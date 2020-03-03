4-летний приговор ушел на апелляцию

Дело Константина Котова направлено на новое рассмотрение

Согласно решению кассационного суда, дело гражданского активиста Константина Котова рассмотрит новый состав судей. Пересмотреть вынесенный ему приговор — 4 года колонии — после поручения президента России просила Генпрокуратура

Константин Котов во время оглашения приговора в Тверском районном суде (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Новое апелляционное рассмотрение и СИЗО

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве 2 марта направил на новое апелляционное рассмотрение иным составом суда дело гражданского активиста Константина Котова, осужденного на четыре года колонии по статье о неоднократных нарушениях на акциях (ст. 212.1 УК). Такое решение приняла тройка судей под председательством Елены Васильевой.

Таким образом, отменено решение по апелляции, утвердившее приговор Котову. Суд оставил активиста под стражей до новой апелляции.

Скорее всего, Котова снова этапируют в один из московских СИЗО, где он будет дожидаться нового рассмотрения апелляции в Мосгорсуде, пояснила журналистам его защитник, адвокат Мария Эйсмонт. Она отметила, что у кассационного суда было много вариантов действий вплоть до отмены приговора первой инстанции и вынесения нового. «Дело Котова рано или поздно будет прекращено по реабилитирующим основаниям. Но, конечно, нам бы хотелось, чтобы он прошел минимальное количество инстанций для этого», — сказала Эйсмонт, добавив, что силы, время и желание бороться дальше у его защиты есть.

Приговор Котову, вынесенный в сентябре прошлого года, обжаловала как защита, так и гособвинение — во время рассмотрения дела в первой инстанции гособвинитель запрашивал для него четыре с половиной года колонии, при рассмотрении апелляции представитель прокуратуры настаивал, что наказание Котову следует оставить в силе.

Однако в январе этого года президент Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову проверить законность вынесенного Котову приговора. Вскоре заместитель генпрокурора Леонид Коржинек направил в суд кассационное представление, где вопреки первоначальной позиции Генпрокуратуры назвал приговор чрезмерно суровым.

Поддержать Котова в суд в понедельник пришли протоиерей Алексей Уминский, политик Дмитрий Гудков, бывший заключенный по «московскому делу» Самариддин Раджабов.

35-летний Константин Котов стал вторым в России осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Первым был гражданский активист Ильдар Дадин, которого в конце 2015 года приговорили к трем годам колонии. После этого Конституционный суд также поручил пересмотреть его дело, и президиум Верховного суда отменил приговор. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев в 2017 году заявил, что возражает против применения ст. 212.1 УК и поддерживает ее отмену. Котова задержали 10 августа во время несогласованной акции возле здания администрации президента на Старой площади, при этом принять в ней участие активист, по сути, не успел: полицейские отвели его в автозак сразу после выхода из станции метро «Китай-город». До этого Котова в течение года несколько раз штрафовали из-за участия в митингах и пикетах, так что СКР предъявил ему обвинение по ст. 212.1 УК — она предусматривает уголовное наказание, если человек более двух раз в течение полугода привлекался к административной ответственности за нарушения на акциях.

Команда из 14 адвокатов и право на защиту

Котов участвовал в заседании по видеосвязи из колонии в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание. «Мое дело простое, как дважды два. Если бы не желание кого-то во власти показательно наказать меня, как и других фигурантов «московского дела», оно бы развалилось еще на стадии предварительного следствия. Вместо этого следствие с упорством, достойным лучшего применения, продолжает издеваться над правом и правосудием. Мое дело не уникально, репрессивная машина, к сожалению, не останавливается», — сказал Котов. Он также напомнил о делах «Сети» и «Нового величия» — по последнему проходит Анна Павликова, на которой Котов уже после ареста женился.

«Желаю всем действовать по своей совести. Если совесть вступает в конфликт с законодательством, его формальными нормами, то винить в этом стоит последнее. Существование таких статей УК, как 212.1, говорит о серьезнейших проблемах, которые мы должны решить», — сказал осужденный активист.