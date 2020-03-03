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Финансы ,  
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Минфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка

По словам замглавы Минфина Владимира Колычева, перенос крайнего срока перечисления в бюджет средств, полученных ЦБ от продажи акций Сбербанка, «не критичен»
Сбербанк SBER ₽234,27 +2,67% Купить
Фото: Александр Демьянчук / Reuters

В Министерстве финансов считают возможным изменение — в соответствии с предложением Банка России — срока перечисления в бюджет средств, вырученных ЦБ от продажи контрольного пакета акций Сбербанка. Об этом заявил журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.

«Если Центральному банку нужно больше гибкости по таймингу перечисления, правительство здесь, в принципе, может пойти навстречу. Никаких рисков для бюджета из-за этого не создается», — пояснил Колычев (цитата по ТАСС).

Заместитель министра финансов отметил, что для бюджета важно, чтобы доходы поступили до конца календарного года, а когда конкретно это произойдет, «не критично».

Накануне, 2 марта, первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает перенести крайний срок перечисления в бюджет выручки от продажи им акций Сбербанка. В соответствии с текстом внесенного в Госдуму законопроекта эти средства должны перечисляться в бюджет не позднее 1 июня того года, в котором они получены — выплату за принадлежащие ему 50% плюс одна акция Сбербанка ЦБ должен получить несколькими траншами в течение 2020–2023 годов. При этом первую часть общей суммы — до 500 млрд руб. — ЦБ должен перевести в бюджет до 1 июня 2020 года.

«Мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок — до 1 декабря, чтобы было больше возможностей защитить интересы бюджета», — пояснила Юдаева.

Официально о продаже доли ЦБ в капитале Сбербанка стало известно 11 февраля. На выкуп акций Сбербанка правительство направит ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающие порог 7% ВВП. Большая часть денег, которые из ФНБ будут направлены на выкуп акций Сбербанка, вернутся в бюджет. Это позволит правительству потратить часть средств ФНБ без соблюдения ограничений, действующих в рамках бюджетного правила.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЦБ, Минфин, Сбербанк
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