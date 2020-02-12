Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Каждый третий регион России закончил 2019 год с дефицитом бюджета, следует из данных Минфина. Наибольший разрыв между доходами и расходами в Подмосковье. Регионы в прошлом году активно тратили остатки от дотаций предыдущего года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК. Доля таких регионов год к году выросла с 17 до 40%.

Суммарный дефицит 35 регионов оценивается в 233 млрд руб., следует из данных министерства. Еще в 2018 году 26 из них были профицитными, отметил управляющий директор группы рейтингов органов власти кредитного рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 39,4 млрд руб. в 2020 году на поддержку сбалансированности региональных бюджетов за счет остатков средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в 2019 году.

Где наиболее существенный дефицит

Наиболее внушительные суммы бюджетного дефицита у Московской области (74,4 млрд руб.) и Москвы (53,3 млрд руб.). Это два самых богатых российских региона: доходы столицы в 2019 году достигли 2,6 трлн руб. (это примерно пятая часть совокупных доходов консолидированных бюджетов всех регионов), доходы Подмосковья — 739 млрд руб.