Потанин заявил о тестировании торговли металлами через криптоплатформу

«Норникель» уже начал тестировать торговлю металлами с помощью токенов, с их помощью скоро может реализовываться до 20% добываемых металлов. В России запустить торговую платформу не получится из-за законодательных ограничений

Владимир Потанин (Фото: Jason Alden / Bloomberg)

Миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью Bloomberg сообщил, что его компания начала тестирование цифровой платформы для торговли металлическими токенами.

Потанин анонсировал разработку цифровых платформ для торговли палладием в марте этого года. «Люди все больше и больше склоняются к использованию децентрализованных сетей и платформ. Мы хотим быть активными участниками этого процесса», — говорил Потанин в мартовском интервью Bloomberg. Сейчас, по словам миллиардера, началось тестирование этих методов торговли, в том числе с участием клиентов «Норникеля» — сингапурской биржи Trafigura Group, бельгийской Umicore и Traxys.

Как пояснил Потанин, в торговле будут использоваться токены, подкрепленные металлами. Их можно будет обменять на сами металлы. Это должно упростить процесс продажи: при использовании токенов не потребуется как-либо перемещать сам металл, все сделки будут отслеживаться благодаря внедрению блокчейна.

По словам Потанина, его инвестиции в подобные цифровые проекты составляют около $100 млн. Цель «Норникеля» — добиться того, чтобы 20% торговли металлом в ближайшие несколько лет проходило через криптоплатформу. Полноценный запуск платформы должен состояться в марте или апреле 2020 года.

В компании Traxys, занимающейся торговлей металлами, подтвердили планы по запуску платформы и участие в проекте.