ФРС США снизила ставку впервые с 2008 года

Рынок фьючерсов на ставку ФРС накануне заседания оценивал вероятность снижения на 25 б.п. в 82%, снижения на 50 б.п. — в 18%, а другие варианты решения в принципе не закладывал, писали аналитики «ВТБ Капитала». Федрезерв фактически вынужден снизить ставку, указывал накануне заседания главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович: рынки уже приготовились к этому.
Вектор мягкой монетарной политики Федрезерва во многом определит действия по снижению ставок других центробанков, в том числе российского, указывает Покатович. 75% центробанков в этом году смягчают, а не ужесточают денежно-кредитную политику, оценил Максим Коровин из «ВТБ Капитала». Российский ЦБ на прошлой неделе второй раз за лето опустил ключевую ставку на 25 б.п. — до 7,25% годовых, допустил новое снижение уже на одном из ближайших заседаний, а переход к нейтральной денежно-кредитной политике (ключевая ставка 6–7% при годовой инфляции 4%) в первой половине 2020 года. До этого резко снизил ключевую ставку Банк Турции, на смягчение политики намекнул Европейский центральный банк.
Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе в середине июля не оставило сомнений в грядущем снижении ключевой ставки. Торговая напряженность и опасения по поводу глобального роста оказывают давление на экономическую активность и перспективы, в последние месяцы неопределенность увеличилась, предупредил он, и есть риск, что слабая инфляция окажется более устойчивой, чем это прогнозируют. «Заявления Пауэлла слишком прозрачные, чтобы оставались сомнения в снижении ставки», — указывал директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Непонятно лишь, насколько далеко в этом снижении американский регулятор готов зайти.
Вслед за выступлением Пауэлла о необходимости действовать на опережение в денежно-кредитной политике заявили еще два представителя американского регулятора: глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс и заместитель председателя ФРС Ричард Кларида. Оба комментария породили на рынках ожидания снижения ключевой ставки в июле сразу на 50 б.п., указывала в обзоре экономист Bank of America Merrill Lynch Мишель Мейер: чтобы скорректировать эти ожидания обратно в сторону снижения на 25 б.п., ФРС пришлось опубликовать заявление о том, что речь Уильямса была «академической», а не сигналом о резком снижении ставки.
Экс-председатель ФРС Джанет Йеллен накануне заседания заявила, что поддерживает снижение ставки на 25 б.п. США — часть мировой экономики, подчеркнула она, и необходимо учитывать ситуацию в других регионах, в частности в Европе и Азии.
Дональд Трамп в понедельник, напротив, раскритиковал такой вариант в своем Twitter: по его словам, небольшого снижения ставок недостаточно для американской экономики. Экономисты Morgan Stanley ждали снижения сразу на 50 б.п. — с их точки зрения, это было необходимо, чтобы предупредить риски более резкого замедления экономического роста. Рынкам может не хватить «умеренного смягчения» монетарной политики США, а для продолжения роста понадобится «монетарный шок», рассуждал Покатович.
После того как ФРС в июне отчетливо намекнула на снижение ставок, в США вышел целый ряд макроэкономических данных, оказавшихся существенно лучше ожиданий, писал аналитик Сбербанка Юрий Попов, однако Федрезерв сохранил мягкую риторику ввиду неопределенности перспектив глобальной торговли и экономического роста. ЕЦБ принял решение не менять ставки на прошлой неделе, поэтому у ФРС, судя по всему, будет меньше причин понизить ставку более ощутимо, чем на 25 б.п., отмечали в обзоре аналитики Альфа-банка.
Снижение на 25 б.п. ожидалось и аналитиками, и инвесторами, поэтому вряд ли сильно повлияет на рынки, считает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Кирилл Тремасов также не ждет реакции российского рынка на снижение на 25 б.п.
Для рубля и политики ЦБ намного более важен сигнал ФРС относительно дальнейших действий и того, насколько они будут соотноситься с текущими ожиданиями, говорит Полевой. Решения ФРС отразятся на уровне нейтральной ставки в России, полагает Полевой.
Рынок ждет снижения ставки ФРС на 100 б.п. до конца 2020 года, отмечала главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Сигнал ФРС о дальнейшем снижении ставки создаст благоприятный фон и для рубля, и для будущих действий ЦБ, рассуждает она: рубль, вероятно, сохранится в диапазоне 62,5–63,5 за доллар, а у ЦБ будут относительно стабильные внешние условия для продолжения снижения ставки.