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Внедрение блокчейна в контейнерные перевозки перенесли на 2020 год
В 2020 году начнется тестирование блокчейна при оформлении контейнерных перевозок через Большой порт Санкт-Петербурга. К проекту может присоединиться группа FESCO, владеющая портом во Владивостоке
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В первом-втором квартале 2020 года датская судоходная компания AP Moller Maersk и ФГУП «Морсвязьспутник» планируют начать оформление контейнеров в Большом порту Санкт-Петербурга с помощью блокчейн-платформы TradeLens. Об этом РБК рассказали гендиректор «Морсвязьспутника» Андрей Куропятников и замгендиректора по развитию и работе с госорганами Maersk в Восточно-Европейском регионе Андрей Нараевский в рамках Транспортной недели, проходящей в Москве.

В России платформа пока будет работать в тестовом режиме и только для морских внешнеторговых перевозок.

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О том, что Maersk ищет возможность для запуска своей платформы в России, в начале этого года сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию из письма главы Росморречфлота Юрия Цветкова вице-премьеру Максиму Акимову. Издание отмечало, что как сервис платформа станет доступна во втором полугодии.

По словам Куропятникова, запуск блокчейн-платформы в России обсуждался с мая 2018 года. В начале июня этого года вышло соответствующее поручение аппарата правительства, а 5 июня Maersk и Минтранс в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о взаимопонимании. «Морсвязьспутник» выбран в качестве технологического партнера на тестовый период.

Как пояснил Куропятников, сроки запуска практической части эксперимента, то есть, собственно, проведение цепочек поставок в рамках экспортно-импортных операций, сдвинулись на первый-второй квартал следующего года, поскольку для этого потребовались согласования с несколькими ведомствами. «Нужно было привлечь Минэкономразвития для распространения на пилот режима «регуляторных песочниц». Для обеспечения требований по информационной безопасности важно было использование российских алгоритмов криптографии», — отметил Куропятников. «Морсвязьспутник» делает российский сегмент TradeLens, речь идет фактически о создании российского клона глобальной платформы, куда в соответствии с требованиями законодательства по локализации данных будут переданы все технологии и коды. Инвестиции в российскую часть проекта не раскрываются.

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Maersk является крупнейшим контейнерным перевозчиком с долей около 20% мирового рынка. В январе 2018 года Maersk создала совместное предприятие с американской ИТ-компанией IBM для запуска глобальной торговой платформы, построенной на технологии блокчейн. Идея заключалась в том, чтобы снизить себестоимость доставки по всему миру, улучшить прозрачность процессов передачи данных между участниками перевозки и отказаться от неэффективного бумажного документооборота. В августе того же года СП запустило свою платформу TradeLens. Она позволяет записать на токен информацию о товаре, к которой в режиме реального времени могут получить доступ грузоотправители, судоходные компании, операторы портов и терминалов, таможенные органы и др. При использовании технологии блокчейн информацию невозможно подменить незаметно для других участников поставки. На момент запуска к платформе были подключены 94 организаций, в том числе 20 портов и терминалов по всему миру, несколько морских перевозчиков, таможенные органы Нидерландов, Саудовской Аравии, Сингапура, Австралии и Перу.

На ноябрь к платформе был напрямую подключен 61 порт и терминал, а за счет участников TradeLens она обладает информацией из более чем 600 портов и терминалов, говорится в ее презентации (есть у РБК). Помимо России, соглашение о сотрудничестве с платформой заключили власти еще 13 стран, часть из них начала тестировать и внедрять решение.

О перспективах проекта и интереса к нему со стороны транспортной группы FESCO — читайте в материале РБК Pro.

Авторы: Анна Балашова, Тимофей Дзядко, Анна Левинская
Теги: блокчейн, Maersk, Минтранс, логистика
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