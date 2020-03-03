СМИ узнали о планах Трампа добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса

По данным Bloomberg, чиновники из администрации президента настаивают, чтобы регулятор снизил ставку еще до заседания в середине марта. Они считают, что это позволит уменьшить экономические последствия коронавируса

Джером Пауэлл (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает ряд действий, которые позволят минимизировать последствия распространения коронавируса COVID-19 для экономики. Среди них — снижение базовой процентной ставки ФРС, пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, на снижении ставок настаивают директор Национального экономического совета при Белом доме США Ларри Кудроу и министр финансов Стивен Мнучин. Они выступают за то, чтобы это произошло до заседания регулятора, которое запланировано на 17-18 марта.

Председатель ФРС Джером Пауэлл уже дал понять, что регулятор может пойти на снижение ставки, пишет агентство. В частности, 28 февраля он заявил, что коронавирус «создает растущие риски для экономической деятельности», в связи с чем ФРС «будет использовать все инструменты и действовать соответствующим образом для поддержки экономики».

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