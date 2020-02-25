Биометрия пошла по пекинскому пути

МВД протестирует в Москве комплексную систему распознавания граждан

МВД разрабатывает городскую систему распознавания преступников и подозреваемых с помощью видеокамер не только по лицу, но и по голосу, радужке, а возможно, и по походке. Запустить систему хотят до конца 2021 года

Фото: Егор Алеев / ТАСС

МВД России разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения. По планам ведомства, искусственный интеллект будет узнавать человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам на открытых частях тела. Об этом РБК сообщил Данила Николаев, гендиректор Русского биометрического общества, участвующего в разработке проекта. Информацию о разработке системы подтвердил советник главы МВД Владимир Овчинский.

На данном этапе ведомство планирует провести опытно-конструкторскую работу для разработки системы, внедрить ее планируется до конца 2021 года.

Система будет разработана в рамках государственной программы «Безопасный город» в Москве, и технология получит финансирование из бюджета этого проекта, сообщил Овчинский, добавив, что ее тестирование станет одним из проектов «регуляторной песочницы» для развития искусственного интеллекта (ранее соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы).

Интеграция с отпечатками пальцев и ДНК

Ведущий научный сотрудник научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД России Геннадий Пучков объявил о разработке ФИСБУ в октябре 2019 года в рамках выставки «Интерполитех-2019». Он говорил, что началась разработка и внедрение софта, позволяющего анализировать большой объем неструктурированных данных с помощью искусственного интеллекта. В перспективе, по его словам, «можно рассмотреть создание ПО, которое могло бы оперативно определять степень эмоционально-психического состояния проверяемых граждан».

Данила Николаев сообщил, что пока не видел утвержденного технического задания проекта или принятых «дорожных карт». Но из обсуждений следует, что ФИСБУ будет не только применяться при распознавании лиц через камеры, но и взаимодействовать с другими ведомственными системами. «Предположительно, система будет работать следующим образом: с места преступления собирают все следы, в том числе отпечатки пальцев, волосы или слюну подозреваемого. Далее эти следы сканируют в действующую систему. Она выдает перечень предполагаемых лиц, при необходимости эксперт-криминалист проводит дополнительную оценку. Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам», — описал он принцип работы. Откуда у МВД появится база данных с анализами ДНК подозреваемых, министерство пока не уточняет, сказал Данила Николаев.

Источник РБК, знакомый с планами ведомства, рассказал, что изначально на разработку проекта в ведомстве попросили несколько миллиардов рублей. По его словам, необходимость затрат объясняли тем, что интеллектуальные права на систему и используемые алгоритмы перейдут государству.

Узнать по походке

МВД также проявило интерес к распознаванию преступника по походке, но пока не включило это в список характеристик для ФИСБУ, знает Данила Николаев. Как уточнил источник РБК, близкий к МВД, локально ведомство уже тестирует разные формы распознавания, в частности, по походке.

Распознавание тела является перспективным направлением для дополнительной идентификации подозреваемого, отмечает один из основателей компании-разработчика 3DiVi Дмитрий Морозов. «Сейчас системы видеонаблюдения могут понимать рост и силуэт человека по умолчанию, как дополнительный фактор, работающий, когда не видно лица», — объяснил он. Но «распознавание человека — это не ДНК-тест, который даст точный результат», — предупреждает технический директор еще одного разработчика решений в сфере распознавания лиц «Вокорд» Алексей Кадейшвили. «Это то, что позволяет сузить круг подозреваемых и найти наиболее вероятные совпадения», — указывает он.

Московская система на 200 тыс. камер

В середине февраля начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин заявил, что ведомство уже запустило в столице систему распознавания лиц на 105 тыс. камер. В городе планируют установить 200 тыс. камер, создав систему распознавания, сопоставимую по масштабам с китайской, а к сентябрю 2020 года система распознавания лиц полностью заработает в метрополитене, говорил ранее мэр Сергей Собянин.

В январе городская целевая программа «Электронная Москва» (принадлежит столичным властям) объявила тендер на поставку оборудования для обработки видеоданных на транспорте. Речь идет о заказе более 450 серверов и системы хранения данных емкостью почти 1,5 петабайта на общую сумму 1,9 млрд руб. В единое видеопространство войдет 175 тыс. камер.

Часть москвичей оказалась недовольна внедрением системы. В октябре 2019 года жительница Москвы Алена Попова подала иск в Савеловский районный суд с требованием признать незаконным применение технологии распознавания лиц в работе камер наблюдения. По ее словам, подобная система является вмешательством в личную жизнь граждан и нарушает закон «О персональных данных». Однако суд отклонил иск, сославшись на то, что в информационной системе «Единый центр хранения данных» не хранятся персональные биометрические данные каждого гражданина, личность человека устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

В январе 2020 года Попова обратилась с повторным иском в Тверской суд, предложив запретить распознавание лиц на митингах и общественных акциях. Следующее слушание по этому делу назначено на 3 марта.