С долгами Абакана разбирается Москва

Как федеральное правительство планирует сбалансировать бюджет Хакасии

Президент поручил проверить исполнение бюджета Хакасии и подготовить меры по оказанию ей финансовой помощи. Регион, заявивший о нехватке более ₽10 млрд, рассчитывает получить хотя бы ₽3,5 млрд на покрытие просрочки по долгам

Фото: Павел Андрейчук / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству провести комплексную проверку исполнения бюджета Республики Хакасия за прошлый год и проверить данные о просроченной кредиторской задолженности региона. Минфину России поручено разработать предложения об оказании республике финансовой помощи. Это следует из подписанного в конце февраля поручения главы государства. РБК ознакомился с копией документа, его подлинность подтвердил источник в Верховном совете Хакасии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос РБК ответил, что это служебная переписка. «Мы ее никогда не комментируем», — отметил он.

В пресс-службе федерального Минфина РБК подтвердили факт поручения провести проверку исполнения бюджета Хакасии и представить предложения о финансовой помощи региону. Дополнительная финансовая поддержка предоставляется «исходя из равноправия субъектов бюджетных правоотношений и на основании распоряжений правительства», отметили там. Минфин готов внести предложения по оказанию помощи из федерального бюджета при недостатке собственных доходов бюджета Хакасии, сказали в пресс-службе, добавив, что в бюджете республики предусмотрены источники финансирования дефицита.

Не хватает 10,6 млрд

Ранее РБК писал о тяжелой ситуации, сложившейся в регионе. По состоянию на начало февраля сообщалось, что бюджет республики на 2020 год был не сбалансирован на 14 млрд руб. Верховный совет Хакасии 4 марта принял обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой содействовать выделению региону финансовой помощи. Ранее аналогичное обращение было отправлено от имени правительства Хакасии в федеральное правительство и президенту. Хакасию возглавляет представитель оппозиции — коммунист Валентин Коновалов, победивший на выборах осенью 2018 года.

Как сообщили РБК в пресс-службе минфина Хакасии, в официальных обращениях властей республики в федеральный центр говорится о нехватке в бюджете 10,59 млрд руб. В частности, 6 млрд руб. необходимо на текущее содержание учреждений (питание, медикаменты, коммунальные услуги, связь, горючее, уголь), 3,58 млрд руб. — на погашение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета, 977 млн руб. — на выплату зарплат и помощь муниципальным образованиям.

Согласно информации Верховного совета, по состоянию на 1 января 2020 года:

кредиторская задолженность консолидированного бюджета Хакасии составила более 5 млрд руб., в том числе просроченная задолженность — 3,58 млрд руб.;

государственный долг республики превышает 20,7 млрд руб.;

в 64 из 99 муниципальных образований заблокированы счета бюджетных учреждений на общую сумму 720 млн руб., в результате чего соцобъекты оказались под угрозой отключения электроэнергии, поставщики отказываются поставлять продукты питания в школы и детсады;

в марте-апреле существует реальный риск несвоевременной выплаты заработной платы.

Что поручил президент

Правительству России до 15 апреля необходимо отчитаться о проведении комплексной проверки исполнения бюджета Хакасии за 2019 год и сверке отчетных данных о просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета, накопленной с 2017 года.

Минфину России президент поручил рассмотреть результаты проверки исполнения бюджета за прошлый год и изучить, как исполняется бюджет в течение первого квартала и первого полугодия 2020 года. Кроме того, ведомство должно представить предложения об оказании республике финансовой поддержки и о мерах по обеспечению сбалансированности бюджета. Сроки исполнения — 20 мая и 20 августа.

Власти Хакасии (поручение адресовано губернатору-коммунисту Валентину Коновалову) должны до 1 мая и 1 августа предоставить федеральному Минфину данные о сбалансированности бюджета с учетом динамики исполнения консолидированного бюджета за первый квартал и первое полугодие 2020 года.

Общий недостаток средств консолидированного бюджета Хакасии составляет около 10,59 млрд руб. «Но, учитывая опыт предоставления помощи в предыдущие годы как Республике Хакасия, так и другим субъектам, разовое получение такой суммы из федерального бюджета считаем маловероятным. В настоящий момент минимальная сумма, в которой нуждается регион, составляет 3,5 млрд руб. — это размер просроченной кредиторской задолженности», — отметили в республиканском минфине.

В федеральном Минфине, в свою очередь, указали, что консолидированный бюджет Хакасии на 2020 год сбалансирован по доходам и расходам. Доходы бюджета предусмотрены с ростом на 13% к уровню 2019 года, в том числе налоговые и неналоговые доходы — с ростом на 10%, расходы — с ростом на 27%, источниками финансирования дефицит обеспечен. Федеральное казначейство сейчас проводит комплексную проверку исполнения бюджета Хакасии за 2019 год и сверяет данные о просроченной кредиторской задолженности, накопленной в 2017–2019 годах, указали в Минфине.

В Госдуме пока не получили письмо Верховного совета Хакасии, сообщила РБК советник спикера нижней палаты Анастасия Кашеварова. Она напомнила, что 4 марта на пленарном заседании Володин «поднял важные вопросы по теме помощи регионам с низким уровнем социально-экономического развития». «Будут проанализированы регионы с дефицитом бюджета. (…) Проблемы Хакасии также будут изучены», — сказала она. Этим займется рабочая группа во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым, в нее войдут главы двух профильных комитетов — Андрей Макаров (комитет по бюджету и налогам) и Алексей Диденко (комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления), а также представители кабмина.

Хакасия — в лидерах по госдолгу

Хакасия занимает второе место среди регионов России по уровню долговой нагрузки, следует из данных федерального Минфина. При собственных доходах региона в размере 21,1 млрд руб. (без учета трансфертов из федерального бюджета) госдолг республики по состоянию на 1 января составлял 20,7 млрд. Таким образом, долговая нагрузка оценивалась на уровне 98% от доходов. На 1 марта госдолг увеличился до 22,5 млрд руб. в связи с тем, что республика привлекла казначейский кредит, уточнили в региональном минфине.

Выше долговая нагрузка только в Мордовии (211%, госдолг превышает налоговые и неналоговые доходы субъекта в два раза).

Казначейский кредит — это бюджетный кредит, предоставляемый Федеральным казначейством на срок до 90 дней для покрытия кассовых разрывов. Он должен быть возвращен до декабря текущего года. Это инструмент управления ликвидностью на случай сезонных колебаний расходов и поступлений налогов, пояснил РБК управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

Он напомнил, что в 2018 году Хакасию перевели на казначейское сопровождение, все расходы бюджета осуществляются теперь только после получения разрешения от регионального управления Федерального казначейства. «Это чем-то похоже на внешнее управление в отношении финансов субъекта. Переводят за накопленные долги и нарушения бюджетных нормативов», — отметил аналитик.

Помощь одного налогоплательщика

Хакасия стала одним из шести регионов, в которых в прошлом году снизились доходы бюджета — на 3,2 млрд руб. Это произошло из-за высокой базы 2018 года, связанной с единовременной уплатой значительного объема НДФЛ, отмечается в аналитическом обзоре агентства АКРА. По словам Пискунова, в 2018 году проблемы республики были на время решены за счет того, что Эдуард Худайнатов, владеющий в Хакасии угольным разрезом «Майрыхский», встал в Абакане на налоговый учет и заплатил в бюджет 5,15 млрд руб. налогов.

Без устойчивого источника налоговых доходов проблема Хакасии решения не имеет, уверен Пискунов. Однако вариант, предусматривающий уплату налогов собственниками предприятий в регионах, где расположены их активы, придется долго внедрять, он затрагивает слишком много заинтересованных лиц, уточняет эксперт.

Консолидированный бюджет Хакасии (бюджет республики плюс бюджеты муниципалитетов) был дефицитным на протяжении многих лет до 2019 года. Прошлый год регион закончил с профицитом: доходы составили 37 млрд руб. (включая дотации из федерального бюджета в размере 4,6 млрд руб. плюс субсидии и субвенции), расходы — около 36 млрд руб., сообщала ранее РБК Счетная палата. Расходы республики при этом были исполнены только на 86%.

Республиканский бюджет (без учета муниципальных образований) на 2020 год принят с дефицитом 2,3 млрд руб. Ожидаемые доходы составляют 35,4 млрд руб. Из них 4,6 млрд руб. — это дотации из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности и частичную компенсацию расходов на повышение зарплат бюджетникам, 7,5 млрд — субсидии и субвенции из федерального бюджета.