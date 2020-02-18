Металл на вес токена

Центробанк одобрил пилотный блокчейн-проект «Норникеля»

В Центробанке одобрили цифровую платформу «Норникеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми металлами. Но, для того чтобы она заработала, в России должны легализовать криптоактивы

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами, сообщил РБК представитель компании. В пресс-службе ЦБ подтвердили, что испытания этой цифровой платформы успешно завершены.

Зачем «Норникелю» цифровая платформа

Особенность платформы — возможность выпуска гибридных токенов, обеспеченных одновременно различными активами. Выпускать цифровые токены на площадке сможет любая компания. «Мы детально изучили новую бизнес-модель и ее соответствие потребностям рынка. Важная деталь сервиса — использование гибридных токенов, которые позволяют легко подстраиваться под запросы бизнеса и потребителей и предоставляют гибкие решения для привлечения инвестиций», — отметил директор департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин (его слова приводятся в сообщении ЦБ).

Президент и крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин анонсировал разработку цифровых платформ для торговли токенами, обеспеченными в том числе металлами, которые производит компания (в частности, никелем и палладием), почти год назад — еще в марте 2019 года. А в декабре он рассказал в интервью Bloomberg о начале тестирования этого инструмента с участием клиентов «Норникеля» — трейдеров Trafigura Group и Traxys, а также бельгийского производителя технологий и электролитов для нанесения гальванических покрытий из драгоценных и цветных металлов и сплавов Umicore.

В торговле будут использоваться токены, которые можно будет обменять на биржевые товары (например, золото, палладий, нефть и газ), права требования, вытекающие из договоров, финансовые инструменты, недвижимость, услуги или другие активы. Выпускать токены, обеспеченные товарами (Asset-Backed Coin, ABC-токены), могут различные организации, а приобретать их — широкий круг инвесторов. Это должно упростить процесс продажи: при использовании токенов не потребуется как-либо перемещать сам товар, все сделки будут отслеживаться благодаря внедрению блокчейна на электронной площадке, говорил Потанин в декабре.

Все эмитенты и владельцы токенов будут обязаны пройти идентификацию на платформе. Идентификация будет организована с учетом требований текущего и проектируемого законодательства. Потанин отмечал, что его инвестиции в подобные цифровые проекты составляют около $100 млн. Цель его компании — добиться того, чтобы 20% торговли металлами в ближайшие несколько лет проходило через эту цифровую платформу.

«Для эмитентов [токенов, обеспеченных товарами] новая технология означает снижение издержек, возможность привлечения финансирования на более выгодных финансовых условиях и повышение ликвидности активов, а для инвесторов — доступ к новым перспективным инструментам для инвестирования», — сказал в понедельник, 17 февраля, старший вице-президент «Норникеля» Сергей Батехин.

Тестирование цифровой платформы «Норникеля» проводилось в регулятивной «песочнице» Центробанка, которая позволяет протестировать инновационные технологии и сервисы на финансовом рынке и в случае их успешного пилотирования инициировать подготовку законодательных изменений, направленных на снятие барьеров для их внедрения. С апреля 2018 года на этой площадке проводятся испытания новых финансовых сервисов, которые не полностью «вписываются» в текущее регулирование, там они могут тестироваться без риска нарушения действующего законодательства, поскольку испытания проводятся без участия клиентов сервиса. Центробанк раскрывал информацию о двух проектах, которые прошли тестирование таким же образом: это перевод карточки образца подписи в цифровой формат (проект Сбербанка) и механизм выдачи кредитов малому бизнесу с использованием фискальных данных о выручке. Сбербанк также сообщал о проведении в «песочнице» тестового ICO (первичного размещения токенов) компании LevelOne.

Почему такие токены нельзя купить в России

Проект цифровой платформы «Норникеля» может стать «первым значимым проектом» в России как по токенизации, так и по практическому промышленному применению технологии распределенных реестров, отметил Батехин. Потанин ранее предупреждал, что в России запустить эту платформу пока не получится, поскольку Госдума до сих пор не приняла закон о цифровых активах. Из-за этого торговая площадка может быть размещена в США, Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии или Сингапуре.

Новый проект «Норникеля» сможет стартовать после принятия и вступления в силу законопроекта «О цифровых финансовых активах». По словам Зимина, по итогам пилота ЦБ предложил включить в этот документ положения, необходимые для внедрения и развития таких решений на формирующемся рынке цифровых активов.

Законопроект «О цифровых финансовых активах» внесли на рассмотрение в Госдуму в марте 2018 года. Но из-за разногласий в правительстве, ЦБ и профессиональном сообществе по вопросам обращения криптовалют и криптоактивов в России принятие закона постоянно откладывается. В ноябре 2019 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить принятие документа, чтобы снизить зависимость от расчетов в традиционных валютах. Как пояснила РБК член координационного совета РСПП по вопросам цифровизации Ольга Войтович, сейчас документ готовят ко второму чтению в Госдуме: в ведомствах обсуждают вопросы возможности использования в России цифровых валют и ограничения на их обращение. «Законопроект находится в высокой степени готовности, и если ведомства придут к компромиссу, то есть вероятность, что его примут уже в весеннюю сессию», — сказала она.

Спрос на гибридные токены, обеспеченные различными активами, может быть очень высоким, если будут соблюдены несколько условий — в частности, юридическая чистота работы платформы, высокая ликвидность на рынке токенов, а также низкий риск возможности потери средств для компаний, выпустивших такие токены, отмечает вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров. «Учитывая то, что при развитии платформы «Норникель» намерен получать одобрения не только со стороны ЦБ, но также Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и FINMA (швейцарский финансовый регулятор. — РБК), платформа может стать международной», — замечает он.

По словам Петрова, благодаря процедуре KYC (политика идентификации «знай своего клиента») торговать на такой платформе смогут участники из различных стран, что позволит решить проблему ликвидности и поддержать высокий спрос. Для инвесторов такие токены — «очень интересный актив», потому они обеспечены реальным товаром, биржевую цену на который можно легко узнать и спрогнозировать, и имеют низкие транзакционные издержки за счет использования блокчейна. Кроме того, простота подключения к системе, возможность сделать это через компьютер или телефон могут заинтересовать большое количество участников, добавляет эксперт. «Процесс эмиссии токенов будет гораздо дешевле, чем IPO. Можно предположить, что владельцы подобных биржевых товаров предпочтут использовать токены для привлечения средств», — заключил он.