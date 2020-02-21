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Перевалку списывают на берег
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Газета
Перевалку списывают на берег
Газета № 015 (3182) (2102) Бизнес,
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Перевалку списывают на берег
Зачем Минприроды предлагает изменить правила перевозки грузов в российских территориальных водах
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил запретить рейдовую перевалку из соображений экологической безопасности и заручился согласием президента. Экологи за запрет, а бизнес — против: экспорт нефти станет дороже и сложнее
Рейдовая перевалка грузов (Фото: aston.ru)

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин предложил запретить рейдовую перевалку грузов, за исключением сельскохозяйственных, в акваториях российских морей для снижения аварийных случаев. Свои предложения он представил президенту России Владимиру Путину в письме от 26 ноября прошлого года, рассказал РБК федеральный чиновник, знакомый с текстом документа. Эту информацию РБК подтвердил представитель Минприроды.

«Да, подтверждаем факт направления такого письма. Кроме сельхозгрузов, не исключаем возможность вывести из-под действия нового закона и СПГ (сжиженный природный газ)», — сообщил он.

Президент поставил на письме визу «согласен». РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Перевозка грузов в российских территориальных водах сейчас регулируется двумя законами от 1998 года — об исключительной экономической зоне России и о внутренних морских водах. Кобылкин предлагает внести в них поправки, чтобы перевести всю перевалку на специальные береговые комплексы. Там же, где таких комплексов нет, компании смогут осуществлять рейдовую перевалку.

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта (ФАМРТ), которые приводятся в письме, в 2018 году обработка грузов вне портов составила 40 млн т в год, в первой половине 2019 года — 17,5 млн т. Речь идет о погрузке-разгрузке судов борт к борту или через плавучие комплексы. Грузооборот морских портов России в 2019 году составил 840,27 млн т (+2,9% к 2018 году).

Какие аргументы у Кобылкина

Глава Минприроды обосновал свое предложение о запрете рейдовой перевалки данными о более чем 600 чрезвычайных ситуациях только в акватории Черного моря, включающих в себя разливы нефтепродуктов, гибель биоресурсов или попадание химических веществ в воду (в письме не уточняется, за какой период они произошли).

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Особенную опасность глава Минприроды увидел в рейдовой перевалке с крупнотоннажных нефтяных танкеров. «В случае возникновения нештатной ситуации с крупным нефтяным танкером ущерб, причиненный морю и прибрежной зоне, невосполним», — пишет Кобылкин. Предпосылками для аварийных ситуаций, указывает он, является загруженность перегрузочных районов морей судами, участвующими в грузовых операциях, метеоусловия, отсутствие естественных укрытий, удаленность от портов. В случае чрезвычайных ситуаций подход МЧС к таким объектам занимает время.

О письме главы Минприроды знают в профильных ведомствах, в частности в Минэнерго. Вопрос изменения законодательства прорабатывается, подтвердил РБК чиновник Минэнерго. По словам другого федерального чиновника, Минэнерго выступило за исключение СПГ из-под действия нового закона, чтобы изменение правил перевалки не повлияло негативно на грузопоток Севморпути.

В НОВАТЭКе, чьи поставки СПГ составят основную долю грузооборота по Севморпути, заявили, что ждут создания перевалочных комплексов СПГ в Мурманской области и Камчатском крае в соответствии с решениями правительства в местах, где отсутствуют береговые комплексы для подобных грузовых операций. «Проекты реализуются в полном соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе в сфере экологии и природопользования. В настоящий момент правительством приняты решения по финансированию строительства федеральных объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для этих проектов, что позволяет их реализовать в установленные сроки», — сказал представитель компании.

РБК направил запросы в «Роснефть», «Газпром нефть», а также в Минэнерго. Представитель ЛУКОЙЛа от комментариев отказался.

К чему приведет инициатива Минприроды

Собеседник РБК в крупной нефтяной компании сказал РБК, что проработать целесообразность изменения правил морской перевалки поручено с участием специально созданной комиссии при Минтрансе, где есть представители бизнеса. По его словам, значительная часть нефтяных компаний выступает за сохранение перевалки на рейде, потому что в стране недостаточно глубоководных портов, способных принять крупнотоннажные танкеры. Их можно построить, но это будет долго и дорого и, скорее всего, за счет бюджета.

Изменение правил перевалки с запретом ее проведения рейдовым способом негативно отразится на логистике экспортных поставок грузов нефти и нефтепродуктов, говорит собеседник РБК в другой нефтяной компании. «Перевалка в портах дороже и опаснее: при хранении в емкостях из-за скопления газов могут происходить взрывы с гибелью людей. Кроме того, заход судна в порт и его простой требует оплаты и большего времени, чем перевалка борт к борту», — утверждает он. В отдельных регионах изменение правил потребует строительства новых портов и перевалок, например в Арктике, что сопряжено с крупными вложениями.

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Главный редактор «ПортНьюс» Виталий Чернов назвал административный запрет рейдовой перевалки «странной мерой». Чтобы ее убрать, нужно создавать береговую инфраструктуру с соответствующими мощностями, глубинами, что не везде возможно и экономически целесообразно, заметил он. При этом существующие береговые комплексы могут быть загруженными, кэптивными, неудобными, неспециализированными, без достаточной пропускной способности подходных путей. По мнению Чернова, в некоторых случаях рейдовая перевалка даже более экологична, чем береговая. «Например, если сравнивать рейдовую перевалку угля с перевалкой на неспециализированных береговых терминалах, то первая создает меньше проблем для населения, поскольку практически исключает пыление в населенных пунктах. Нефтеналивные грузы также перегружаются на рейде довольно безопасным способом — применяются двухкорпусные конвенционные суда с обязательной обоновкой (изоляция от внешнего рейда, чтобы в случае аварии нефть оказалась в кольце. — РБК)», — говорит эксперт.

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев пояснил РБК, что рейдовой перевалкой нефти сейчас занимаются два рейдовых перевалочных комплекса в Кольском заливе, которые перегружают сырье «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа и «Роснефти» с Новопортовского и Приразломного месторождений, а также с терминала «Варандей». Речь идет о комплексах «ЛК Волга» и «Норд», которые в 2019 году перевалили на экспорт 18,2 млн т нефти. Остановка их работы при таком запрете приведет к разрушению челночных схем перевозок нефти в Арктике, указывает Григорьев.

В отличие от бизнеса экологи поддерживают введение запрета на рейдовую перевалку нефтяных и газовых грузов в морях. Руководитель энергетических программ российского Greenpeace Владимир Чупров назвал запрет обоснованным. «Риск разлива нефти или нефтепродуктов в результате рейдовой перевалки выше, чем при перевалке с терминала на борт. Это связано с тем, что обеспечить устойчивость двух судов в сложных метеоусловиях сложнее, чем одного», — отмечает он, выступая и против исключения СПГ из правил запрета рейдовой перевалки.

Авторы: Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова.
Теги: запрет на экспорт нефти , грузовые перевозки , порт , Кобылкин , Путин
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