«Южуралзолото» добыло Petropavlovsk

Роман Троценко продал свой актив через полгода после покупки

У золотодобывающей Petropavlovsk сменится крупнейший акционер: Роман Троценко продает 22,37% ее акций конкуренту — «Южуралзолоту» Константина Струкова. В случае объединения этих компаний они займут второе место на рынке золота

Роман Троценко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Структура Романа Троценко Aeon Mining заключила соглашение о продаже 22,37% акций и 5,97% конвертируемых облигаций Petropavlovsk, занимающей пятое место по добыче золота в России. Покупатель — ее конкурент «Южуралзолото» (четвертый по размеру золотодобытчик в России), подконтрольный семье миллиардера Константина Струкова. Об этом говорится в сообщении Petropavlovsk, размещенном на Лондонской бирже в среду, 5 февраля.

Представители Троценко и «Южуралзолота» отказались от комментариев.

Сколько заработал Троценко

Petropavlovsk ведет добычу на месторождениях в Амурской области, в январе—сентябре 2019 года компания добыла 11 т золота (рост на 28% к аналогичному периоду 2018 года). По итогам первого полугодия 2019 года компания увеличила доналоговую прибыль (EBITDA) на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $83,3 млн. На 2020 год у Petropavlovsk цель — произвести 19–22 т золота (на 20–40% больше, чем в прошлом году).

Соглашение между структурой Троценко и «Южуралзолотом» было заключено в понедельник, 3 февраля. На тот момент капитализация Petropavlovsk в Лондоне превышала £600 млн (более $780 млн). С лета 2019 года, когда Троценко приобрел долю в компании, котировки ее акций выросли почти вдвое на фоне роста цены на золото и объемов добычи компании.

Если в июле 2019 года, когда Троценко договорился о покупке 22,42% Petropavlovsk у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, этот пакет на Лондонской бирже стоил £71,6 млн (около $89 млн), то по состоянию на 3 февраля — около £135 млн ($175 млн). За это время цена на золото на Лондонской бирже металлов на фоне обострения геополитических конфликтов выросла на 13%, до $1552 за тройскую унцию.

Еще в ноябре 2019 года Троценко заявлял, что планирует инвестировать в золотодобычу и участвовать в консолидации рынка. Помимо доли в Petropavlovsk в марте прошлого года он купил 48,19% небольшой горнорудной компании GeoProMining, которая работает в России и Армении и сейчас планирует довести свою долю до 98,51%.

По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, Троценко очень вовремя вложился в Petropavlovsk и выходит из актива. «Цены на золото выросли, а у компании наконец начал работать автоклав (современная технология переработки трудноизвлекаемых руд золота) на Покровском руднике, что существенно улучшает ожидания инвесторов относительно его запасов и денежных потоков», — отметил эксперт. Petropavlovsk запустил этот автоклав в конце 2018 года.

«Сейчас пришло время для финансовых инвесторов, которые, начав тестировать рынок, все больше входят во вкус. Я считаю, это очень хорошо для отрасли: золотодобывающие компании привлекают инвестиции и интересны рынку», — отметил председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба.

Только за октябрь—декабрь 2019 года долю в Petropavlovsk до 14,5% увеличили фонды Prosperity, которая стала вторым по величине акционером, а еще 4,6% приобрел Владислав Свиблов, выходец из девелопера ПИК, а ныне владелец Озерного полиметаллического месторождения в Бурятии.

Зачем «Южуралзолоту» доля в конкуренте

Константин Струков, который изначально как старатель арендовал затопленную шахту бывшего советского госкомбината «Южуралзолото», восстановил на нем добычу и к концу 1990-х получил контроль над предприятием. В 2019 году он занял 53-е место в списке Forbes с состоянием $1,9 млрд. «Южуралзолото» в 2015–2016 годах приобрело несколько добывающих активов, в том числе у Petropavlovsk. Это резко увеличило производство в компании золота, позволив ей подняться в рейтинге российских золотодобытчиков с седьмого на четвертое место.

В 2019 году компания произвела 17–18 т золота, а в 2020 году планирует увеличить производство на 11–18%, до 20 т, говорил Струков «Интерфаксу». Источник, знакомый с планами бизнесмена, сказал РБК, что он рассчитывает вывести свой золотодобывающий бизнес в тройку лидеров с добычей 23–25 т в год.

По мнению Кашубы, покупка доли в Petropavlovsk поможет «Южуралзолоту» нарастить технологические компетенции в переработке упорных руд, а кроме того, сделка соответствует амбициям Струкова выйти в лидеры по золотодобыче.

Кенес Ракишев, который продал свою долю в Petropavlovsk Роману Троценко, ранее допускал возможность объединения компании с «Южуралзолотом». «На российском рынке есть несколько компаний, которые, на мой взгляд, заинтересованы в развитии своего бизнеса и монетизации, в их числе «Южуралзолото», «Высочайший» (GV Gold) и другие», — говорил он. Источник РБК, знакомый с планами Струкова, не исключает его интерес к увеличению доли в Petropavlovsk для последующего объединения двух компаний. В этом случае объединенная компания может занять второе место по добыче золота, обойдя Polymetal и Kinross и уступив лишь «Полюсу».

РБК направил запросы миноритариям Petropavlovsk — Prosperity и Свиблову.