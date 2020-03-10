ЦБ анонсировал новую формулу продажи акций Сбербанка

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов анонсировал отказ регулятора от предоставления оферты миноритариям в сделке по выкупу акций Сбербанка

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

ЦБ нашел формулу продажи контрольного пакета акций Сбербанка (50% плюс одна акция или 52% обыкновенных акций) правительству без выставления оферты миноритариям, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов на заседании Госдумы комитета по бюджету и налогам. РБК следил за трансляцией на сайте нижней палаты парламента.

«Действительно, мы проводили вчера — позавчера интенсивные консультации относительно прежде всего выставления оферты по данной сделке исходя из сложной ситуации на рынке», — сказал первый зампред ЦБ. «Нашли формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров без выставления такой оферты. Формулировки доточим, во второй половине дня обсудим», — объявил он.

Акции Сбербанка, которые до заявления ЦБ торговались по 192 руб., снизились на новостях об отказе от оферты до 188 руб., однако уже через несколько минут отыграли падение. По сравнению с закрытием торгов предыдущего дня они подешевели на 12,3% по состоянию на 11:29 мск.

Сейчас в свободном обращении находится 48% акций Сбербанка (в том числе 45% у нерезидентов).

По закону «Об акционерных обществах», продажа более 30% акций публичной компании обязывает покупателя направить предложение миноритарным акционерам о выкупе их долей. В случае со Сбербанком обязательную оферту миноритариям выдвинет сам ЦБ (а не покупатель) — единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной продажной.