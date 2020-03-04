ФРС включилась в борьбу с коронавирусом

Американский регулятор внепланово снизил базовую процентную ставку

ФРС пошла на экстренные меры в связи с распространением коронавируса и падением рынков. Впервые с кризиса 2008 года решение по ставке принималось на экстренном заседании. После решения ФРС курс доллара падал более чем на рубль

Фото: Andrew Harrer / Bloomberg

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, во вторник, 3 марта, понизила базовую процентную ставку до уровня 1–1,25%, опустив ее сразу на 0,5 п.п. (было 1,5–1,75%), следует из сообщения ФРС. Это решение стало внеплановым — заседание ФРС было назначено на 17–18 марта.

Принятие решения в ФРС объяснили распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которое создает дополнительные риски для экономической активности.

В преддверии объявления о решении ФРС Bloomberg сообщил, что чиновники из администрации президента США Дональда Трампа настаивают на снижении ставки, чтобы минимизировать последствия распространения COVID-19 для экономики.

Из-за коронавируса оборот глобальной торговли сократится на 3,75% в 2020 году, предупреждала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По ее прогнозу, из-за снижения спроса в странах ОЭСР замедлится рост цен, а центробанки будут вынуждены в текущем году снизить ключевые процентные ставки в среднем на 1 п.п.

Когда ФРС принимала экстренные решения по снижению ставки Последний раз ФРС внепланово снижала ставку более 11 лет назад, напоминает Bloomberg: октябрь 2008 года — после краха банка Lehman Brothers;

январь 2008 года — после падения фондовых рынков и сигналов о предстоящей рецессии в США;

август 2007 года — на фоне начавшегося кризиса на рынке субстандартной ипотеки;

сентябрь 2001 года — после терактов в Нью-Йорке;

апрель 2001 года — на фоне увеличившейся вероятности рецессии в экономике США;

январь 2001 года — после краха доткомов;

октябрь 1998 года — после финансового кризиса в России и краха хедж-фонда Long Term Capital Management, погоревшего на вложениях в российские ГКО.

На возможность экстренного решения в связи с ситуацией с коронавирусом ФРС намекнула еще 28 февраля. «Мы будем использовать наши инструменты и будем действовать соответствующим образом для поддержки экономики», — говорилось в заявлении регулятора. ФРС снижает ставку с 2019 года, но в осторожном режиме — шагами по 0,25 п.п. (последний раз в октябре). Сразу на 0,5 п.п. ставка в США опускалась в последний раз в 2008 году. До начала последнего раунда снижения ФРС более десяти лет либо повышала, либо удерживала ставку. Снижение до диапазона 1–1,25% означает возвращение процентной ставки на уровни 2017 года.

Фондовый рынок позитивно отреагировал на решение ФРС. Индекс S&P 500 вырос на 2,5%, Dow Jones — на 2,3%, NASDAQ — на 2,4%. Однако вскоре индексы вернулись к тем позициям, на которых находились еще до решения ФРС. Индекс доллара США на новостях о ставке тоже снизился.

Другие меры ФРС ФРС также поручила торговому операционному деску при Федеральном резервном банке Нью-Йорка проводить операции однодневного обратного РЕПО, предлагая банкам ставку 1% с лимитом $30 млрд в день на одного контрагента. В ходе обратного РЕПО Федеральный резерв покупает ценные бумаги, увеличивая ликвидность в системе (с обязательством обратной продажи через день). Операции прямого и обратного РЕПО нужны ФРС для того, чтобы поддерживать ключевую ставку в целевом диапазоне (сейчас он понижен до 1–1,25%). Во вторник, до экстренного решения ФРС, ставки на рынке однодневного РЕПО с Федеральным резервом достигали 1,8%, то есть были выше целевого диапазона по ключевой ставке. Чтобы не допустить всплеска краткосрочных ставок, ФРС вливает ликвидность в финансовый сектор. Предыдущее неожиданное повышение ставок было зафиксировано в сентябре 2019 года, когда ликвидность на этом рынке аномально снизилась, а краткосрочные ставки по операциям РЕПО подскочили до 10%.

Меры, принятые ФРС, вряд ли приведут к существенному росту совокупного спроса, пишет в обзоре ведущий экономист банка ING Джеймс Найтли. Однако снижение ставок может помочь смягчить стресс в финансовой системе и улучшить настроения инвесторов, отмечает он. Аналитики Goldman Sachs ранее прогнозировали, что ФРС суммарно снизит ставки на 1 п.п. в первом полугодии 2020 года.

ФРС удивила рынок своим решением впервые за несколько лет, и это индикатор того, что она прогнозирует более плохой сценарий для глобального роста по сравнению с теми, что ожидались раньше, рассуждает экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. Этот шаг так или иначе поддержит рынки, хотя волатильность на них сохранится до разрешения ситуации с коронавирусом, добавляет она: «Ущерб глобальному росту в этом году уже неизбежен. С этой точки зрения реакция оправданна». Bloomberg отмечает, что решение ФРС может привести к «волне» снижения ставок по всему миру, хотя у Евросоюза и Японии ресурсов для этого меньше — там ставки уже находятся в отрицательной зоне.

Глава отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос до экстренного решения по ставке в отчете от 2 марта (есть у РБК) указал, что снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов в случае, если другие центробанки не последуют ее примеру, нанесет ущерб доллару (из-за уменьшения дифференциала в ставках между США и еврозоной/Японией). Дополнительное давление на курс доллара к мировым валютам могут оказать выборы в США, а точнее политическая неопределенность, с ними связанная, считает Саравелос. Решение ФРС — «это, определенно, нехорошо для доллара», согласен глава валютных стратегий TD Securities Марк Маккормик (его цитирует Reuters), так как «федеральный резерв уменьшает привлекательность долларового керри-трейда [заработка на разнице ставок с экономиками, где ставки ниже, чем в США]».

Что это значит для ЦБ

Заседание совета директоров российского Центробанка должно состояться 20 марта, через два дня после запланированного заседания ФРС. Регулятор снижает ставку с лета 2019 года — в большинстве случаев на 0,25 п.п., сейчас она составляет 6%.

ЦБ не будет принимать экстренных решений, отмечает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук, но для российского регулятора решение ФРС — аргумент в пользу снижения ставки, особенно при условии, что рынки будут находиться в состоянии «шторма» в момент заседания ЦБ. Возможно, это приведет к снижению сразу на 0,5 п.п., допускает Романчук.

Снижение ставки ЦБ, «в которое инвесторы уже перестали верить», возвращается в повестку дня, написал в своем Telegram-канале директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов. «Конечно, после таких новостей мы увидим ралли в рискованных активах (оно уже началось). Но фундаментально никакие риски никуда не ушли», — отметил он. Индекс РТС после заявления американского регулятора подскочил на 2,5% и сохранил эти уровни, индекс Мосбиржи — примерно на 1%.

Решение ФРС положительно сказалось на рубле, указывает Донец. До объявления доллар стоил 66,5 руб., через час после — 65,4 руб. (впрочем, позднее он поднялся до 65,9 руб.). Центробанк опустит ставку дважды на 0,25 п.п. в марте и апреле, если курс доллара не будет стабильно выше 66,5 руб., считает аналитик.