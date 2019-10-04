Минкомсвязь решила изменить закон о СМИ для поддержки развлекательного ТВ

Минкомсвязь подготовила поправки в закон «О СМИ», которые позволят еще десяти телеканалам — СТС, ТНТ, «Пятнице», «Муз ТВ», ТВ3 и другим — получать субсидии из бюджета на вещание в небольших населенных пунктах

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило поправки в ст. 32.1 закона «О СМИ», уточняющие, какие телеканалы должны считаться «обязательными общедоступными». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Предложенные изменения позволят вдвое увеличить число обязательных общедоступных каналов, то есть тех, сигнал которых должен принимать житель любого населенного пункта. Все кабельные и спутниковые операторы распространяют обязательные общедоступные каналы на безвозмездной основе. Сейчас к ним относится десять каналов так называемого первого цифрового мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России.

Есть еще и второй цифровой мультиплекс, в который входят уже коммерческие, преимущественно развлекательные телеканалы: СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда», «Мир» и «Спас». В рамках перехода с аналогового на цифровое вещание они также должны быть доступны практически всему населению страны.

«Решение данной задачи достигается путем возложения на вещателей телеканалов второго мультиплекса обязанности по обеспечению распространения таких телеканалов на территории проживания населения Российской Федерации», — указано в пояснительной записке к законопроекту. Далее его авторы напоминают, что государство сегодня субсидирует из федерального бюджета вещателям первого мультиплекса распространение их сигнала в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек.

Каналы второго мультиплекса такой господдержки не получают, и для них вещание в небольших городах, констатирует Минкомсвязь, «является существенным экономическим обременением», поскольку распространение сигнала в малочисленных населенных пунктах убыточно.