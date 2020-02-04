Между инфляцией и коронавирусом

Почему большинство экспертов ожидают снижения ключевой ставки ЦБ в пятницу

Банк России на первом заседании в 2020 году в шестой раз подряд снизит ключевую ставку, считают аналитики. ЦБ предстоит оценить последствия смены правительства, новых мер соцподдержки и влияния коронавируса на экономику и рынки

Фото: Олег Яковлев / РБК

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 7 февраля, снизит ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6%, считают большинство опрошенных РБК экономистов. Это соответствует консенсус-прогнозу Bloomberg: снижения ставки ждут 12 из 21 аналитика. Но девять экспертов полагают, что регулятор возьмет паузу в смягчении политики: назначение нового правительства, дополнительные меры социальной поддержки от властей и китайский коронавирус, уже оказавший влияние на мировые и российские рынки, порождают неопределенность.

Совету директоров ЦБ предстоит принять сложное решение, пишут в обзоре аналитики «ВТБ Капитала»: рынки хотят понять, как он оценивает ожидаемый переход правительства к более уверенному расходованию бюджета и как изменится политика самого ЦБ, вынужденного искать баланс между последовательностью своих заявлений и необходимостью своевременно реагировать на смену внешних условий.

Инфляция не реагирует на снижение ставки

Главный аргумент в пользу снижения ставки — замедление годовой инфляции. Судя по недельным данным на 27 января, в месячном выражении инфляция в январе составила 0,4%, причем с коррекцией на сезонность была практически нулевой, а в годовом — замедлилась до 2,5% с 3% в декабре, пишут аналитики «ВТБ Капитала». Хотя в прошлом году ЦБ снизил ставку в общей сложности на 1,5 п.п., цены до сих пор заметно не отреагировали, признают они: если данные по инфляции по итогам месяца подтвердят недельные, это будет означать, что темпы годового роста цен не приближаются к целевому для ЦБ уровню 4%, а все больше отдаляются от него и по итогам 2020 года могут оказаться ниже прогнозного диапазона 3,5–4%.

Инфляция к концу года выйдет на 3%, давить на цены будет слабый спрос, считает начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик. Замедление инфляции прогнозировалось, но его скорость могла бы быть и ниже, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: пока, по ее мнению, у ЦБ остаются возможности снижать ставку. Но даже после снижения ставки до 6% она останется на уровнях, которые должны быть при инфляции около 4%, тогда как фактические темпы роста цен пока ниже, указывает главный экономист «ВТБ Капитала» по России Александр Исаков.

Аналитики Нордеа Банка по-другому оценивают отсутствие реакции в ценах на прошлогодние шаги ЦБ: снижение ставки сказывается на инфляции в течение четырех—шести кварталов, эффект от прошлогодних действий пока не полностью реализовался, полагают они. Поэтому, с их точки зрения, ЦБ возьмет паузу в снижении ставки, чтобы оценить последствия предыдущих шагов.

ЦБ приближается к завершению цикла снижения ключевой ставки, осталось не больше одного шага — на 0,25 п.п., до 6%, считает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. При этом в декабре регулятор явно указал, что торопиться с дальнейшим снижением не будет, а это указывает на паузу в январе, рассуждает она. Вплоть до понедельника, 3 февраля, консенсус рынка как раз на паузе и сходился, ЦБ это видел и «поправить» дополнительными заявлениями не пытался, подчеркивает эксперт.

Новые бюджетные расходы

Одна из ключевых проблем, с которой столкнется ЦБ при принятии решения о ставке, — дополнительные меры социальной поддержки, направленные на улучшение демографической ситуации и снижение уровня бедности, признают экономисты (в январе их анонсировал президент Владимир Путин). Они должны обойтись менее чем в 300 млрд руб., указывают аналитики Нордеа Банка, но какие именно расходы федерального бюджета планируются, станет известно уже после заседания ЦБ: соответствующие поправки Минфин подготовит до 11 февраля. Это также аргумент в пользу паузы в снижении ставки, отмечает Донец: социальные меры — один из важных инфляционных факторов.

Впрочем, чтобы понять, как ЦБ будет оценивать меры соцподдержки, полезно посмотреть на его собственные оценки чувствительности инфляции к единовременной выплате пенсионерам 5 тыс. руб. в 2017 году, считает Исаков: «Она была практически нулевой, несмотря на общий размер выплаты — 200 млрд руб.».

Сдержать потенциальный инфляционный эффект от новых мер соцподдержки на внутренний спрос может замедление роста розничного кредитования, полагают в Нордеа Банке: его рост поддерживал потребительскую активность в прошлом году, но замедлился с 25,2% в годовом выражении в марте 2019 года до 21,1% в декабре, а к концу 2020 года, по оценкам ЦБ, замедлится до 10–15%.

Дополнительные расходы бюджета могут усилить инфляционные риски, считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Однако то, что министр финансов Антон Силуанов, лишившийся статуса первого вице-премьера, будет подчиняться напрямую премьер-министру, снижает вероятность существенного смягчения бюджетной политики, добавляет он.

Фактор Белоусова Инвесторам может потребоваться уверенность в независимости ЦБ после того, как бывший помощник президента Андрей Белоусов занял пост первого вице-премьера, курирующего финансово-экономический блок правительства, считает Долгин. Белоусов не раз выступал за смягчение денежно-кредитной политики, а в сентябре 2018 года публично предупредил ЦБ о «крайней нежелательности» повышения ключевой ставки. ЦБ все равно ее повысил, послав сильный сигнал о своей независимости, напоминает эксперт.

Ослабление рубля и последствия эпидемии

Вторая ключевая проблема для совета директоров ЦБ — более слабый относительно декабря 2019 года рубль, пишут аналитики «ВТБ Капитала». Опыт показывает, что совет директоров ЦБ особо чувствителен к колебаниям курса рубля накануне заседаний, указывают они: ослабление курса чаще всего приводит к выбору относительно консервативного решения, укрепление — более мягкого. Вспышка коронавируса и последовавшее снижение на мировых рынках уже ослабили рубль на 3% в годовом выражении, замечает Долгин.

Если сейчас ЦБ снизит ставку, несмотря на осторожный сигнал, который он дал на прошлом заседании, и на фоне скачков на мировых рынках, могут возникнуть вопросы об оправданности такого шага, рассуждает Долгин.

В то же время в сентябре 2019 года сами аналитики ЦБ указывали, что чувствительность рубля к валютному курсу — и особенно к его ослаблению — снизилась (с 1 п.п. при снижении курса на 10% до 0,6 п.п.), напоминает главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Совокупное влияние на инфляцию как роста бюджетных трат, так и ослабления рубля будет скромным, к тому же оба, скорее всего, уже заложены в базовый сценарий ЦБ, резюмирует эксперт.

Еще один фактор — распространение эпидемии коронавируса в Китае. Борьба с ним обернется замедлением мировой экономической активности, что повлияет и на рост российской экономики, отмечается в записке «ВТБ Капитала».

Нервозность рынков на фоне эпидемии коронавируса вполне может сойти на нет так же внезапно, как возникла, считает Орлова: хотя ситуация серьезная, о масштабе ее последствий можно будет судить лишь по итогам февраля. Кроме того, эпидемия влияет на инфляцию в России разнонаправленно: эффект от сокращения экспорта в Китай может компенсироваться эффектом от сокращения притока туристов из этой страны, и в сумме влияние может оказаться незначительным, заключает Орлова.