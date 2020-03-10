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ЦБ анонсировал новую формулу продажи акций Сбербанка

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов анонсировал отказ регулятора от предоставления оферты миноритариям в сделке по выкупу акций Сбербанка
Сбербанк SBER ₽193,21 -12,17% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

ЦБ нашел формулу продажи контрольного пакета акций Сбербанка (50% плюс одна акция или 52% обыкновенных акций) правительству без выставления оферты миноритариям, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов на заседании Госдумы комитета по бюджету и налогам. РБК следил за трансляцией на сайте нижней палаты парламента.

«Действительно, мы проводили вчера — позавчера интенсивные консультации относительно прежде всего выставления оферты по данной сделке исходя из сложной ситуации на рынке», — сказал первый зампред ЦБ. «Нашли формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров без выставления такой оферты. Формулировки доточим, во второй половине дня обсудим», — объявил он.

Акции Сбербанка, которые до заявления ЦБ торговались по 192 руб., снизились на новостях об отказе от оферты до 188 руб., однако уже через несколько минут отыграли падение. По сравнению с закрытием торгов предыдущего дня они подешевели на 12,3% по состоянию на 11:29 мск.

Сейчас в свободном обращении находится 48% акций Сбербанка (в том числе 45% у нерезидентов).

По закону «Об акционерных обществах», продажа более 30% акций публичной компании обязывает покупателя направить предложение миноритарным акционерам о выкупе их долей. В случае со Сбербанком обязательную оферту миноритариям выдвинет сам ЦБ (а не покупатель) — единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной продажной.

Официально о продаже доли ЦБ в капитале Сбербанка стало известно 11 февраля. На выкуп акций правительство направит ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающие порог 7% ВВП. Большинство средств, которые поступят из ФНБ на выкуп акций Сбербанка, вернутся в бюджет. Регулятор в 2020–2023 годах перечислит в казну около 1,25 трлн руб. денежными средствами, а также передаст в бюджет долговые требования к Сбербанку и госкорпорации ВЭБ.РФ на сумму 0,5 трлн руб. ЦБ оставит себе 700 млрд руб. от продажи Сбербанка — это примерно 28% от ожидаемой суммы сделки (2,55 трлн руб.)

Из проекта закона о продаже акций Сбербанка следует, что ЦБ продаст принадлежащие ему обыкновенные акции правительству по «средневзвешенной цене», которая будет зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки. Из-за высокой волатильности на мировых рынках цена сделки может колебаться в радиусе плюс-минус несколько десятков миллиардов рублей, указывал аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин. Если средневзвешенная стоимость акций Сбербанка за шесть месяцев окажется выше рыночной, то миноритариев, желающих выкупить свои доли, может быть очень много, отмечала экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. ЦБ из-за волатильности на рынках на фоне распространения коронавируса уже предложил перенести на полгода, до 1 декабря, срок перечисления в федеральный бюджет средств, вырученных от продажи акций Сбербанка.

ЦБ предложил отложить передачу бюджету выручки от продажи акций Сбербанка
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«Стратегические миноритарии сразу заявляли, что они не будут участвовать в buyback, потому как дивидендная доходность, которую предлагает Сбербанк, существенно превышает процентную доходность. Поэтому не выгодно продавать акции. Это фактически означало, что, если не будет официального предложения, подавляющее большинство стратегических инвесторов все равно в нем участвовать не будут», — сказал РБК председатель комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка Антон Данилов-Данильян. 

Авторы: Юлия Старостина, Павел Казарновский
Теги: Сбербанк, акции, продажа
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