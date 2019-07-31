ФРС США снизила ставку впервые с 2008 года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,60 +0,09 EUR Бирж. 70,47 -0,35 Brent 65,16 +1,56% USD Нал. 64,20 62,16 EUR Нал. 71,24 69,38 USD ЦБ 63,42 +0,04 EUR ЦБ 70,74 +0,14 EUR/USD 1,1083 -0,0070 BTC/USD Бирж. 9 998,20 +409,22 IMOEX 2 739,50 +0,18% RTSI 1 360,04 +0,53% DJIA 26 985,53 -0,78% Nasdaq 8 226,49 -0,57%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
AMD $32 (+3,73%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+40,62%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+27,01%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
НМТП ₽8,21 (+6,76%) прогноз ВТБ Капитал к 25.07.20
AMD $32 (+3,73%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+40,62%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+27,01%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
НМТП ₽8,21 (+6,76%) прогноз ВТБ Капитал к 25.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 63,42 (+0,04) Quote, 13:10
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 70,74 (+0,14) Quote, 13:10
Умер режиссер мюзиклов «Призрак оперы» и «Кабаре» Харольд Принс Общество, 22:35 Патриарх Кирилл назвал главную проблему развития цифровых технологий Общество, 22:28 В Калифорнии разбился военный истребитель Политика, 22:16 ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов Общество, 22:14 Суд в Лондоне разморозил активы поставщика рыбы для McDonald's в России Бизнес, 22:08 NBC узнал о полученных разведданных о смерти сына бен Ладена Общество, 22:07 В Южной Корее фанаты обратятся в суд из-за отказа Роналду выйти на поле Спорт, 22:02 Производитель Ray-Ban купит долю в голландской сети оптики за €5,5 млрд Бизнес, 21:56 У москвича при нападении отобрали сумку с 5 млн руб. Общество, 21:51 «Реал» и «Фенербахче» забили восемь голов на двоих на турнире в Мюнхене Спорт, 21:50 Глава МИД Малайзии потребовал не спешить с обвинениями по крушению MH17 Политика, 21:50 Генеральный директор «Спартака» назвал новичка команды топовым игроком Спорт, 21:07 Facebook представила результаты работы над прибором для чтения мыслей Технологии и медиа, 21:06 ФРС США снизила ставку впервые с 2008 года Финансы, 21:01
Финансы ,  
0 
ФРС США снизила ставку впервые с 2008 года
ФРС США впервые за десятилетие снизила ставку, полностью оправдав ожидания аналитиков и рынка. От американского регулятора ждут дальнейшего смягчения, как и от других центробанков, в том числе российского
Фото: Zuma / ТАСС

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые со времен глобального финансового кризиса снизила базовую процентную ставку. Она опустилась на 25 базисных пунктов — с 2,25–2,5 до 2–2,25%, следует из материалов ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей.

Аналитики накануне заседания были практически уверены в снижении на 25 б.п.: 72 из 84 опрошенных Bloomberg экономистов ждали именно такого снижения, 11 — что ставка останется неизменной. Один прогнозировал снижение сразу на 50 б.п.

Более десяти лет ФРС либо повышала, либо удерживала ставку. В 2007–2008 годах Федрезерв агрессивно снижал ставку с 5,25% практически до нуля (0–0,25% в декабре 2008 года), чтобы поддержать экономику США, пострадавшую от кризиса. В сентябре 2012 года, чтобы снизить долгосрочные процентные ставки и стимулировать экономический рост, регулятор начал программу количественного смягчения: каждый месяц покупал казначейские и ипотечные облигации на сумму $85 млрд.

В декабре 2013 года ФРС стала ежемесячно сокращать покупки вплоть до полного сворачивания программы осенью 2014 года. А в 2015 году на фоне восстановления экономики Федрезерв приступил к постепенному повышению ставки. В последний раз он поднял ее в декабре 2018 года, и это сопровождалось критикой со стороны президента США Дональда Трампа и призывами Белого дома сделать паузу в ужесточении политики из-за околонулевой инфляции.

Регуляторы смягчаются

Рынок фьючерсов на ставку ФРС накануне заседания оценивал вероятность снижения на 25 б.п. в 82%, снижения на 50 б.п. — в 18%, а другие варианты решения в принципе не закладывал, писали аналитики «ВТБ Капитала». Федрезерв фактически вынужден снизить ставку, указывал накануне заседания главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович: рынки уже приготовились к этому.

Вектор мягкой монетарной политики Федрезерва во многом определит действия по снижению ставок других центробанков, в том числе российского, указывает Покатович. 75% центробанков в этом году смягчают, а не ужесточают денежно-кредитную политику, оценил Максим Коровин из «ВТБ Капитала». Российский ЦБ на прошлой неделе второй раз за лето опустил ключевую ставку на 25 б.п. — до 7,25% годовых, допустил новое снижение уже на одном из ближайших заседаний, а переход к нейтральной денежно-кредитной политике (ключевая ставка 6–7% при годовой инфляции 4%) в первой половине 2020 года. До этого резко снизил ключевую ставку Банк Турции, на смягчение политики намекнул Европейский центральный банк.

Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе в середине июля не оставило сомнений в грядущем снижении ключевой ставки. Торговая напряженность и опасения по поводу глобального роста оказывают давление на экономическую активность и перспективы, в последние месяцы неопределенность увеличилась, предупредил он, и есть риск, что слабая инфляция окажется более устойчивой, чем это прогнозируют. «Заявления Пауэлла слишком прозрачные, чтобы оставались сомнения в снижении ставки», — указывал директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Непонятно лишь, насколько далеко в этом снижении американский регулятор готов зайти.

Постепенное смягчение

Вслед за выступлением Пауэлла о необходимости действовать на опережение в денежно-кредитной политике заявили еще два представителя американского регулятора: глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс и заместитель председателя ФРС Ричард Кларида. Оба комментария породили на рынках ожидания снижения ключевой ставки в июле сразу на 50 б.п., указывала в обзоре экономист Bank of America Merrill Lynch Мишель Мейер: чтобы скорректировать эти ожидания обратно в сторону снижения на 25 б.п., ФРС пришлось опубликовать заявление о том, что речь Уильямса была «академической», а не сигналом о резком снижении ставки.

Экс-председатель ФРС Джанет Йеллен накануне заседания заявила, что поддерживает снижение ставки на 25 б.п. США — часть мировой экономики, подчеркнула она, и необходимо учитывать ситуацию в других регионах, в частности в Европе и Азии.

Дональд Трамп в понедельник, напротив, раскритиковал такой вариант в своем Twitter: по его словам, небольшого снижения ставок недостаточно для американской экономики. Экономисты Morgan Stanley ждали снижения сразу на 50 б.п. — с их точки зрения, это было необходимо, чтобы предупредить риски более резкого замедления экономического роста. Рынкам может не хватить «умеренного смягчения» монетарной политики США, а для продолжения роста понадобится «монетарный шок», рассуждал Покатович.

После того как ФРС в июне отчетливо намекнула на снижение ставок, в США вышел целый ряд макроэкономических данных, оказавшихся существенно лучше ожиданий, писал аналитик Сбербанка Юрий Попов, однако Федрезерв сохранил мягкую риторику ввиду неопределенности перспектив глобальной торговли и экономического роста. ЕЦБ принял решение не менять ставки на прошлой неделе, поэтому у ФРС, судя по всему, будет меньше причин понизить ставку более ощутимо, чем на 25 б.п., отмечали в обзоре аналитики Альфа-банка.

Последствия для России

Снижение на 25 б.п. ожидалось и аналитиками, и инвесторами, поэтому вряд ли сильно повлияет на рынки, считает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Кирилл Тремасов также не ждет реакции российского рынка на снижение на 25 б.п.

Для рубля и политики ЦБ намного более важен сигнал ФРС относительно дальнейших действий и того, насколько они будут соотноситься с текущими ожиданиями, говорит Полевой. Решения ФРС отразятся на уровне нейтральной ставки в России, полагает Полевой.

Рынок ждет снижения ставки ФРС на 100 б.п. до конца 2020 года, отмечала главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Сигнал ФРС о дальнейшем снижении ставки создаст благоприятный фон и для рубля, и для будущих действий ЦБ, рассуждает она: рубль, вероятно, сохранится в диапазоне 62,5–63,5 за доллар, а у ЦБ будут относительно стабильные внешние условия для продолжения снижения ставки.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ФРС США, ключевая ставка ФРС, Ставка ЦБ
Материалы по теме
Процентный запас: почему ФРС не стоит поддаваться давлению Трампа
Экономика
Bloomberg узнал об уверенности Трампа в полномочиях уволить главу ФРС США
Политика
Центробанки Турции и Европы синхронно сообщили о смягчении политики
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter