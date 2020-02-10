Шестое ключевое чувство

Приведет ли очередное снижение ставки ЦБ к росту потребительского спроса

ЦБ на первом в 2020 году заседании в шестой раз подряд снизил ключевую ставку — до 6%. Она может опуститься еще на фоне прогнозов исторически низкой инфляции в 2%. Неопределенность действиям ЦБ добавляет и ситуация с коронавирусом

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 7 февраля, в шестой раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, говорится в сообщении регулятора. Такого исхода накануне заседания ждали 22 из 34 аналитиков, опрошенных Bloomberg, остальные 12 прогнозировали паузу в снижении.

Главным аргументом в пользу снижения ставки было замедление инфляции. Месячный рост цен в январе составил 0,4%, а с коррекцией на сезонность был практически нулевым, годовой замедлился до 2,4 с 3% в декабре. Хотя ЦБ начал снижать ставку более полугода назад и к январю опустил ее в общей сложности на 1,5 п.п., цены до сих пор на это заметно не отреагировали, обращали внимание экономисты «ВТБ Капитала»: годовой рост цен не приближается к целевому для ЦБ уровню 4%, а все больше отдаляется от него и по итогам 2020 года может оказаться ниже прогнозируемых 3,5–4%.

Что происходит с инфляцией

Инфляция действительно замедляется быстрее, чем прогнозировалось, признает ЦБ. В первом квартале годовой рост цен, по оценке регулятора, составит около 2%, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. До 2% в годовом выражении инфляция в истории России еще не опускалась — минимум был зафиксирован в начале 2018 года (2,2%).

Тем не менее прогноз по росту цен на конец 2020 года ЦБ не меняет и ждет, что он составит 3,5–4%. Годовая инфляция в январе снизилась как за счет прекращения действия эффекта от повышения НДС (с 18 до 20% в начале 2019 года), так и за счет умеренного темпа роста цен в начале года, поясняет регулятор (цены на продовольствие растут медленно из-за увеличения предложения отдельных товаров). Произошедшее в 2019 году укрепление рубля вместе с замедлением инфляции в странах — торговых партнерах России ограничивает рост импортных цен и сдерживает спрос, в том числе внешний, перечисляет ЦБ. Ценовые ожидания населения и предприятий при этом остаются стабильными.

Слабая месячная инфляция в январе стала сюрпризом для ЦБ, считает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова: в декабре регулятор сообщал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в первом полугодии, теперь же «допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Важно, что инфляция замедлилась в основном из-за слабого роста цен на непродовольственные товары, который оказался самым низким за январь с 2010 года, обращает внимание главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: значит, несмотря на ускорение роста ВВП с 0,7% в годовом выражении в первом полугодии 2019 года до 1,8% во втором и восстановление роста потребления с 2,2 до 2,4% соответственно, конечный спрос недостаточно силен и может способствовать сохранению слабой инфляции в непродовольственном сегменте в ближайшие месяцы.

В краткосрочной перспективе риски замедления инфляции по-прежнему выше рисков ее ускорения, пишет ЦБ. В то же время, по его оценке, рост цен на продовольствие может ускориться. Регулятор также допускает, что может недооценивать последствия уже произошедших снижений ключевой ставки. Сохраняется и риск дальнейшего замедления мировой экономики, дополнительный фактор неопределенности для ближайших кварталов — ситуация с коронавирусом, добавляет ЦБ. Борьба с эпидемией грозит замедлением мировой экономики, а следовательно, и российской, признавали аналитики «ВТБ Капитала». Однако о масштабе последствий можно будет судить лишь по итогам февраля: нервозность рынков может сойти на нет так же внезапно, как возникла, указывала Орлова.

По оценкам ЦБ, реализация анонсированных в январе президентом Владимиром Путиным дополнительных мер социальной поддержки, направленных на улучшение демографической ситуации и снижение уровня бедности, инфляцию существенно не ускорит. Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета в 2020 году в размере 383,3 млрд руб. Поправки в бюджет Минфин должен подготовить до 11 февраля.

В 2017 году инфляция практически не отреагировала на расходование сопоставимой суммы (200 млрд руб.) на единовременную выплату пенсионерам по 5 тыс. руб., отмечал главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. В то же время на среднесрочную динамику инфляции также могут повлиять параметры инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх порогового уровня 7% ВВП, пишет ЦБ.

Насколько сильно ЦБ опустит ставку

С учетом всех факторов регулятор допустил снижение ставки ниже 6% на ближайших заседаниях «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом». Ключевая ставка сейчас находится на нижней границе диапазона 6–7%, который ЦБ оценивает для нее как нейтральный, отметила Эльвира Набиуллина, но это не значит, что 6% — это предел ее снижения. Ставка может быть и ниже этой границы, если этого требует ситуация с ростом цен и ВВП, уточнила она, это просто будет означать мягкую денежно-кредитную политику.

Ставка, похоже, опустится ниже 6% уже в первом полугодии 2020 года, отмечает Евдокимова. Предыдущие снижения, вероятно, оказывают менее ощутимое влияние на инфляцию, чем предполагал ЦБ, рассуждает экономист. «Примечательно, что предполагаемое увеличение расходов бюджета для финансирования мер социальной поддержки не рассматривается как значимый проинфляционный фактор», — добавляет она.

Смена курса ЦБ внезапная, особенно с учетом того, что он не менял свой макроэкономический прогноз, замечает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Есть два варианта будущего развития событий, рассуждает она: первый — в марте, когда активнее начнет расходоваться бюджет, ЦБ снизит ставку до 5,75% годовых и на этом остановится. Но вероятнее второе: он продолжит снижать ставку, например до 5,5% годовых и ниже, что завершится ситуацией, зеркальной той, что наблюдалась в 2019 году: инфляция «перелетит» 4%, но уже вверх. «Казалось бы, смягчается бюджетная политика — монетарная может притормозить, но так не срабатывает», — рассуждает Донец. Либо правительство и регулятор друг другу не совсем верят, либо не могут точно оценить эффекты своих действий из-за того, что те реализуются с лагами, допускает эксперт.

Как ЦБ и правительство будут налаживать координацию Правительство и ЦБ договорились создать онлайн-механизм консультаций для поддержания макроэкономической стабильности, заявил на этой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов. Из-за вливания денег в экономику правительством появляются риски разгона инфляции, для поддержания макроэкономического равновесия нужна совместная работа чиновников и регулятора, сказал он: «Потребуется тонкая, буквально филигранная совместная работа». ЦБ в ответ заявил, что на независимость денежно-кредитной политики такая координация «ни в коей мере не влияет»: политика регулятора по-прежнему будет направлена на достижение целевого уровня инфляции вблизи 4%. Встречи нужны, чтобы принимать «более точные решения, будучи более информированными о действиях друг друга», сказала журналистам Набиуллина. Она также отметила: «Этот режим координации существовал как таковой, но может быть, происходил не так часто, когда мы обсуждали очередной прогноз или проект бюджета. Но мы договорились это делать практически в постоянном режиме».

ЦБ явно намекнул на готовность выйти на неизведанную территорию, опустив ставку ниже 6% в поисках нейтрального диапазона для нее с целью вернуть инфляцию к таргетируемому уровню 4%, рассуждает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Он прогнозирует, что годовая инфляция в 2020 году составит около 3%, а до 4% восстановится лишь ко второй половине 2021 года, поэтому ЦБ, с точки зрения эксперта, может легко снизить ставку на 0,25–0,5 п.п. дополнительно в первом полугодии 2020 года: следующее снижение может произойти уже в марте, второе — во втором квартале 2020 года.

Снизит ли ЦБ ставку еще на 0,25 п.п. в марте, будет зависеть от инфляционных рисков, связанных с изменениями в структуре импорта из-за эпидемии коронавируса в Китае, ростом бюджетных расходов и инфляционным давлением на глобальных рынках, перечисляет Орлова. Ключевой из трех рисков — эпидемия, считает эксперт. Он может проявиться в ближайшее время и повлиять на перспективы изменения ставки ЦБ.

Согласно текущему подходу к нейтральной ставке (6–7%), монетарная политика ЦБ может стать стимулирующей при ставке ниже 6%, и снижение ключевой ставки может поддержать экономику во время внешних дисбалансов, отмечает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. Такой шаг поддерживает настроения инвесторов и рынок ОФЗ, говорит он, поэтому решение будет положительно воспринято рынком. С ним согласен Полевой, серьезных рисков для рубля и ОФЗ он не видит: реальная ставка остается положительной, привлекательность рубля — высокой. Целью властей явно является ускорение роста ВВП, что также позитивно скажется на настроениях инвесторов, заключает он.