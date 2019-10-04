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Технологии и медиа ,  
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Минкомсвязь решила изменить закон о СМИ для поддержки развлекательного ТВ
Минкомсвязь подготовила поправки в закон «О СМИ», которые позволят еще десяти телеканалам — СТС, ТНТ, «Пятнице», «Муз ТВ», ТВ3 и другим — получать субсидии из бюджета на вещание в небольших населенных пунктах
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило поправки в ст. 32.1 закона «О СМИ», уточняющие, какие телеканалы должны считаться «обязательными общедоступными». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Предложенные изменения позволят вдвое увеличить число обязательных общедоступных каналов, то есть тех, сигнал которых должен принимать житель любого населенного пункта. Все кабельные и спутниковые операторы распространяют обязательные общедоступные каналы на безвозмездной основе. Сейчас к ним относится десять каналов так называемого первого цифрового мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России.

Есть еще и второй цифровой мультиплекс, в который входят уже коммерческие, преимущественно развлекательные телеканалы: СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда», «Мир» и «Спас». В рамках перехода с аналогового на цифровое вещание они также должны быть доступны практически всему населению страны.

«Решение данной задачи достигается путем возложения на вещателей телеканалов второго мультиплекса обязанности по обеспечению распространения таких телеканалов на территории проживания населения Российской Федерации», — указано в пояснительной записке к законопроекту. Далее его авторы напоминают, что государство сегодня субсидирует из федерального бюджета вещателям первого мультиплекса распространение их сигнала в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек.

Каналы второго мультиплекса такой господдержки не получают, и для них вещание в небольших городах, констатирует Минкомсвязь, «является существенным экономическим обременением», поскольку распространение сигнала в малочисленных населенных пунктах убыточно.

Ранее чиновники Минкомсвязи приводили такие цифры: за распространение своего сигнала в «цифре» вместе десять каналов второго мультиплекса должны в год платить Российской телевизионной и радиовещательной сети примерно 13 млрд руб. (или 1,3 млрд руб. каждый). Когда эти каналы вещали в «аналоге», их общие затраты на распространение сигнала не превышали 500 млн руб.

«По аналогии с компенсацией расходов вещателей телеканалов первого мультиплекса, законопроект предлагает за счет средств федерального бюджета покрывать расходы вещателей телеканалов второго мультиплекса, если такие расходы связаны с эфирным цифровым наземным вещанием таких телеканалов на территориях малочисленных населенных пунктов», — резюмируют авторы поправок.

Прошедшим летом Минфин в своих методических указаниях по распределению базовых бюджетных ассигнований в 2020–2022 годах назвал господдержку каналов второго мультиплекса приоритетом. Министерство ссылалось на поручение премьера Дмитрия Медведева от 7 мая 2019 года № ДМ-П39-3687Р.

Но в опубликованном проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов субсидии каналам второго мультиплекса не фигурировали. Чтобы каналы второго мультиплекса могли получить господдержку, необходимо сначала изменить законодательство, объяснял отсутствие запланированных субсидий источник РБК на телевизионном рынке. По его прогнозам, поправки должны быть подготовлены, внесены в Госдуму и приняты в эту осень.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин не стал комментировать подготовленный его ведомством законопроект: «Мы работу над [федеральным] бюджетом не комментируем и на кофейной гуще не гадаем. Будет принят документ — поговорим».

РБК направил запросы каналам второго мультиплекса.

«Сегодня перед вещателями стоит важная задача создания и развития новых платформ и форматов контента в соответствии с интересами аудитории», — говорил на прошлой неделе представитель Национальной медиа группы, которая во втором мультиплексе представлена тремя каналами — РЕН ТВ, СТС и «Домашним». Поэтому, по мнению медиахолдинга, вопрос государственной поддержки телеканалов второго мультиплекса, ориентированных на молодую аудиторию, на распространение в городах с численностью менее 100 тыс. человек в таких условиях «еще более актуален».

Если каналам второго мультиплекса будут компенсировать затраты на вещание в городах с населением менее 100 тыс. человек, субсидии из федерального бюджета десяти вещателям, как ранее писал РБК, должны составить порядка 11 млрд руб.

Автор: Сергей Соболев
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