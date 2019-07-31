ФРС США снизила ставку впервые с 2008 года

ФРС США впервые за десятилетие снизила ставку, полностью оправдав ожидания аналитиков и рынка. От американского регулятора ждут дальнейшего смягчения, как и от других центробанков, в том числе российского

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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые со времен глобального финансового кризиса снизила базовую процентную ставку. Она опустилась на 25 базисных пунктов — с 2,25–2,5 до 2–2,25%, следует из материалов ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей.

Аналитики накануне заседания были практически уверены в снижении на 25 б.п.: 72 из 84 опрошенных Bloomberg экономистов ждали именно такого снижения, 11 — что ставка останется неизменной. Один прогнозировал снижение сразу на 50 б.п.

Более десяти лет ФРС либо повышала, либо удерживала ставку. В 2007–2008 годах Федрезерв агрессивно снижал ставку с 5,25% практически до нуля (0–0,25% в декабре 2008 года), чтобы поддержать экономику США, пострадавшую от кризиса. В сентябре 2012 года, чтобы снизить долгосрочные процентные ставки и стимулировать экономический рост, регулятор начал программу количественного смягчения: каждый месяц покупал казначейские и ипотечные облигации на сумму $85 млрд.

В декабре 2013 года ФРС стала ежемесячно сокращать покупки вплоть до полного сворачивания программы осенью 2014 года. А в 2015 году на фоне восстановления экономики Федрезерв приступил к постепенному повышению ставки. В последний раз он поднял ее в декабре 2018 года, и это сопровождалось критикой со стороны президента США Дональда Трампа и призывами Белого дома сделать паузу в ужесточении политики из-за околонулевой инфляции.