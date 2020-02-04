Минфин Хакасии сообщил о нехватке в бюджете денег на школы и детские сады

Консолидированный бюджет Республики Хакасия не сбалансирован на 14 млрд руб. — это более трети ее плановых расходов. Школы и детские сады могут остаться без света и питания из-за долгов, предупреждает региональный минфин

Фото: Колбасов Александр / ТАСС

Министерство финансов Хакасии планирует обратиться в федеральные органы власти в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики, то есть в совокупном бюджете региона и муниципальных образований. На данный момент бюджет на текущий год не сбалансирован на 14 млрд руб., следует из справки регионального минфина, с которой ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил источник в Верховном совете Хакасии.

В пресс-службе республиканского минфина подтвердили РБК, что проблема несбалансированности бюджета есть и сейчас решается вопрос обращения в федеральные органы по этому поводу.

Хакасия — один из немногих регионов, во главе которого стоит представитель оппозиционной парламентской партии: осенью 2018 года республику возглавил коммунист Валентин Коновалов.

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В справке минфина Хакасии отмечается, что 14 млрд руб., на которые не сбалансирован бюджет, это более трети плановых расходов региона на 2020 год (37,7 млрд руб.).