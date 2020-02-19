Два миллиарда для второго мультиплекса

Роспечать урезала субсидии на распространение телесигнала в малых населенных пунктах

Госсубсидии на поддержку вещания в небольших городах ряда телеканалов, в том числе СТС, ТВ3, «Муз ТВ», в 2020 году сократились. А для православного «Спаса», получившего максимальную выплату в 2019-м, субсидия пока не предусмотрена

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) в конце января 2020 года заключило соглашения с семью телевещателями, входящими в так называемый второй цифровой мультиплекс: СТС, «Домашним», «Пятницей», ТВ3, «Муз ТВ», РЕН ТВ и «Звездой». Каждый из этих телеканалов в 2020 году получит по 250 млн руб. на распространение своего сигнала в населенных пунктах, где проживают менее 100 тыс. человек. Об этом свидетельствуют материалы Единого портала бюджетной системы РФ.

Договоры заключены, подтвердила РБК начальник отдела по связям с общественностью Роспечати Анфиса Храмова. По ее словам, «в ближайшее время каналы второго мультиплекса начнут получать деньги через Федеральное казначейство». В Национальной медиа группе (РЕН ТВ, СТС и «Домашний») подтвердили заключение соглашений с Роспечатью, представители других телеканалов отказались от комментариев.

В декабре прошлого года аналогичные субсидии были больше, максимальная — для телеканала «Спас» — превышала 1,1 млрд руб.

Что такое цифровые мультиплексы В октябре 2019 года в России завершился переход с аналогового на цифровой формат вещания. В результате практически всему населению страны стали доступны каналы двух цифровых мультиплексов — двух пакетов каналов (по десять в каждом), вещающих на одной частоте. В первый мультиплекс входят: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России. Во второй — СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», РЕН ТВ, «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас».

Почему государство поддерживает коммерческое ТВ

До 2019 года государство субсидировало распространение сигнала в небольших городах и селах только каналам первого мультиплекса, которые в соответствии с указом президента от 24 июня 2009 года считаются обязательными общедоступными.

В рамках перехода на «цифру» планировалось, что вещатели из второго мультиплекса будут сами оплачивать распространение своего сигнала на всю страну. Но эти затраты оказались для них неподъемными. Минкомсвязь ранее приводила такой пример: при вещании в аналоге, когда сигнал был доступен лишь в избранных городах, десять телеканалов второго мультиплекса вместе тратили в год на распространение не более 500 млн руб. С переходом на «цифру» и, как следствие, расширением географии вещания эти затраты выросли до 13 млрд руб. (или 1,3 млрд руб. в расчете на один канал).

Вещание в малых городах и селах является для каналов «существенным экономическим обременением», констатировала в прошлом октябре Минкомсвязь. Чтобы каналы второго мультиплекса могли постоянно получать поддержку из федерального бюджета, министерство предложило внести изменения в закон «О СМИ», уравняв в правах первый и второй мультиплексы.

Как изменился размер субсидий

Первый раз коммерческие телеканалы получили господдержку в декабре 2019 года. До внесения поправок в закон о СМИ субсидии были оформлены как разовая помощь, объяснили в Минкомсвязи. Деньги на 2020 год оформляются так же.

В декабре поддержка вещателей второго мультиплекса составила от 684 млн до 1,107 млрд руб. в зависимости от размера авансового платежа в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, которая доводит сигнал до зрителей, — чем больше канал заплатил подрядчику, тем меньше был размер субсидии.

В 2020 году размер субсидий снизился. Из ответа начальника отдела по связям с общественностью Роспечати следует, что восьми каналам будет перечислено около 2 млрд руб., то есть по 250 млн руб. на каждый. Уже подписаны семь договоров, в ближайшие дни будет заключено соглашение и с ТНТ. Представитель «Газпром-Медиа» (владельца ТНТ) это не прокомментировал. Господдержка пока не предусмотрена каналу «Спас», получившему в декабре наибольшую субсидию — 1,107 млрд руб. Представитель «Спаса» Татьяна Леоненко отказалась от комментариев.

Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Роспечать деньги не предоставляет, субсидии этому вещателю заложены в едином бюджете СНГ.

Субсидии вещателям первого мультиплекса в этом году остались на уровне прошлого года — от 1,116 млрд руб. «Карусели» до 1,285 млрд руб. «Первому каналу».

На что рассчитывают телеканалы

В Роспечати говорят, что выделенные средства не компенсируют все расходы каналов второго мультиплекса на распространение сигнала. «Покрытие имеющегося дефицита прорабатывается, окончательного решения пока нет», — сообщила Анфиса Храмова.

Вещатели второго мультиплекса продолжают переговоры с чиновниками об увеличении субсидий, утверждают топ-менеджеры двух телевизионных холдингов. Представители всех десяти телеканалов отказались официально комментировать подобные переговоры.

«Минкомсвязь предпримет все необходимое для полноценной работы второго мультиплекса», — сообщил РБК заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, отказавшись от дальнейших комментариев.