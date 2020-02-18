«Четверка» не готова к встрече

Москва заявила о препятствиях для проведения «нормандского саммита»

Москва заявила об угрозе срыва «нормандского саммита», запланированного на апрель. Киев утверждает, что делает все возможное для его проведения. Что мешает саммиту «четверки» и насколько вероятен срыв встречи, разбирался РБК

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время саммита «лидеров «нормандской четверки» (Фото: Thibault Camus / Reuters)

Почему саммит оказался под угрозой срыва

С заявлением о том, что оснований для встречи «нормандской четверки», запланированной на апрель этого года, пока нет, выступил в понедельник глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя прошедшие на Мюнхенской конференции по безопасности дискуссии. «Сейчас оснований для проведения новой встречи в «нормандском формате» нет, но они могут появиться, если будут выполнены решения последнего саммита «четверки», — заявил российский министр. «Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем», — уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос РБК. Он назвал три фактора, из-за которых Москва считает проведение саммита невозможным. Так, нет прогресса в вопросах разведения сил и средств, взаимодействия по разминированию, включения «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины на постоянной основе, перечислил глава МИД России. По словам Лаврова, у Киева нет желания договариваться о разведении сил на новых участках, как нет желания и готовности к прямому диалогу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Последний саммит в «нормандском формате» прошел в декабре 2019 года в Париже. Там президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, встретившись в этом составе после трехлетнего перерыва, договорились, что минские соглашения об урегулировании конфликта на Украине «продолжают быть основой работы формата», а государства-участники привержены их полному выполнению. Там же они согласились с тем, что до конца 2019 года необходимо полное прекращение огня на востоке Украины, и договорились расширить мандат наблюдательной миссии ОБСЕ, чтобы обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения. Обе договоренности до сих пор не выполнены.

Стороны также поддержали обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех установленных на всех установленных». Эту договоренность удалось реализовать, но не полностью — в конце декабря прошлого года Киев и самопровозглашенные республики обменяли 76 человек (со стороны Киева) на 85 задержанных.

К концу марта Украина и самопровозглашенные республики должны добиться разведения сил в трех новых пунктах в Донбассе. Этот вопрос обсуждается Трехсторонней контактной группой в Минске, но пока согласовать три новых района не удалось.

Киев также должен был интегрировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство (она определяет механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах).

Какова позиция Киева

На парижской встрече было заявлено, что следующий саммит «четверки» пройдет через четыре месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 15 февраля, что сделает все возможное, для того чтобы «нормандский саммит» состоялся в апреле. «Действительно, другой площадки, чем «нормандский формат», который породил минский процесс, не существует. Что в нем мне нравится? Он единственный, который дает сейчас пусть мелкие для кого-то, но результаты», — подчеркнул он, выступая в Мюнхене. При этом украинский лидер напомнил, что необходимо в первую очередь добиться прекращения огня на востоке Украины, а затем развести войска по новому, секторальному принципу под контролем миссии ОБСЕ. Однако высказывание Зеленского о том, что «нормандский формат» является единственным, также не устраивает Москву. «Мы видим, что и украинские коллеги, и европейские партнеры пытаются в этом им подыгрывать, стремятся перевести весь процесс урегулирования в «нормандский формат», исходя из логики, что Россия является стороной конфликта», — сказал Лавров в понедельник. По словам министра, такая логика «ущербна».

Зеленский настаивал на том, что «осуществляется постепенное разведение сил и средств». «Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как специальная мониторинговая миссия ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника», — отметил глава Украины. Говоря о проведении местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей — ОРДЛО, согласно официальной украинской терминологии, — он напомнил позицию Киева, которая заключается в том, что выборы пройдут только тогда, когда Украина вернет контроль над неподконтрольным ей сейчас сегментом границы с Россией. Зеленский настаивает, что хотел бы провести эти выборы в 2020 году одновременно с запланированными на осень местными выборами по всей стране без звуков выстрелов и под контролем Киева над границей. Эта последовательность противоречит позиции Москвы, которая, ссылаясь на минские соглашения, указывает на необходимость сначала провести выборы, а потом уже решать вопрос с границей.

«Мы делаем все, для того чтобы саммит состоялся в апреле, как и было предварительно запланировано», — подчеркнул собеседник РБК в офисе Зеленского, отказавшись от подробного комментария. РБК направил запрос главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, который также занимается переговорами по «нормандской» линии.

Есть ли возможность договориться

Украинский политолог Вадим Карасев скептически оценивает перспективы проведения саммита «четверки» в апреле. «Непонятно, готов ли Зеленский рисковать своим рейтингом, чтобы закрепить особый статус ОРДЛО в Конституции Украины», — отмечает он. Проведенные социологические исследования указывают на то, что украинцы хотят мира, но не готовы пойти на закрепление особого статуса ОРДЛО, и в окружении Зеленского опасаются, что президента могут «обвинить в потакании агрессору», считает эксперт.

Украинский политолог Владимир Фесенко призывает не драматизировать ситуацию с проведением саммита. По его словам, дипломатическое ведомство, по сути, «выполняет функцию рупора российской власти» и оказывает риторическое давление на западных партнеров. Активной частью переговоров занимаются Ермак и помощник президента России Дмитрий Козак, а по их линии работа не останавливается, продолжает он. Он напоминает, что первое и главное условие Киева — прекращение огня: «Невозможно проводить разминирование территорий и разведение сил, пока стреляют». Киев пошел на уступки и, несмотря на продолжение огня, пошел на разведение сил в районе села Золотое. «К чему это привело? Сейчас там снова обстрелы», — отмечает эксперт.

При этом Фесенко допускает, что «формула Штайнмайера» может быть закреплена в украинском законодательстве на постоянной основе, а именно в законе об особом статусе ОРДЛО. Однако ключевое противоречие, на его взгляд, эта мера не разрешит. «Остается проблема в абсолютно разной трактовке, кто получает особый статус. Россия считает, что это особый статус для ЛНР и ДНР. Киев категорически не согласен и считает, что особый статус коснется только органов местного самоуправления, а не непризнанных республик», — напоминает эксперт. Киев не видит самостоятельных ЛНР и ДНР в результате минских соглашений, поясняет он.