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Касперская назвала «не взлетевшей» технологию блокчейна

Технология распределенного реестра (блокчейн), которая два года назад широко обсуждалась в России, к настоящему моменту «ушла из научной повестки» и уже не имеет тех перспектив, о которых говорилось раньше. Такое заявление сделала президент ГК InfoWatch Наталья Касперская, выступая на форуме «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи, передает корреспондент РБК.

По мнению Касперской, сейчас Россия находится на пике «кривой Гартнера», иллюстрирующей стадии, через которые проходит технологическое новшество в ходе своего становления. Высшая точка этой кривой — «пик завышенных ожиданий», после которой неизбежно следует разочарование.

«Это значит, что многие из тех технологий, которые сейчас на слуху, не взлетят, часть денег будет потрачена впустую, какие-то направления инвестиций будут провальными», — заявила президент ГК InfoWatch. В качестве примера такой технологии Касперская и привела блокчейн. «Уже стало понятно, что той широты возможностей, о которой тогда говорилось, блокчейн не даст», — пояснила она.

Тем не менее Касперская заявила, что инвестировать следует и в часть проектов, которые «не взлетели», поскольку они все равно будут полезны и принесут стране экономические выгоды.

Технология блокчейна является сейчас одной из» сквозных технологий» цифровой экономики. Госкорпорация «Ростех» осенью 2018 года подписала соглашение с блокчейн-проектом Vostok по созданию проектного офиса. Сообщалось, что общие инвестиции в проект составят $2 млн. В рамках проектного офиса будут реализовываться проекты по программе «Цифровая экономика России».

Теги: Наталья Касперская, технологии, блокчейн
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