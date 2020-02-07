Демьян Кудрявцев уступил полосы

Владельцем газеты «Ведомости» оказался бизнесмен Владимир Воронов

Новым владельцем «Ведомостей» стала семья Владимира Воронова, бизнес-партнера Демьяна Кудрявцева. В 2015 году Воронов кредитовал сделку по выкупу семьей Кудрявцева газеты у иностранцев перед введением ограничений на владение СМИ

Демьян Кудрявцев и Владимир Воронов (Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

Новым владельцем газеты «Ведомости» уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов, сообщил в интервью RTVI сам Кудрявцев.

«Газета «Ведомости» принадлежит семье моего партнера Владимира Воронова, который является членом совета директоров, был со мной вместе пять лет назад покупателем акций и отдельно долга компании БНМ («Бизнес Ньюс Медиа»), которая издает «Ведомости», — рассказал Кудрявцев. Он также подтвердил, что у него самого нет доли в издании и он остается лишь членом совета директоров.

По словам Кудрявцева, собственникам «Ведомостей» удалось добиться, что газета перестала быть убыточной и стала «устойчивой и независимой». «Это стоило больших усилий. Я думаю, что этих сил больше нет. Для нас изначально это был бизнес, который мы защищаем», — отметил Кудрявцев.

Выручка АО «Бизнес Ньюс Медиа» по РСБУ в 2018 году составила, по данным базы СПАРК, 848,6 млн руб., прибыль от основной деятельности — 55 млн руб., чистый убыток — 58,4 млн руб. (на величину убытка повлиял высокий уровень «прочих расходов» — 109,8 млн руб.). Данных за 2019 год еще нет.

Демьян Кудрявцев подтвердил РБК, что компания «Бизнес Ньюс Медиа», на которую зарегистрирована газета «Ведомости», принадлежит семье Воронова. Сам Воронов заявил РБК, что, как и Кудрявцев, верит в независимые медиа, но прежде всего «Ведомости» — это бизнес, «который за эти годы значительно оздоровился». На вопрос, кто именно из его семьи выступает владельцем газеты, Воронов не ответил, сказав только, что переоформление компании на нового владельца произошло давно.

Главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов сообщил РБК, что ему, как и многим в редакции, было известно о смене акционера издания примерно полтора года назад.

Что известно про Владимира Воронова Владимир Воронов живет в Лондоне с 1991 года, до этого он возглавлял отдел экономики и финансов посольства СССР в Великобритании. В середине 1990-х годов Воронов консультировал Бориса Березовского по вопросам ведения бизнеса на Западе. В 2000-х Воронов работал в News Corp. Руперта Мердока, в частности, занимал пост президента компании News Media, которая управляла в России радиостанциями «Наше радио», Best FM и «Ультра». Партнером News Corp. в этом проекте был Березовский. В 2010 году корпорация избавилась от этих активов и их новым владельцем стал Виталий Богданов, тогда сенатор от Курской области. Сейчас Воронов возглавляет совет директоров лондонского агентства недвижимости «ЛонГрад». Сын бизнесмена Владимир c 2003 года работает заместителем гендиректора телеканала ТНТ, указано на его странице в Facebook.

Как менялись владельцы «Ведомостей»

Учредителем и издателем печатного СМИ «Ведомости» и электронного периодического издания Vedomosti выступает АО «Бизнес Ньюс Медиа», единственным собственником которого, по информации Росстата, является АО «Аркан Инвестмент». Его акционером, по данным ЕГРЮЛ на ноябрь 2015 года, значится Яна Мозель-Кудрявцева. Так зовут жену бывшего гендиректора ИД «Коммерсантъ» Демьяна Кудрявцева, который весной 2015 года приобрел у финской Sanoma Corp. 33% компании — владельца издателя «Ведомостей».

Приобретенный пакет, как и другие активы Кудрявцева в медиа, осенью того же года были переданы его жене из-за вступающих в силу с января 2016 года поправок в закон «О СМИ», запрещающих иностранцам и лицам с двойным гражданством владеть более 20% в российских СМИ.

У Кудрявцева до покупки доли в «Ведомостях» было гражданство Израиля, от которого он потом отказался, но не мог подтвердить документально, поскольку в Израиле отсутствует сама форма подтверждения отказа от гражданства. В феврале 2017 года Кудрявцев был лишен российского гражданства: МВД сделало это в соответствии со ст. 22 закона «О гражданстве Российской Федерации» (решение о приобретении гражданства отменяется, если установлено, что заявитель использовал подложные документы или заведомо ложные сведения).

Другие иностранные акционеры учредителя «Ведомостей» — американская News Corp. Руперта Мердока, владеющая Wall Street Journal, и британская Pearson, тогдашний владелец Financial Times, — вынуждены были уступить свои 66% издания «Аркан Инвестмент» Мозель-Кудрявцевой, чтобы соответствовать новым требованиям закона «О СМИ».

Продажа весной 2015 года 33% «Ведомостей» и прав на выпуск журналов Men’s Health и National Geographic принесла Sanoma Corp., как следовало из ее отчетности, €6,8 млн капитального убытка с учетом курсовой разницы. Иными словами, издания были проданы за сумму, которая была на €6,8 млн меньше их балансовой стоимости. Кудрявцев сумму сделки не называл. Не раскрывалась официально и стоимость покупки 66% «Ведомостей» в декабре 2015 года.

В 2018-м Кудрявцев рассказал, что у прежних совладельцев с дисконтом был выкуплен долг издания, конкретные суммы также не были названы. Кудрявцев уточнял, что деньги на его выкуп ему одолжил в том числе и Воронов: «Вполне открыто заявлялось, есть Владимир Воронов и Мартин Помпадур (был президентом News Corp. в Восточной и Центральной Европе. — РБК), которые шли со мной в эту сделку. Из-за принятия закона об иностранцах они не стали акционерами. Они забрали долги, выступили кредиторами, а моя семья купила акции».

В 2018 году Кудрявцев также официально подтвердил, что брал деньги в долг на развитие «Ведомостей» и у президента группы «Аллтек» Дмитрия Босова (его состояние по итогам 2018 года журнал Forbes оценил в $950 млн — 102-е место в последнем рейтинге «200 богатейших бизнесменов России»). «Дима — хороший друг и надежный партнер, но это [медиа] не его профильный бизнес, и если я занимаю деньги, то это в определенный момент может стать фактором, если я их не смогу вернуть, — пояснил Кудрявцев. — У человека появится инструмент давления как на меня, так и на него самого со стороны внешних сил».