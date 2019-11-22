Внедрение блокчейна в контейнерные перевозки перенесли на 2020 год

В 2020 году начнется тестирование блокчейна при оформлении контейнерных перевозок через Большой порт Санкт-Петербурга. К проекту может присоединиться группа FESCO, владеющая портом во Владивостоке

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В первом-втором квартале 2020 года датская судоходная компания AP Moller Maersk и ФГУП «Морсвязьспутник» планируют начать оформление контейнеров в Большом порту Санкт-Петербурга с помощью блокчейн-платформы TradeLens. Об этом РБК рассказали гендиректор «Морсвязьспутника» Андрей Куропятников и замгендиректора по развитию и работе с госорганами Maersk в Восточно-Европейском регионе Андрей Нараевский в рамках Транспортной недели, проходящей в Москве.

В России платформа пока будет работать в тестовом режиме и только для морских внешнеторговых перевозок.

О том, что Maersk ищет возможность для запуска своей платформы в России, в начале этого года сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию из письма главы Росморречфлота Юрия Цветкова вице-премьеру Максиму Акимову. Издание отмечало, что как сервис платформа станет доступна во втором полугодии.

По словам Куропятникова, запуск блокчейн-платформы в России обсуждался с мая 2018 года. В начале июня этого года вышло соответствующее поручение аппарата правительства, а 5 июня Maersk и Минтранс в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о взаимопонимании. «Морсвязьспутник» выбран в качестве технологического партнера на тестовый период.