Сбербанка за шесть месяцев окажется выше рыночной, то миноритариев, желающих выкупить свои доли, может быть очень много, отмечала экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. ЦБ из-за волатильности на рынках на фоне распространения коронавируса уже предложил перенести на полгода, до 1 декабря, срок перечисления в федеральный бюджет средств, вырученных от продажи акций Сбербанка.

Бюджет может получить больше

Теперь на фоне волатильности принцип формирования цены сделки тоже предлагается изменить. «Цену [продажи обыкновенных акций ЦБ] надо устанавливать исходя из срока в пределах не более одного месяца до сделки», — сообщил глава думского комитета содержание еще одной поправки в законопроект. «Это даст возможность и ЦБ, и правительству решить оптимально, определить даты, сроки, когда это будет происходить», — продолжил он, отметив, что таким образом «действительно удается достаточно существенно снизить цену для государства». РБК направил запрос в ЦБ.

Если исходить из средневзвешенной цены акций Сбербанка за последние 30 дней (она упала примерно до 206 руб. из-за снижения котировок Сбербанка в последние дни), общая сумма сделки составит чуть более 2,3 трлн руб. (при условии, что цены не восстановятся до первого этапа сделки, который планировался на апрель). Это меньше примерно на 200 млрд руб., чем предполагалось в феврале, когда было объявлено о сделке.

Валютные активы ФНБ для оплаты сделки будут сначала конвертированы в рубли на балансе Центробанка, сообщал РБК. Исходя из текущего валютного курса (72 руб. за доллар), Минфин должен будет перевести Центробанку около $32 млрд из ФНБ. На 1 марта 2020 года в ФНБ и на спецсчете, с которого позже будут зачислены средства в ФНБ, хранилось более $150 млрд, сообщил Минфин 9 марта. Таким образом, ликвидные валютные средства Минфина уменьшатся до $118 млрд, однако сумма, которую переведет Минфин Центробанку, просто перейдет из одной части международных резервов РФ в другую — под управление ЦБ.

Из рублей, полученных Банком России за долю в Сбербанке, в федеральный бюджет будет возвращено 1,8–2 трлн руб., включая 0,5 трлн руб. «условных» денег — права требования по обязательствам Сбербанка и ВЭБ.РФ (не ясно, когда эти 500 млрд руб. могут быть востребованы бюджетом). В бюджет поступит 1,8 трлн руб. плюс сумма, эквивалентная размеру фактических убытков ЦБ от предстоящей продажи в 2020–2023 годах акций санированных банков, но не более 200 млрд руб., следует из текста законопроекта ко второму чтению, опубликованного Госдумой.

ЦБ ранее предложил перенести срок платежа в бюджет первого транша (на 350 млрд руб.) с июня на декабрь 2020 года, чтобы не допустить чрезмерных вливаний ликвидности по бюджетному каналу (и, соответственно, инфляционных рисков).

Официально о продаже доли ЦБ в капитале Сбербанка (50% плюс одна акция или 52% обыкновенных акций) Минфин и ЦБ объявили 11 февраля. На выкуп акций у регулятора правительство направит ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающие порог 7% ВВП. Большинство средств, которые поступят из ФНБ на покупку пакета акций Сбербанка, вернется в бюджет.

Сообщалось, что регулятор в 2020–2023 годах перечислит в казну около 1,25 трлн руб. денежными средствами, а также передаст в бюджет долговые требования к Сбербанку и госкорпорации ВЭБ.РФ на сумму 0,5 трлн руб.

Прибыль ЦБ в результате сделки сократится до 300 млрд руб. вместо изначально планируемых 700 млрд руб. «В части распределения прибыли о сумме, которая остается в распоряжении Банка России, предлагается эту сумму уточнить — не 700 млрд руб., а 300 млрд руб. — и ввести дополнительную компоненту в размере 200 млрд руб., которая будет привязана к размеру убытка, полученного Банком России при реализации активов банков», — объявил замминистра финансов Владимир Колычев. Таким образом, ЦБ будет простимулирован к тому, чтобы «эти активы реализовывать на рынке», добавил он. Речь идет о возможных убытках при продаже активов крупнейших банков, взятых ЦБ на санацию во второй половине 2017 года.