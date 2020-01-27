Падение рынка акций ускорилось на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом

События в Китае негативно повлияли на российский рынок акций и рубль: инвесторы распродают рискованные активы, опасаясь быстрого распространения коронавируса. Эксперты ждут снижения бумаг металлургов, нефтегазовых компаний и рубля

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российский рынок акций и рубль растеряли рост с начала года из-за бегства инвесторов из рискованных активов на фоне быстрого распространения коронавируса. Сейчас глобальный капитал перетекает в менее рискованные активы — казначейские облигации США и валютные облигации развивающихся стран, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

К 12:26 мск оба основных индекса российского фондового рынка торговались на минимумах с 8 января: рассчитываемый в рублях индекс Мосбиржи — на уровне 3115 пунктов, после закрытия в пятницу на отметке 3146 пунктов, долларовый индекс РТС — около 1564 пунктов против закрытия пятницы на уровне 1600 пунктов. Курс рубля также растерял свой рост относительно доллара и торгуется на минимуме с 19 декабря 2019 года: к 12:00 мск доллар стоил 62,56 рубля (на закрытии в пятницу — 62,09 рубля), евро торговался по 68,95 рублей, накануне закрывшись на уровне 68,48 рублей.

«В ближайшее время оценка ущерба экономике Китая из-за эпидемии коронавируса будет увеличиваться, что приведет к давлению на рискованные активы в течение недели», — указывают в обзоре аналитики Сбербанка. Они прогнозируют, что рискованные активы продолжат падение сегодня в течение дня, и рубль может ослабнуть до 62,6 за доллар.

Сегодня глобальные инвесторы будут выходить из рискованных активов на фоне опасений распространения коронавируса, и это окажет давление на российский рынок акций, пишут и аналитики Альфа-банка. Для российских акций и рубля ситуация усугубляется снижением цен на нефть Brent ниже $60 за баррель впервые за три месяца. Лидерами падения сегодня будут акции горно-металлургического сектора, особенно сталелитейных компаний, а также акции нефтедобывающих компаний, прогнозируют они.