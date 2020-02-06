Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Футурология
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,09 62,28 EUR Нал. 69,40 68,54 USD Бирж. 62,87 -0,23 EUR Бирж. 69,18 -0,49 USD ЦБ. 63,17 -0,26 EUR ЦБ. 69,74 -0,38 EUR/USD 1,10 -0,00 BTC/USD Бирж. 9632,70 +349,80 IMOEX 3114,25 +0,54% RTSI 1560,48 +0,86% Brent 56,15 +2,84% DJIA 29290,85 +1,68% Nasdaq 9508,68 +0,43%
«Южуралзолото» добыло Petropavlovsk
Лента новостей
В Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян 09:24, Общество Геннадий Тимченко: «Деньги меня не очень интересуют» 09:12, PRO Корабль «Союз» с экипажем из трех человек отстыковался от МКС 09:11, Технологии и медиа В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт» 09:00, Технологии и медиа Зачем Росреестр создает государственный аналог «Яндекс.Карт» 09:00, PRO SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО 08:55, Политика СМИ сообщили о смерти сына экс-президента Киргизии в Москве 08:54, Общество WADA пояснило ситуацию с допуском сборной России на ЧМ-2022 08:52, Спорт История закрытых клубов: от королевы Марго до Маргарет Тэтчер 08:45, РБК и Reef Residence Ночь на 6 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы 08:31, Общество Трамп пообещал обратиться к нации после завершения процедуры импичмента 08:29, Политика Тайвань из-за коронавируса запретил въезд с материкового Китая 08:12, Общество Три очка Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто» в матче НХЛ 08:10, Спорт Силовики пришли с обысками в минобразования Хакасии 08:07, Общество Эксперты оценили снижение числа ученых в России 08:00, Политика Китайский коронавирус. Самое актуальное на 6 февраля 08:00, Общество Китай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд 07:58, Экономика Экономика штанги: как рынок фитнес-центров захватили роскошь и аскетизм 07:54, PRO Посольство сообщило о состоянии россиян на лайнере с коронавирусом 07:46, Общество В Красноярском крае столкнулись более 10 автомобилей 07:40, Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:35, Общество Лавров прибыл на Кубу 07:01, Политика Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей 07:00, Общество Сборная России стартует на Шведских хоккейных играх. Что важно знать 07:00, Спорт В Иерусалиме пострадали 14 человек при наезде автомобиля 06:55, Общество Безос продал акции Amazon на $1,74 млрд 06:38, Бизнес Депутат «Слуги народа» объяснила отказ платить пенсии жителям Донбасса 06:29, Политика Израильские военные нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа 06:21, Политика
Газета
«Южуралзолото» добыло Petropavlovsk
Газета № 004 (3171) (0602) Бизнес,
0
«Южуралзолото» добыло Petropavlovsk
Роман Троценко продал свой актив через полгода после покупки
У золотодобывающей Petropavlovsk сменится крупнейший акционер: Роман Троценко продает 22,37% ее акций конкуренту — «Южуралзолоту» Константина Струкова. В случае объединения этих компаний они займут второе место на рынке золота
Роман Троценко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Структура Романа Троценко Aeon Mining заключила соглашение о продаже 22,37% акций и 5,97% конвертируемых облигаций Petropavlovsk, занимающей пятое место по добыче золота в России. Покупатель — ее конкурент «Южуралзолото» (четвертый по размеру золотодобытчик в России), подконтрольный семье миллиардера Константина Струкова. Об этом говорится в сообщении Petropavlovsk, размещенном на Лондонской бирже в среду, 5 февраля.

Представители Троценко и «Южуралзолота» отказались от комментариев.

Сколько заработал Троценко

Petropavlovsk ведет добычу на месторождениях в Амурской области, в январе—сентябре 2019 года компания добыла 11 т золота (рост на 28% к аналогичному периоду 2018 года). По итогам первого полугодия 2019 года компания увеличила доналоговую прибыль (EBITDA) на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $83,3 млн. На 2020 год у Petropavlovsk цель — произвести 19–22 т золота (на 20–40% больше, чем в прошлом году).

Соглашение между структурой Троценко и «Южуралзолотом» было заключено в понедельник, 3 февраля. На тот момент капитализация Petropavlovsk в Лондоне превышала £600 млн (более $780 млн). С лета 2019 года, когда Троценко приобрел долю в компании, котировки ее акций выросли почти вдвое на фоне роста цены на золото и объемов добычи компании.

Если в июле 2019 года, когда Троценко договорился о покупке 22,42% Petropavlovsk у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, этот пакет на Лондонской бирже стоил £71,6 млн (около $89 млн), то по состоянию на 3 февраля — около £135 млн ($175 млн). За это время цена на золото на Лондонской бирже металлов на фоне обострения геополитических конфликтов выросла на 13%, до $1552 за тройскую унцию.

Бизнес
Троценко купил долю в золотодобывающей компании почти за $100 млн

Еще в ноябре 2019 года Троценко заявлял, что планирует инвестировать в золотодобычу и участвовать в консолидации рынка. Помимо доли в Petropavlovsk в марте прошлого года он купил 48,19% небольшой горнорудной компании GeoProMining, которая работает в России и Армении и сейчас планирует довести свою долю до 98,51%.

По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, Троценко очень вовремя вложился в Petropavlovsk и выходит из актива. «Цены на золото выросли, а у компании наконец начал работать автоклав (современная технология переработки трудноизвлекаемых руд золота) на Покровском руднике, что существенно улучшает ожидания инвесторов относительно его запасов и денежных потоков», — отметил эксперт. Petropavlovsk запустил этот автоклав в конце 2018 года.

«Сейчас пришло время для финансовых инвесторов, которые, начав тестировать рынок, все больше входят во вкус. Я считаю, это очень хорошо для отрасли: золотодобывающие компании привлекают инвестиции и интересны рынку», — отметил председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба.

Только за октябрь—декабрь 2019 года долю в Petropavlovsk до 14,5% увеличили фонды Prosperity, которая стала вторым по величине акционером, а еще 4,6% приобрел Владислав Свиблов, выходец из девелопера ПИК, а ныне владелец Озерного полиметаллического месторождения в Бурятии.

Зачем «Южуралзолоту» доля в конкуренте

Константин Струков, который изначально как старатель арендовал затопленную шахту бывшего советского госкомбината «Южуралзолото», восстановил на нем добычу и к концу 1990-х получил контроль над предприятием. В 2019 году он занял 53-е место в списке Forbes с состоянием $1,9 млрд. «Южуралзолото» в 2015–2016 годах приобрело несколько добывающих активов, в том числе у Petropavlovsk. Это резко увеличило производство в компании золота, позволив ей подняться в рейтинге российских золотодобытчиков с седьмого на четвертое место.

В 2019 году компания произвела 17–18 т золота, а в 2020 году планирует увеличить производство на 11–18%, до 20 т, говорил Струков «Интерфаксу». Источник, знакомый с планами бизнесмена, сказал РБК, что он рассчитывает вывести свой золотодобывающий бизнес в тройку лидеров с добычей 23–25 т в год.

По мнению Кашубы, покупка доли в Petropavlovsk поможет «Южуралзолоту» нарастить технологические компетенции в переработке упорных руд, а кроме того, сделка соответствует амбициям Струкова выйти в лидеры по золотодобыче.

Кенес Ракишев, который продал свою долю в Petropavlovsk Роману Троценко, ранее допускал возможность объединения компании с «Южуралзолотом». «На российском рынке есть несколько компаний, которые, на мой взгляд, заинтересованы в развитии своего бизнеса и монетизации, в их числе «Южуралзолото», «Высочайший» (GV Gold) и другие», — говорил он. Источник РБК, знакомый с планами Струкова, не исключает его интерес к увеличению доли в Petropavlovsk для последующего объединения двух компаний. В этом случае объединенная компания может занять второе место по добыче золота, обойдя Polymetal и Kinross и уступив лишь «Полюсу».

РБК направил запросы миноритариям Petropavlovsk — Prosperity и Свиблову.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: золото , Petropavlovsk , Роман Троценко
Материалы по теме
Структура ВТБ продала долю в золотодобывающей компании за $28,4 млн Бизнес
Фонд Prosperity купил 3% золотодобывающей компании Petropavlovsk Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter